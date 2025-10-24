Test rápido con David Casinos

David Casinos ganó cinco medallas en los Juegos Paralímpicos de Verano entre los años 2000 y 2016: oros en Sydney 2000 (Australia), Atenas 2004 (Grecia) y Pekín 2008 (China) en lanzamiento de peso y otro en Londres 2012 (Reino Unido) y bronce en Río de Janeiro 2016 (Brasil), en lanzamiento de disco.

1- Color favorito

El negro

2 – Comida y bebida que más te gustan

Me chiflan los huevos en cualquier modalidad, duros, rotos, fritos… El agua con gas y limón.

3- Escritor preferido

Ernesto Prieto Gratacós, un investigador. Leo mucho sobre medicina, biología, me encanta.

4- ¿Cuál es el libro que más te ha gustado o impactado?

‘Cáncer como enfermedad metabólolica’ del Dr. Thomas Seyfried.

5- Actor preferido

Brad Pitt

6- Película

El Señor de los Anillos.

7- Prefieres ir al cine o ver las películas en casa

El cine siempre.

8- ¿Qué tipo de música te gusta?

Música remember de la Ruta del Bacalao, una época que viví siendo vidente.

9 - Cantante favorito

Me gusta mucho José Manuel Casañ, de Seguridad Social

10 - Deporte favorito

Ciclismo y ver (escuchar ) halterofilia

11 - Deportista admirado

Ricardo Ten

12 - Viajar con amigos o familia

Con familia

13 - Destino favorito

Australia

14 - Algún hobby o pasatiempo

Leer temas de medicina, biología, medicina integrativa, cardiología...

15 - Qué te hace feliz o te relaja

La lectura, cuando tengo un problema serio o un mal día, para no entrar en caos conmigo mismo intento olvidarme de todo poniéndome un podcast (para mí eso es leer) y escuchar cosas que me gustan.

