Los favoritos y los récords que aspira a batir el Medio Maratón Valencia

El Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich 2025 que se disputa este domingo 26 de octubre con salida a las 8:25 horas desde la Avenida dels Tarongers, aspira a vivir otra jornada histórica y de nuevo, a batir todos sus récords. Eso significa, batir las plusmarcas de la prueba o lo que es lo mismo, los récords oficiales del mundo, ambos (femenino y masculino) en poder de València. Los principales candidatos para hacerlo son Yomif Kejelcha y Agnes Ngetich.

Récord del mundo masculino: 57:30

Yomif Kejelcha, que en el Medio Maratón Valencia 2024 logró el que actualmente es el récord del mundo (57:30) ratificado por la World Athletics, es el máximo favorito en categoría masculina. Aunque el ugandés Kiplimo corrió la Media de Barcelona en febrero en 56:42, por ahora, World Athetics no ha ratificado una marca envuelta en la polémica por lo que oficialmente, el récord mundial sigue siendo de Kejelcha. Kiplimo logró su estratosférico registro corriendo a muy corta distancia de un choche que ejerció de 'liebre' marcándole el tiempo. Algo que muchos han denunciado como ilegal pero lo que aún no se ha pronunciado la Federación Internacional.

Los kenianos Patrick Mosin (58:44) y Gideon Kiprotich (58:49), y el burundés afincado en España Rodrigue Kwizera (58:54) también son serios aspirantes. Otros grandes nombres como Samwel Mailu, Alex Matata, Hillary Kipkoech, o los debutantes en la distancia Merhawi Mebrahtu, Adriaan Wildschutt, Samuel Tefera o Getnet Wale protagonizarán las opciones africanas, ante un europeo de la talla del sueco Andreas Almgren (59:23), poseedor del récord continental de 10K y de 5000 metros, y con muchas ganas de dar que hablar.

Mejores marcas masculinas de la historia / MVTA

Los favoritos / MVTA

Récord del mundo femenino: 1h02:51

En categoría femenina encabeza el cartel élite Agnes Jebet Ngetich que presenta una plusmarca de 1h03:04 y que aspira a batir el récord del mundo que estableció en València en la edición de 2021 por Letesenbet Gidey con 1h02:51.

La etíope Fotyen Tesfay (1:03:21). Otras africanas como las kenianas Gladys Chepkurui, Jesca Chelangat, Veronica Loleo o Gladys Kwamboka, o la etíope Mulat Tekle buscarán sus opciones en el rápido trazado valenciano ante la estadounidense Emma Hurley o la sueca Sarah Lahti, entre otras grandes atletas.

Mejores marcas femeninas de la historia / MVTA

Récord de España masculino: 59:39

Vuelve a València, al lugar en el que lo consiguió el actual recordman de la distancia, Carlos Mayo (59:39). Junto a él estarán también otros corredores que conocen muy bien las calles valencianas como Juan Antonio ‘Chiki’ Pérez (1h00:58) o Javi Guerra (1h01:21), y hombres como Ibrahim Chakir (1h01:40), Jorge Blanco (1h01:45) o Yago Rojo (1h01:57), además de Jorge González (1h01:55), campeón de España de la distancia en el 2025. Destaca la presencia de Adel Mechaal (1h02:30) o Fernando Carro (1h03:12), que correrán el Medio como antesala a su debut en maratón que será también en Valencia el 7 de diciembre. Y, además, debutará en la distancia Said Mechaal, que viene de correr los 20K de París en una gran marca de 56:34.

Mejores marcas masculinas / MVTA

Élite española / MVTA

Récord de España femenino: 1:08:47

En categoría femenina el récord de España a batir es el que logró Kaoutar Boulaid en la pasada edición con una marca de 1:08:47. Para ello estarán en la línea de salida Ester Navarrete (1h09:58), Meritxell Soler (1h10:21) y la valenciana Laura Méndez (1h11:55), entre muchas otras. Pero habrá que prestar especial atención a Carla Gallardo (1h12:41) que aterriza en la ciudad del running en un gran estado de forma y que podría poner en peligro la plusmarca nacional que logró en 2024, también en Valencia, Boulaid Kaoutar con 1:08:46.