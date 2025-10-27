El Festival VESO reúne a más de 15.000 personas

Más de 15.000 personas han pasado durante todo el fin de semana por La Marina de València para disfrutar del VESO 2025, consolidando el evento como el encuentro de referencia en España para los deportes y la cultura urbana.

Durante tres intensos días, la explanada marítima se convirtió en un gran escenario abierto para el skate, BMX, escalada, basket 3x3, roller y baile urbano, con la participación de más de 500 deportistas llegados de diferentes países .

El evento, que regresaba tras la suspensión del año anterior por la DANA, combinó competición y cultura urbana en un ambiente multitudinario y familiar.

Los asistentes pudieron disfrutar también de talleres, conciertos, arte urbano, foodtrucks y una zona VESO Kids orientada al público infantil, lo que fomentó la convivencia intergeneracional y una participación inclusiva .

Con esta edición, el VESO reafirma el crecimiento exponencial de la cultura urbana en la ciudad y su integración dentro de la escena cultural y deportiva de la región.

Resultados competiciones oficiales

TORNEO BASKET 3x3 VESO 2025

Masculino

1º St Vicens Maresme 3 Viles

2º Bball Center

Semifinalistas Calor Rojo y Nómadas

Femenino

1º VBC

2º PBL Las Rozas

Semifinalistas Woka On Three y La Celeste

COPA BULDER ESCALADA VESO 2025

Absoluta masculino

1.⁠ ⁠Marcos Estopiña

2.⁠ ⁠Anier Gozalvez

3.⁠ ⁠Hector Hernandez

Absoluta femenino

1.⁠ ⁠Ana Torregrosa

2.⁠ ⁠Jordana Pérez

3.⁠ ⁠Alba Gomez

Sub- 17 masculino

1.⁠ ⁠Galahad Bernhardt

2.⁠ ⁠Silvio García

3.⁠ ⁠Pau Perez

Sub -17 Femenino

1.⁠ ⁠Estrella Mateo

2.⁠ ⁠Aileen Lazarescu

3.⁠ ⁠Irati Cuadrado