El Pabellón Camilo Cano de La Nucía está acogiendo el Nacional de Radikaldarts

El Pabellón Camilo Cano de La Nucía acoge, desde el pasado 23 y hasta el 26 de octubre, el Campeonato de España de Radikaldarts cuenta con 5.000 participantes de 16 comunidades autónomas. Este evento tiene un espectacular montaje con 150 dianas electrónicas instaladas y una atmósfera competitiva única. Durante cuatro intensas jornadas “La Nucía, Ciudad del Deporte” es el epicentro del deporte de precisión en España. La entrada para el público es gratuita durante los cuatro días de competición.

Este jueves por la tarde arrancó el evento deportivo con el desfile de banderas por provincias, presentados por Alejandro Álvarez, director deportivo de Radikaldarts. A continuación comenzó el primer día de competición en categoría selecciones en el Pabellón Camilo Cano de La Nucía. Bernabé Cano, alcalde de La Nucía y Sergio Villalba, concejal de Deportes, visitaron este inicio de competición, junto con los ediles Jessica Gommans, Pedro Lloret, Mª Jesús Jumilla y Pepe Cano.

Jugadores de todos los niveles

Compiten jugadores de todos los niveles: desde aficionados hasta referentes internacionales como Jesús Salate, Víctor Guillín, Daniel Zapata, Ricardo Fernández o Toni Alcinas, representantes en la World Cup de la PDC. Los cuatro mejores equipos en la categoría por equipos (formados por 4 jugadores) conseguirán la clasificación para el Mundial 2025 (mundial de dardos más prestigioso, la NDA). Se compite en la modalidad de 501.

80.000 euros en premios y viajes a Las Vegas

El evento ofrecerá a los participantes la oportunidad de demostrar sus habilidades en diferentes categorías: individual, parejas, equipos, selecciones y triples mixtos. Uno de los grandes atractivos del campeonato es la espectacularidad de sus premios.

Este Nacional de Radikaldarts. repartirá 20.000 euros en premios entre todos los campeones más 60.000 en viajes a Las Vegas para los mejores equipos. / AYTO. DE LA NUCÍA

Este Nacional de Radikaldarts. repartirá 20.000 euros en premios entre todos los campeones más 60.000 en viajes a Las Vegas para los mejores equipos. La organización pagará el viaje a Estados Unidos para participar en el Mundial de Dardos (NDA el más prestigioso) a los cuatro mejores equipos del Nacional de Dardos que se celebra esta semana en La Nucía. Cada equipo está formado por 4 jugadores. Son 16 personas los que irán con el viaje pagado a representar a España en este mundial.

Gran retorno económico: 2,5 millones

“Se trata del quinto año que “La Nucía, Ciudad del Deporte” es sede de este nacional de Dardos Electrónicos Radikaldarts. Un evento que reunirá a casi 5.000 competidores durante 4 días de competición, generando más de 45.000 pernoctaciones en La Nucía y comarca, generando un gran retorno económico a través del deporte una vez más. La organización calcula que generará un retorno económico 2,5 millones de euros. Hay que pensar que no sólo se desplazan los deportistas sino vienen acompañantes e incluso familias, que organizan sus vacaciones en torno al evento deportivo. Turismo deportivo en “La Nucía, Ciudad del Deporte”. Este año como novedad podrán alojarse en el recién inaugurado Hotel Podium de La Nucía, ubicado en la misma Ciudad Deportiva, a pie de pista” comentó Bernabé Cano, alcalde de La Nucía.

“Un deporte desconocido”

Para este Nacional en La Nucía se montarán 150 dianas en el Pabellón Camilo Cano, con un gran ambiente durante los 4 días de competición, con entrada libre y gratuita, por lo que todo el mundo que quiera descubrir el apasionante mundo de los dardos electrónicos tiene una oportunidad del 23 al 26 de octubre. “Muchas veces pensamos en los dardos como un deporte menor porque es un deporte desconocido para muchos, pero cuando conoces las cifras te das cuenta de su gran repercusión y expansión por toda España. Se calcula que más de 500.000 personas practican este deporte de los dardos electrónicos en España. Por lo que es un deporte con muchos seguidores, que crece cada año” apuntó el primer edil.