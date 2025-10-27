DEPORTE URBANO
El Festival VESO reúne a más de 15.000 personas
Durante tres intensos días, la explanada marítima se convirtió en un gran escenario abierto para el skate, BMX, escalada, basket 3x3, roller y baile urbano
D. B.
Más de 15.000 personas han pasado durante todo el fin de semana por La Marina de València para disfrutar del VESO 2025, consolidando el evento como el encuentro de referencia en España para los deportes y la cultura urbana.
Durante tres intensos días, la explanada marítima se convirtió en un gran escenario abierto para el skate, BMX, escalada, basket 3x3, roller y baile urbano, con la participación de más de 500 deportistas llegados de diferentes países .
El evento, que regresaba tras la suspensión del año anterior por la DANA, combinó competición y cultura urbana en un ambiente multitudinario y familiar.
Los asistentes pudieron disfrutar también de talleres, conciertos, arte urbano, foodtrucks y una zona VESO Kids orientada al público infantil, lo que fomentó la convivencia intergeneracional y una participación inclusiva .
Con esta edición, el VESO reafirma el crecimiento exponencial de la cultura urbana en la ciudad y su integración dentro de la escena cultural y deportiva de la región.
Resultados competiciones oficiales
TORNEO BASKET 3x3 VESO 2025
Masculino
1º St Vicens Maresme 3 Viles
2º Bball Center
Semifinalistas Calor Rojo y Nómadas
Femenino
1º VBC
2º PBL Las Rozas
Semifinalistas Woka On Three y La Celeste
COPA BULDER ESCALADA VESO 2025
Absoluta masculino
1. Marcos Estopiña
2. Anier Gozalvez
3. Hector Hernandez
Absoluta femenino
1. Ana Torregrosa
2. Jordana Pérez
3. Alba Gomez
Sub- 17 masculino
1. Galahad Bernhardt
2. Silvio García
3. Pau Perez
Sub -17 Femenino
1. Estrella Mateo
2. Aileen Lazarescu
3. Irati Cuadrado
