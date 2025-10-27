Valencia acogerá SPORTCITIES Expo&Summit 2025, el mayor Summit de instalaciones deportivas de la Península Ibérica

Valencia volverá a situarse en el epicentro del deporte y la innovación urbana con la celebración de SPORTCITIES Expo&Summit 2025, el mayor encuentro profesional del ecosistema de instalaciones deportivas, urbanismo activo, tecnología y turismo deportivo de la Península Ibérica.

En el marco de este gran evento se desarrollará el Summit “Ciudades en Movimiento”, un espacio congresual de referencia que reunirá durante dos días a más de un centenar de ponentes nacionales e internacionales, representantes institucionales, empresas, startups, tecnólogos, arquitectos y gestores deportivos. El encuentro se celebrará los días 19 y 20 de noviembre en el Pabellón 5 de Feria Valencia.

El objetivo del Summit es claro: fomentar la visibilidad, la transferencia de conocimiento y el networking entre todos los agentes que conforman la cadena de valor del deporte y la infraestructura urbana activa. Una cita que, según la organización, “pretende consolidar a Valencia como capital del deporte y laboratorio de innovación urbana aplicada al bienestar y la actividad física”.

Cinco foros temáticos para entender el presente y futuro del deporte urbano

El contenido congresual se articulará en torno a cinco escenarios temáticos que abordarán los principales retos, oportunidades y tendencias que marcarán el futuro de las instalaciones deportivas y el urbanismo activo.

1. FITNESS4CITIES: donde se construye el presente y futuro del fitness urbano

Dirigido por el consultor y experto en gestión deportiva Pere Solanellas, este foro pondrá el foco en la evolución del fitness como elemento clave del bienestar ciudadano y como industria en plena transformación tecnológica, digital y social.

Claudia Arce

Entre los temas que se abordarán destacan los nuevos modelos de negocio y escalabilidad, la innovación en equipamiento y automatización, el diseño arquitectónico de espacios fitness y las estrategias de marketing y comunidad.

Entre los ponentes confirmados figuran Juan Ramón Gabino (Country Manager de EGYM), Marlon Acuña (Vicepresidente de BODYTECH Colombia), Jordi Bonich (CEO de TRIB3) y Alexander Kolovnev (CEO de SYNCHOSFERA).

El foro se dirige a cadenas de fitness, gestores de gimnasios, arquitectos, inversores y tecnólogos, convirtiéndose en un punto de encuentro imprescindible para entender hacia dónde se mueve la industria del bienestar.

2. SPORTAINMENT VENUES: donde grandes recintos combinan deporte, espectáculo y fan experience

Este foro especializado explorará la diversidad de usos y la activación comercial de grandes espacios deportivos, desde estadios hasta arenas multifuncionales.

Los debates girarán en torno a temas como la financiación alternativa, el papel de las universidades e instituciones como inversores, las academias deportivas globales, la experiencia del fan (fan engagement) y la incorporación de nuevas tecnologías al servicio del espectáculo deportivo.

Entre los ponentes destacan Natalia Branson, directora del área de Contenido del Roig Arena; Javier Dávila (IDOM, responsable del proyecto del nuevo estadio La Nueva Romareda) y Fran Carrasco, fundador de Molcaworld.

Un espacio pensado para gestores de grandes instalaciones, promotores, federaciones, arquitectos y operadores internacionales que buscan inspiración y modelos de éxito en la convergencia entre deporte y entretenimiento.

3. HOSPITALITY & SPORT TRAVEL FORUM: cuando el turismo se convierte en una experiencia activa

El turismo deportivo y el concepto de hospitalidad activa centrarán este tercer foro, que analizará cómo hoteles, resorts, campings y centros educativos integran el deporte y la actividad física como ventaja competitiva y motor de atracción.

El programa incluirá espacios como el “Tour del Reset”, organizado por Management About Sport, y el Sportities Travel Forum, impulsado por Turesport y HOSBEC.

Claudia Arce

Entre los temas que se tratarán figuran la integración de gimnasios y servicios wellness en hoteles, el mobiliario urbano como reclamo turístico, los casos de éxito en turismo activo y las nuevas tipologías de turismo deportivo adaptadas a las demandas del mercado.

Una cita de interés para directivos hoteleros, operadores turísticos, arquitectos y responsables académicos interesados en el auge del turismo saludable y sostenible.

4. SPORTECH LAB: el laboratorio de innovación y tecnología al servicio del deporte

La innovación será la gran protagonista en el SPORTECH LAB, un foro dedicado a las soluciones tecnológicas e investigadoras que están transformando la gestión y el diseño de instalaciones deportivas.

Se presentarán avances en inteligencia artificial, big data, sensores, BIM, gamificación y plataformas digitales, así como proyectos de reforma, sostenibilidad y seguridad en infraestructuras deportivas.

Entre los participantes confirmados se encuentran entidades como GEPACV (Asociación de Gestores Deportivos de la Comunidad Valenciana), el Instituto de Biomecánica de Valencia (IBV), Barcelona Sports Hub, INDESCAT y Jordi Ferré, CEO de Kmleon.

El foro se dirige a startups, fondos, universidades, fabricantes de tecnología y gestores de innovación, que encontrarán aquí un espacio para compartir conocimiento y explorar nuevas oportunidades.

5. SPORTFRIENDLY CITIES: cuando las ciudades apuestan por el deporte como motor social y económico

El bloque más institucional del Summit reunirá a alcaldes, técnicos municipales y gestores urbanos para debatir sobre el papel del deporte como herramienta de cohesión social, desarrollo urbano y dinamización económica.

Se presentarán estrategias municipales, casos reales de éxito y tendencias en planificación urbana y smart cities vinculadas a la vida activa. Entre los participantes figuran Manel Valcarce (CEO de Valgo Consultora), Milagros Díaz (Presidenta de FAGDE), la empresa KOMPAN y diversos ayuntamientos de toda España.

El foro se dirige especialmente a diputaciones, técnicos deportivos, operadores turísticos y responsables de urbanismo, que compartirán buenas prácticas en torno a la creación de ciudades más saludables, accesibles y sostenibles.

Valencia, ciudad del deporte

Con este ambicioso programa, SPORTCITIES 2025 refuerza la posición de Valencia como referente internacional en innovación urbana y deporte, alineándose con su reconocida trayectoria como Ciudad Europea del Deporte y sede de grandes eventos deportivos.

Durante dos jornadas intensas, este summit convertirá a Feria Valencia en un espacio de diálogo, colaboración y futuro, donde convergerán los sectores del fitness, la tecnología, el turismo, el urbanismo y la gestión pública bajo una visión común: construir ciudades más activas, saludables y sostenibles.

Una cita imprescindible para todos aquellos que creen que el deporte no solo se practica, sino que también se diseña, se planifica y se construye desde las ciudades.