El Medio Maratón Valencia bate su récord histórico de finishers

El 34º Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich va a pasar a la historia como el más numeroso de la historia de Valencia Ciudad del Running, ya que han cruzado la línea de meta 26.077 finishers, tras la primera revisión de las clasificaciones.

SuperHalfs

Además, la cifra de corredores que han completado en Valencia el circuito SuperHalfs ascendió a 451 participantes, que recogieron su SuperMedal tras haber finalizado las seis citas de medio maratón en seis ciudades europeas. Entre ellos, Martín Fiz, que en la ciudad del running ha completado su sexta cita de SuperHalfs ganando en la categoría M60, con un tiempo oficial de 1h16:22.

Por otro lado, cerca de un centenar de corredores completaron el Circuito Nacional de Plátano de Canarias con su participación en Valencia tras pasar por las otras cuatro grandes medias maratones nacionales.

Récord de participación y de finishers / CESAR MARCH

Récord solidario

Esta cifra récord de finishers, supone también una nueva plusmarca solidaria, ya que la entidad solidaria de esta edición, la Asociación de Familias y Personas Sordas de la Provincia de Valencia (ASPAS Valencia) ha recibido gracias a la Z Zurich Foundation, fundación de Zurich Seguros, y su acción de donar 1€ por cada corredor llegado a meta, un total de 26.077 euros. A esta cifra hay que sumar la aportación voluntaria de los corredores durante su inscripción, que asciende a 30.960 euros. Así pues, la aportación conjunta de la Z Zurich Foundation y de los corredores también supone un nuevo registro histórico en solidaridad para el mejor medio maratón de España de 57.037 euros.

A pesar de la jornada marcada por la lluvia, Valencia Ciudad del Running ha vuelto a demostrar que siempre está acompañando a los corredores con sus ánimos.

