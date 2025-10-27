El Medio Maratón Valencia deja un récord de Europa y cinco récords nacionales

El Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich sigue abonado a los récords. Aunque no se pudo batir los propios récords de la prueba masculino y femenino, o lo que es lo mismo, los récords del mundo, el pasado domingo 26 de octubre dejó otras marcas para la historia. Los más destacado fue la actuación del sueco Andreas Almgren que se convertía en el primer europeo en bajar de los 59 minutos gracias a su 58:41. Un registro que supone un nuevo récord de Europa masculino.

Andreas Almgren ya había avisado en la rueda de prensa del viernes previo a la carrera que estaba en muy buena forma. De hecho al ser preguntado por cuánto tiempo pensaba que tardarían los europeos en bajar de 59 minutos contentó que “unos días”. Y así fue. Almgren lograba batir el récord de Europa y por tanto también el récord de su país, Suecia.

Récords nacionales

También establecieron nuevos récords de sus países el burundés Rodrigue Kwizera, que fue segundo en la carrera con un gran tiempo de 58:39 que mejora la anterior plusmarca que él mismo poseía, y el debutante Adriaan Wildschutt, que cruzó la meta en 59:13 estableciendo un nuevo récord para Sudáfrica.

Rodrigue Kwizera

En mujeres, Alessia Zarbo con su 1:08:20 mejoró el récord nacional de Francia en medio maratón y la también debutante Klara Lukann hizo lo propio para Eslovenia con un crono de 1:08:04.

Alesia Zarbo

Adriaan Wildschutt

Ngetich, mejor marca del año

Aunque no se pudo batir los récords del mundo que posee el propio Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich, València se volvió a consagrar como el Medio Maratón más rápido del mundo. La marca con la que Agnes Jebet Ngetich se imponía por segundo año consecutivo en València supone la tercera mejor de la historia. Seis de las siete mejores marcas femeninas de todos los tiempos en medio maratón se han logrado en València, un hito que evidencia la calidad de la prueba organizada por la SD Correcaminos y el Ayuntamiento de València con el apoyo principal de la Fundación Trinidad Alfonso. En la cúspide del ránking figura el récord mundial que lograba Letesenbet Gidey en València en 2021 con una marca de 1:02:52. Gidey sigue siendo la única mujer que ha logrado bajar de los 63 minutos en medio maratón y la gesta la hizo en València.

Mejores marcas femeninas de todos los tiempos:

1 1:02:52 Letesenbet GIDEY ETH Valencia (ESP) 24 oct 2021

2 1:03:04 Agnes Jebet NGETICH KEN Valencia (ESP) 27 oct 2024

3 1:03:08 Agnes Jebet NGETICH KEN Valencia (ESP) 27 oct 2024

4 1:03:21 Fotyen TESFAY ETH Valencia (ESP) 27 oct 2024

5 1:03:32 Lilian Kasait RENGERUK KEN Valencia (ESP) 27 oct 2024

6 1:03:35 Fotyen TESFAY ETH Berlin (GER) 06 abr 2025

7 1:03:51 Yalemzerf YEHUALAW ETH Valencia (ESP) 24 oct 2021

8 1:04:02 Ruth CHEPNGETICH KEN Istanbul (TUR) 04 abr 2021

9 1:04:13 Joyciline JEPKOSGEI KEN Barcelona (ESP) 16 feb 2025

10 1:04:14 Girmawit GEBRZIHAIR ETH Ras Al Khaimah (UAE) 19 feb 2022

11 1:04:14 Ejgayehu TAYE ETH Valencia (ESP) 27 oct 2024

Kejelcha sigue siendo el recordman oficial

En hombres, volvía a imponerse Yomif Kejelcha en València por segundo año consecutivo. Tras ganar en 2024 y además establecer un nuevo récord del mundo, esta vez el etíope ganaba con 58:02 y se quedaba muy cerca de bajar de los 58 minutos. A la espera de que la World Athetics se pronuncie de forma definitiva sobre la marca lograda por Kiplimo en Barcelona el pasado mes de febrero, Kejelcha sigue siendo oficialmente el recordman mundial de la distancia y además, en caso de que la Federación Internacional no valideel 56:42 de Kiplimo, Kejelcha también habría logrado en València la mejor marca del año.

1* 56:42 Jacob KIPLIMO UGA Barcelona (ESP) 16 feb 2025

2 57:30 Yomif KEJELCHA ETH Valencia (ESP) 27 oct 2024

3 57:31 Jacob KIPLIMO UGA Lisboa (POR) 21 nov 2021

4 57:32 Kibiwott KANDIE KEN Valencia (ESP) 06 dic 2020

5 57:37 Jacob KIPLIMO UGA Valencia (ESP) 06 dic 2020

6 57:40 Kibiwott KANDIE KEN Valencia (ESP) 22 oct 2023

7 57:41 Yomif KEJELCHA ETH Valencia (ESP) 22 oct 2023

7 57:41 Hagos GEBRHIWET ETH Valencia (ESP) 22 oct 2023

9 57:49 Rhonex KIPRUTO KEN Valencia (ESP) 06 dic 2020

10 57:50 Selemon BAREGA ETH Valencia (ESP) 22 oct 2023

... 58:02 Yomif KEJELCHA ETH Valencia (ESP) 27 oct 2024