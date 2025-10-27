La Comunidad Valenciana conquista el Open Internacional de Taekwondo ‘Ciudad de Benicàssim’

La Comunidad Valenciana conquista Benicàssim. Y lo hace tras proclamarse campeona del Open Internacional de Taekwondo ‘Ciudad de Benicàssim’ en su 20º edición este sábado, después de firmar una gran competición en dónde se impuso en la categoría general, en la categoría Sénior y en la categoría Júnior.

En la categoría Sénior, la segunda posición fue para Santa Ana mientras que el tercer puesto fue para San Vicente. En la categoría Júnior, la Federación de Taekwondo de la Comunidad Valenciana también se colgó el oro por delante de Taguk Torrejón (subcampeón) y Taekwondo Damián (bronce).

En la categoría Cadete, Taekwondo Alcàsser se proclamó campeón seguido de Deportivo Zafrilla y Fabra Sport, que lograron el segundo y tercer puesto respectivamente. En la Infantil, el club Olimpo fue el vencedor de la competición de los anfitriones, CD Granjo-L’Alcora, que fue subcampeón y Club Deportivo Han, que fue tercero.

Finalmente, en la categoría general, Federación de Taekwondo de la Comunidad Valenciana certificó el oro como vencedor absoluto. Completaron el podio general Taeguk Torrejón y Olimpo.

Competición Poomsae

Posteriormente, en la competición de poomsae, Deportivo Zafrilla se colgó el oro en la clasificación general mientras que Virovesca fue segundo y Club Taekwondo La Safor Gandia logró el tercer puesto.

En la categoría Infantil, Deportivo Zafrilla volvió a colgarse el oro por delante de Deportivo Vicente Costa que fue segundo y de Cabral Team que fue tercero. En Sénior, Deportivo Zafrilla fue campeón, Club Taekwondo La Safor Gandi fue subcampeón y Taekwondo England fue tercero.

Podio Poomsae. / FTCV

Benicàssim disfruta de la gran fiesta del taekwondo

El CD Granjo celebró la gran fiesta del taekwondo nacional confirmando así su éxito organizativo y consolidándose como uno de los eventos deportivos con mayor tradición en la provincia de Castellón y de la Comunidad Valenciana. El club castellonense reunió a casi 2000 personas procedentes de diferentes partes de la Comunidad Valenciana, de España y de distintos puntos de Europa, como Francia o Inglaterra.

Datos que superaron las cifras de ediciones anteriores gracias a la gran participación de deportistas que, junto a sus técnicos, personal de organización y asistentes, convirtieron al Polideportivo Municipal de Benicàssim en el epicentro del taekwondo nacional.

El CD Granjo celebra la 20º edición del Open

El CD Granjo ofreció ante los presentes un reconocimiento a las entidades colaboradoras por su apoyo a esta 20º edición del Open Internacional de Taekwondo 'Ciudad de Benicàssim', obsequiando una distinción al Ayuntamiento de Benicàssim, que fue entregado a la alcaldesa, Susana Marqués, y al concejal de deportes, Manolo Gual. También recibieron su reconocimiento la Federación de Taekwondo de la Comunidad Valenciana en manos de su presidente Juan Carlos Cobos, la Diputación de Castellón y la Generalitat Valenciana.

Y de esta forma Benicàssim baja el telón de su Open Internacional de Taekwondo tras dos décadas promoviendo un evento que fomenta competición, espectáculo y turismo deportivo.