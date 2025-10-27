El CH Carpesa conquista el derbi valenciano para seguir líder

La División de Honor B inició la segunda vuelta de la primera fase donde, el Valencia CH, CH Carpesa y el CD Giner de los Ríos (F) cosecharon sendas victorias para mantenerse en la parte alta de sus respectivas competiciones.

División de Honor B Femenina

El Valencia sigue líder y Giner de los Ríos se mantiene en puestos altos.

En la categoría femenina, el Grupo 1 el CD Giner de los Ríos firmó su tercera victoria consecutiva para seguir a dos puntos del liderato. En Beteró se impuso 2 a 1 al Pozuelo, gracias a los goles de Ana Mateu y Raquel Huertas, volvieron a mostrar su eficacia de cara a puerta para mantener al Giner en la cuarta posición, con los mismos puntos que el segundo y tercer clasificado. Por su parte, el CH Xaloc perdió 0 a 1 ante el CH Madrid-las Rozas y continúa colista.

En el Grupo 2, el Valencia CH prolongó su racha victoria con un nuevo triunfo ante el Vallès Deportivo por 4 a 0. Eveline Van Den Nieuwenhof, Ainoa Civera (2) y Alix Stille anotaron los goles del conjunto blanquinegro que certifica su liderato en la clasificación. La Universitat d’Alacant-San Vicente perdió en casa por 5 a 2 ante el HC Sant Cugat en un partido donde Paula Pérez y Camila Quinteros marcaron los goles alicantinos. El ‘Sanvi’, con este resultado, sigue penúltimo en la clasificación.

División de Honor B Masculina

Carpesa se impone en el derbi valenciano para seguir líder.

En la categoría masculina, en el Grupo 1, la UA-San Vicente perdió 6 a 4 ante el HC Sant Cugat en un duelo muy igualado. Syed Zain Ejaz (2) y Pedro Arques (2) marcaron los goles de un conjunto sanvicentero que sigue penúltimo.

En el Grupo 2, el Carpesa defendió su liderato y se impuso en el derbi valenciano ante el CD Giner de los Ríos por 3 a 1. Xavier Guanter y Roberto Bayarri, en dos oportunidades, anotaron los goles del conjunto blau que contrarrestaron el tanto de Natxo Caro. Con este resultado, el Carpesa sigue líder y el Giner sigue penúltimo.

En el Grupo 2, el CH Carpesa certificó su liderato tras ganar 2 a 1 al SPV gracias a los goles de Mario García y Cristián Soler. Con este resultado, el conjunto blau se mantiene en la cima de la clasificación, a dos puntos por delante del Castelldefels y el Egara 1935.

Por su parte, el CD Giner de los Ríos empató 2 a 2 ante el RH Privé Benalmádena con goles de Joel Valverde y Marcos Roig.

