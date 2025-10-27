Álex Roca y Roque Star cruzaron juntos su meta más especial en València

Un total de 26.077 corredores y corredoras de todo el mundo cruzaron el pasado domingo la meta del Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich. Detrás de cada uno de ellos hay una historia personal, un reto, un sueño cumplido y muchas horas de entrenamiento. También muchas historias de superación como la protagonizada por Álex Roca y Roque Iglesias, conocido en las redes como Roque Star. Ambos tienen parálisis cerebral pero eso no les impide disfrutar del deporte y cumplir sueño tras sueño. En València alcanzaban juntos y felices una nueva meta. Ambos, felices y celebrándolo por todo lo alto se convertían en protagonistas en el Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich.

Feliz pese a no batir su récord

"Hoy no he conseguido batir mi récord en la Media Maratón de Valencia. Ese era mi objetivo… quería dedicárselo a @soyroquestar . Pero no lo logré", explicaba el popular Álex Roca en sus redes sociales. "La lluvia, el cansancio y las sensaciones me dejaron claro que hoy no era el día para un récord. Y, sin embargo, cuando Roque llegó a mi lado en los últimos 200 metros…me di cuenta de que había algo mucho más importante que un tiempo en el crono", afirma Álex que cruzó la meta con un meritorio tiempo de 2:32:43.

Dedicado a Roque

Alex Roca le dedicaba la carrera a su compañero de aventura: "Roque tiene parálisis cerebral, pero sobre todo tiene una fuerza y una luz que inspiran. Compartir esos últimos metros con él me recordó que el deporte no va solo de marcas: va de visibilizar historias, de romper prejuicios, de caminar juntos. Hoy no he hecho récord, pero he cruzado una meta que vale mucho más. Gracias Roque, por recordarme lo esencial".

Juntos en la meta / SD

Dos luchadores

Álex Roca (Barcelona, 1991) entre otros muchos logros consiguió ser el primer atleta del mundo en completar una maratón sobreponiéndose a una parálisis cerebral con un 76% de discapacidad física. A los seis meses de edad una grave encefalitis herpética cerebral severa, que le afecta a la parte izquierda del cuerpo, en la que tiene movilidad reducida, y también al habla, por lo que se comunica mediante lenguaje de signos. En los momentos iniciales, los médicos pronosticaron que fallecería o quedaría pronto en estado vegetativo. Pero lejos de ello, se ha convertido en un consumado deportista. A lo largo de su carrera ha practicado fútbol, tenis, ciclismo y atletismo.

Roque Iglesias nació prematuro, ciego y con parálisis cerebral, estuvo clínicamente muerto en dos ocasiones y superó más de 50 cirugías. Sólo funcionaba el 20% de su cerebro. Poco a poco sus neuronas se han ido regenerando e incluso recuperó la vista. En sus redes sociales comparte cada avance con miles de seguidores. Álex y Roque, que también dan charlas motivadoras, inspiran cada día a muchas personas a superar todas las barreras. En València volvieron a demostrar que nada les detiene.