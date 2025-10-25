Léleman Conqueridor arranca la Superliga con una remontada de tres horas

Dos meses de preparación dan para acumular muchas sensaciones antes del arranque de una temporada como esta. Los nervios, la presión y la ilusión se mezclan en una primera jornada de Superliga que nunca tiene claros favoritos. El Léleman Conqueridor saltaba a la pista del Pabellón Europa ante un motivado UC3M Leganés que debutaba en la máxima categoría del voleibol nacional. La tensión de ambos equipos se vio reflejada en un partido que terminó decantándose a favor de los valencianos por 2-3 (25-22/29-27/21-25/25-27/14-16).

Remontada épica

Los de Zanini dominaron el tramo inicial haciendo valer su experiencia en la Superliga y sacando seis puntos de ventaja (6-12). Pero los locales se fueron sintiendo cada vez con más confianza, recortando poco a poco y Léleman Conqueridor pagó esa tranquilidad que estaba dando el marcador. El entrenador belga ya solicitaba el tiempo muerto cuando el luminoso se ponía 14-16 y a pesar de tenerlo encarrilado, el set se terminó igualando (19-19). UC3M Leganés demostró unos galones impropios de un equipo debutante y terminó cerrando con merecimiento el primer set (25-22).

Se escapó el segundo set

La segunda manga estuvo marcada por los cambios en el rectángulo del Léleman. Zanini fue probando diferentes piezas para que todos sus jugadores entraran en la rotación y la salida de Kayque aportó algo más de consistencia. Ambos equipos se fueron repartiendo los puntos sin conceder márgenes considerables en el marcador. Javi Monfort tiraba del carro para su equipo y Adrián Banco lo hacía de forma recíproca. Se llegaba al último tiempo muerto con un 19-21 para Léleman, que llegó a tener dos bolas para cerrar el set. Sin embargo Felipe de Melo con un saque directo puso el 29-27 para ampliar la ventaja.

Tercer set para el Léleman

Al partido todavía le quedaba muchísimo por contar y el tercer set por fin iba a tener color visitante. Los valencianos repitieron la actuación de la primera manga pero esta vez manejando bien la distancia. El 11-15 se supo controlar con gran dominio de los centrales. Rubén López y Maxi Scarpin le cambiaron la cara al equipo cada uno en el momento indicado. Los tiempos muertos de Tejero no surtieron efecto y el Conqueridor se llevó un set muy regular (21-25), gracias en parte a la aparición de Rubén López.

La remontada acababa de empezar en el Pabellón Europa pero la agonía se iba a extender en los dos lados de la red. Adrián Vanco estaba siendo el protagonista con más de 30 puntos y el set pintaba color local. Conqueridor iba a contracorriente pero le iba a devolver la bola de set perdonada en el segundo parcial. Vildosola la enviaba a la red y perdonaba el primero. Después Javi Monfort volvía a aparecer para igualar a 25 y sumar la ventaja y Manu Furtado se encargó con un bloqueo de enviar el partido al tiebreak.

El partido estaba cerca de cumplir las tres horas y el guion todavía estaba por escribirse. De nuevo los locales conseguían la ventaja (2-4) pero un gran Facu Funes resurgió para igualar. Los puntos se iban repartiendo y Conqueridor cogía por primera vez ventaja (9-11), pero Vancó seguía incontrolable. UC3M Voleibol Leganés se ponía con punto de partido pero Javi Monfort no estaba dispuesto de perder y con un espectacular remate daba bola de partido a los suyos. El envío largo del eslovaco terminó por culminar la remontada del Léleman Conqueridor Valencia. Los valencianos sumaron los primeros puntos en el que será uno de los grandes partidos que nos deje esta temporada que recién acaba de empezar.