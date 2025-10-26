Inscripciones Medio Maratón Valencia 2026: así es el nuevo sistema por sorteo para conseguir dorsal

València ha vuelto a disfrutar este domingo 26 de octubre de la gran fiesta del atletismo popular con otra gran edición del Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich que ha contado con más de 26.000 inscritos y que dejó a más de 16.000 en lista de espera. Ahora, tras finalizar la edición de 2025, empieza la 'carrera' para conseguir un dorsal para la edición de 2026 que se celebrará el 25 de octubre del año que viene. ¿Cómo conseguir ese preciado dorsal?, ¿cuándo y cómo inscribirse? son preguntas que ya se hacen muchos y muchas.

Así será el sistema de inscripción / MMV

Nuevo sistema

Este año cambia además el sistema de inscripción que trae novedades muy importantes. La principal es la entrada en juego del 'ballot' o sorteo, utilizando así el mismo sistema que es ya habitual desde hace años en las principales carreras del mundo, incluidos los maratones majors.

Pero la organización, a cargo de la SD Correcaminos y el Ayuntamiento de València, s seguirá premiando la fidelidad de los corredores por lo que el sorteo no será total. Los y las corredores que tenían dorsal para este 2025, dispondrán de un periodo preferencial de 4 años días para 'renovar' su inscripción y por tanto, adquirir su dorsal para 2026. Así, todos los inscritos en esta edición, de 2025, tendrán la opción de inscribirse preferencialmente en la de 2026 sin entrar en el sorteo. Sin embargo, el resto de corredores que ya quieran inscribirse cuando se abra el plazo general, sí tendrán que hacerlo a través de sorteo. Otra novedad destacada es que desaparece el pack que incluía la inscripción conjunta a Medio Maratón y Maratón.

Inscripción preferencial durane 4 días

E periodo de inscripción preferencial para 2026 del Medio Maratón Valencia se abrirá el 30 de octubre ( cuatro días después de la celebración de la edición de este año).

En cuanto se abra el periodo preferencial, se pondrán a la venta en ambas carreras 10.000 dorsales a precio promocional de 40 euros. Cuando se agoten esos 10.000 los corredores con dorsal en 2025 aún podrán inscribirse durante ese periodo de 4 días pero ya a precio de sorteo o ballot.

Inscripción general por sorteo

Transcurrido esos primeros 4 días preferenciales, como es habitual, se abrirá el plazo de de inscripción general para todo el mundo. Aquí llega la principal novedad. Hasta ahora, era una carrera por acceder cuanto antes al portal de inscripciones, lo que hacía que sólo los más rápidos o los que tenían disponibilidad en ese momento para poder inscribirse, accedían a un dorsal. En 2025 por ejemplo, las inscripciones parea el Medio Maratón se agotaron en sólo 3 horas.

Para evitar este colapso, ahora los corredores y corredoras deberán inscribirse primero en un sorteo y dispondrán de 10 días para hacerlo con tranquilidad. Transcurrido ese periodo, la organización, que está estudiando un sistema lo más justo y sencillo posible y siempre con supervisión notarial, procederá al sorteo de dorsales.

Cuando el corredor reciba la confirmación de que le ha tocado el dorsal, dispondrá de hasta 12 días para formalizar su inscripción definitiva. En el caso de no hacerlo, ese dorsal pasará inmediatamente a un corredor inscrito en la lista de espera. En cualquier caso, y como hasta ahora, todos los inscritos podrán a lo largo del año hasta la fecha que determine la organización, renunciar a su dorsal y cederlo para que otro corredor lo aproveche haciendo el pertinente cambio de datos.