Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich
Yomif Kejelcha y Agnes Jebet Ngetich están en València "como en casa", "volveremos"
El ganador y la ganadora del Medio Maratón prolongan su idilio con la ciudad del running
Los campeones del Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich,Yomif Kejelcha y la keniana Agnes Jebet Ngetich, comparecieron en rueda de prensa para analizar la carrera junto al seleccionador élite, Marc Roig.
El análisis de Marc Roig
El seleccionador élite analizó así lo vivido este domingo en València: "Hemos tenido un día bastante bueno, nos daba un pelín de miedo la lluvia, pero nos olvida mos del viento, ha sido el gran protagonista tanto en categoría masculina como femenina. Somos ambiciosos y queríamos atacar los récords del mund. No se ha logrado pero el resultado global es positivo. Acabamos el año como líderes y repitendo ganadores del año pasado, que son los mejores epecialistas del mundo en la distancia".
Agnes Jebet Ngetich soño con el récord
La ganadora rodó durante muchos kilómetros a ritmo de récord del mundo: "El récord ha estado ahí. Hasta aproximadamente el kilómetro 15 he ido en tiempo de récord, aún asíi estoy contenta con esta mejor marca del año", afirmó.
Kejelcha, con problemas estomacales
Kejelcha explicó sí la carrera: "Hasta el kilómetro10 he estado a buen ritmo, he intentado hacer lo máximo pero he empezado con dolores de estómago, intentaba apretar pero seguía el dolor. En cualquier caso el viento ha estado ahí y ha sido un día complicado para correr".
Agnes Jebet Ngetich continúa con su idilio con València tras lograr el año pasado la segunda mejor marca del mundo y éste, la tercera "estoy contenta con esos resultados, me encuentro cómoda a aquí corriendo. Aeemás en VAlencia batí también el récord del mundo de 10K", recordó
Tanto Kejelcha como Ngetich, esperan volver: " espero volver a valencia aquí siempre estoy feliz", resaltó él, mientras ella afirmó: "vengo a Valencia como mi casa".
