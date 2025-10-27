El Benidorm Chess Open 2025 congregará a 416 jugadores de 31 países

Un total de 416 ajedrecistas procedentes de 31 países del mundo competirán en el Benidorm Chess Open 2025, torneo internacional presentado este lunes en su sede del Hotel Meliá Benidorm. Este evento, organizado por el Club de Ajedrez Caballo Blanco, con la colaboración de la Federación de Ajedrez de la Comunidad Valenciana, será garante de la disciplina ajedrecística como deporte inclusivo, pues contará con la participación de 25 ajedrecistas invidentes para afrontar este torneo de carácter internacional disputando partidas frente a jugadores videntes.

En la presentación estuvieron presentes Ana Pastor, vicepresidenta primera de la Federación de Ajedrez de la Comunidad Valenciana; Javier Jordá, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Benidorm; José Ramón González de Zárate, diputado autonómico y concejal del Ayuntamiento de Benidorm; Alberto Varela, director del Hotel Meliá Benidorm; Alfonso Vilches, director del torneo; o Fernando Brotons, CEO de Tour-Sports Promociones Deportivas.

Premios y novedades

La competición se desarrollará hasta el próximo 2 de noviembre como Open A SUPRA 1800 y Open B SUB 2000, siendo válido para ELO FIDE y regido por las normas internacionales. El Benidorm Chess Open repartirá 25.510 euros en premios. En esta quinta edición habrá tres novedades principales vinculadas con la competición del Open A: se retransmitirán unas 40 partidas por internet, con tableros electrónicos, y se podrán seguir en las principales plataformas de retransmisión de ajedrez a nivel mundial.

En clave inclusiva, veinte de los veinticinco ajedrecistas invidentes son españoles y cinco llegan a la Ciudad del Turismo desde la Federación de ajedrez de jugadores ciegos y deficientes visuales de Polonia. Y este hecho es un hito, pues la delegación polaca no participa de otros torneos que no sean exclusivos en la modalidad para ciegos.

Declaraciones

“Deseamos mantener este torneo como referente en la calidad organizativa, y ofrecer en España a los amantes del ajedrez y a sus acompañantes una experiencia de torneo de ajedrez sublime, gracias a la combinación de competición, formación y ocio en un entorno y en unas instalaciones inmejorables”, valoró Alfonso Vilches.

Por su parte, Ana Pastor, vicepresidenta primera de la Federación de Ajedrez de la Comunidad Valenciana, puso en valor “el compromiso por la inclusión, una de las cosas más bellas de este deporte” y subrayó que desde la organización y la federación se trabaja para que cada participante “viva una experiencia de alto nivel”.

Participación

En cuanto a la amplia representación de jugadores procedentes de hasta 31 países, el registro de inscritos revela que llegarán ajedrecistas de Gales, Polonia, Italia, Alemania, China, Austria, Andorra, India, Armenia, Inglaterra, Colombia, Bélgica, Irlanda, Suecia, Israel, Argentina, Escocia, Francia, Nueva Zelanda, Burundi, Hungría, Rumania, Noruega, Países Bajos, Singapur, Uzbekistán, Sudáfrica, República Checa, Venezuela, Ucrania y España.

En cuanto a la procedencia de los jugadores españoles, las regiones representadas serán Andalucía, Aragón, Baleares, Canarias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Madrid, Comunidad Foral de Navarra, Comunidad Valenciana, Galicia, Región de Murcia, País Vasco y Principado de Asturias.

“Impulsamos este torneo hace ya cinco ediciones, todavía en el inicio con restricciones vinculadas a la pandemia de la Covid-19, y hemos conseguido ir creciendo y consolidando un evento que queda fijado como una referencia en el calendario internacional, cumpliendo con principios que valoramos enormemente como una apuesta experiencial, deportiva, y vinculada al turismo deportivo”, comentó Fernando Brotons.

Los jugadores no llegarán solos y serán hasta 500 personas las que visiten Benidorm, generando aproximadamente 3.500 pernoctaciones, siendo la sede del torneo el Hotel Meliá.

El programa del torneo internacional presenta una masterclass con Julen Arizmendi, Gran Maestro desde 2004; así como conferencias; análisis de partidas; simultáneas con el Gran Maestro; visitas turísticas, como el Museo de Chocolates Valor o a la bodega Mar de Vins; y preservar los recuerdos del torneo a través del merchandising.

La presentación la cerró el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Benidorm, Javier Jordá, que celebró la consolidación y éxito organizativo para dar forma al torneo, al tiempo que valoró que “crece en participación, crece en visibilidad y, sobre todo, crece en inclusión”.

Sobre el Benidorm Chess Open

El Benidorm Chess Open es un torneo consolidado y de gran atractivo en el circuito nacional de ajedrez, que se desarrolla del 25 de octubre al 2 de noviembre de 2025 en el Hotel Meliá Benidorm.

El torneo cuenta con una bolsa de premios especiales y en exclusiva para ajedrecistas federados por la Comunidad Valenciana, que asciende a un total de 3.000 euros, repartidos en cinco premios en cada Open de lentas, por tanto un total de diez.

En la edición de este año, continúa el inestimable apoyo del Hotel Meliá Benidorm y del Ayuntamiento de Benidorm. Como colaboradores la Diputación Provincial de Alicante y principalmente la Direcció General d'Esport de la Generalitat Valenciana.