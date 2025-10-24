Vuelve la Liga Guerreras Iberdrola, tras el paréntesis internacional, con la disputa de la séptima jornada, y con las cámaras de Teledeporte presentes en el Hermanos Indurain para el Partido Estrella entre Replasa Beti-Onak y Club Balonmano Morvedre (domingo, 13:00 horas). Los otros equipos de la Comunidad Valenciana en esta máxima categoría del balonmano femenino español, el Atticgo Elche y el Elda Prestigio juegan el sábado 25 de octubre. Las ilicitanas en la cancha del Conservas Orbe Zendal BM. Porriño (18:15 horas) y las eldenses en su pabellón frente al Grafometal Sporting La Rioja (18:00 horas).

Replasa Beti-Onak y Club Balonmano Morvedre medirán fuerzas en esta séptima jornada de la Liga Guerreras Iberdrola, siendo dos equipos cuyos objetivos pasan por realidades diferentes. Las navarras, quintas clasificadas con siete puntos, son uno de los equipos llamados a estar entre los ocho clasificados a los play-offs, más aún en una temporada tan exigente como la presente, en la que competirán tanto en el campeonato nacional como en la EHF European Cup.

Para Morvedre, que ya el curso pasado tuvo que ganarse la permanencia en el play- down, la temporada ha empezado con dos victorias en los primeros seis encuentros, y buscan puntuar en cada uno de los fines de semana para evitar jugarse la continuidad al concluir la liga regular. Para eso, el equipo de Manu Etayo se agarra a ese estilo tan definido que les caracteriza para llegar plenas de confianza tras haber sacado los dos puntos ante Cicar Lanzarote Ciudad de Arrecife.

En la previa del partido, ha hablado el entrenador de Club Balonmano Morvedre: "Beti- Onak es un equipo que ha empezado muy bien la temporada. Para poder puntuar, y más en su casa, debemos hacer muy buen trabajo en las cuatro fases del juego. Creo que tenemos que estar muy acertadas en ataque, generándoles dudas, intentando buscar buenas opciones de finalización y, a partir de ahí, finalizar bien ante una gran portería. Replegar, por supuesto, y minimizar esos errores en ataque para evitar contraataques directos y luego, en el trabajo defensivo, generarles dudas. Es un rival que tiene muchos recursos en ataque, tanto como lanzamiento exterior, juego por fuera, incluso juego interior con pivote... va a ser un partido muy complejo".

Conservas Orbe Zendal Porriño recibirá a AttciGo Elche en un duelo directo dentro de los puestos de play-offs, y con la mirada puesta en los partidos que van a disputar Replasa Beti-Onak y Rocasa Gran Canaria: mientras que las navarras disputarán el Partido Estrella ante Balonmano Morvedre, las canarias visitarán a un Caja Rural Aula Valladolid que no está viviendo uno de sus mejores arranques de temporada tras un verano de cambios en el equipo vallisoletano.

Completando esta séptima jornada, Elda Prestigio y Grafometal Sporting La Rioja pulsarán sus opciones de hacerse con una plaza por los play-offs en su duelo directo. Las riojanas marcan el corte con seis puntos, y tienen en las eldenses a su inmediato perseguidor. Además, doble aliciente al enfrentarse dos dinámicas contrapuestas, pues las jugadoras de Luis Miguel Ascorbe llegan con tres victorias consecutivas, siendo el mismo número de partidos los que llevan las de José Ignacio Prades sin sumar los dos puntos.