COMUNITAT DE L'ESPORT
Test rápido con David Casinos
David Casinos forma parte de la categoría “Referente” del Proyecto FER y sirve de ejemplo y motivación para los deportistas más jóvenes
David Casinos ganó cinco medallas en los Juegos Paralímpicos de Verano entre los años 2000 y 2016: oros en Sydney 2000 (Australia), Atenas 2004 (Grecia) y Pekín 2008 (China) en lanzamiento de peso y otro en Londres 2012 (Reino Unido) y bronce en Río de Janeiro 2016 (Brasil), en lanzamiento de disco.
1- Color favorito
El negro
2 – Comida y bebida que más te gustan
Me chiflan los huevos en cualquier modalidad, duros, rotos, fritos… El agua con gas y limón.
3- Escritor preferido
Ernesto Prieto Gratacós, un investigador. Leo mucho sobre medicina, biología, me encanta.
4- ¿Cuál es el libro que más te ha gustado o impactado?
‘Cáncer como enfermedad metabólolica’ del Dr. Thomas Seyfried.
5- Actor preferido
Brad Pitt
6- Película
El Señor de los Anillos.
7- Prefieres ir al cine o ver las películas en casa
El cine siempre.
8- ¿Qué tipo de música te gusta?
Música remember de la Ruta del Bacalao, una época que viví siendo vidente.
9 - Cantante favorito
Me gusta mucho José Manuel Casañ, de Seguridad Social
10 - Deporte favorito
Ciclismo y ver (escuchar ) halterofilia
11 - Deportista admirado
Ricardo Ten
12 - Viajar con amigos o familia
Con familia
13 - Destino favorito
Australia
14 - Algún hobby o pasatiempo
Leer temas de medicina, biología, medicina integrativa, cardiología...
15 - Qué te hace feliz o te relaja
La lectura, cuando tengo un problema serio o un mal día, para no entrar en caos conmigo mismo intento olvidarme de todo poniéndome un podcast (para mí eso es leer) y escuchar cosas que me gustan.
Pincha aquí para ver la entrevista completa a David Casinos.
