El Festival VESO arranca en La Marina dos años después con deporte, música y cultura urbana

El Festival VESO ha arrancado su esperada edición 2025, un año después de haber sido suspendido por la DANA que obligó a cancelar el evento el pasado otoño.

La cita, que convierte durante tres días la Marina Norte de València en el gran epicentro nacional del deporte urbano y la cultura alternativa, se reinventa con más fuerza que nunca y consolida a la ciudad como referente internacional en disciplinas urbanas.

El certamen reúne seis grandes instalaciones deportivas —entre ellas un skatepark personalizado, un muro de escalada de 24 metros, una pista FIBA homologada para baloncesto 3x3 y varias zonas abiertas para BMX y roller— que acogerán nueve disciplinas oficiales.

Entre ellas figuran el Skateboarding (Open Street y Sub 16), BMX Flatland (Campeonato de España), escalada (Copa oficial), baloncesto 3x3, breaking (modalidades Break Dance y All Styles), y pruebas infantiles y juveniles en las principales categorías. En total, participarán deportistas de más de 25 países, con campeones europeos e internacionales, que se disputarán premios por valor de 13.000 euros.

El Skateboarding, una de las disciplinas más espectaculares del evento. / VESO

Carácter experiencial

Más allá de la competición, VESO 2025 refuerza su carácter experiencial con conciertos, DJ sets, talleres de arte y reciclaje, exhibiciones de graffiti y tatuaje, así como una completa zona gastronómica con food trucks que ofrecerán cocina callejera, opciones veganas y repostería artesanal. Además, un market outlet reunirá a 25 marcas de moda y equipamiento urbano.

Entrada gratuita a afectados de la dana

El festival prevé superar los 25.000 visitantes. Organizado con el apoyo del Ayuntamiento de València y la Generalitat Valenciana, su edición 2025 subraya valores como la inclusión, la sostenibilidad y el compromiso con la comunidad, con iniciativas como «#VESOZeroWaste» y la gratuidad de entrada para los residentes en zonas afectadas por la DANA.

Según su director, Llorenç Miralles, «VESO 2025 no es solo una competición; es un punto de encuentro donde deporte, arte y comunidad conviven para inspirar a nuevas generaciones y proyectar a València al mundo».