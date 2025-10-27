La Superliga llega por primera vez a Nou Moles

La máxima competición del voleibol nacional hará su primera aparición este fin de semana en el Polideportivo Nou Moles. El sábado 1 de noviembre, a las 19:00 horas, la nueva casa del Léleman Conqueridor se prepara para acoger la segunda jornada de la temporada 2025-2026, que enfrentará a los valencianos contra el Bus Leader San Roque.

A por la segunda victoria

Lo harán después de sumar los primeros puntos de la Superliga en la primera jornada tras remontar a UC3M Voleibol Leganés en el Pabellón Europa. Los valencianos rescataron una victoria que se puso muy cuesta arriba con los dos primeros sets logrados por los locales. El entrenador belga consiguió darle la vuelta al marcador con rotaciones que fueron sorprendiendo al rival. La entrada de Rubén López acabó desatascando el partido con cinco bloqueos excepcionarles que se sumaron a los cuatro conseguidos también por Manu Furtado y Maxi Scarpin.

La superioridad de Adrián Vanco con 41 puntos quedó neutralizada por el buen trabajo defensivo del equipo que recordó al del año pasado. Hasta en tres ocasiones se salvó bola de partido del UC3M Leganés. El Léleman Conqueridor mantuvo esa esencia de no dar partidos por perdidos y continuar luchando hasta el último punto, un símbolo de identidad que está caracterizando al equipo desde hace ya varias temporadas.

“Sin duda fue una reacción de carácter y personalidad, de estar con la cabeza en el partido. Al final logramos encontrar las soluciones para ganar”, explicaba Zanini. El técnico belga ha querido elogiar el gran papel de sus rivales: “Las personas a veces piensan en el nombre del equipo o dónde estaba la temporada anterior, pero para mi no fue una sorpresa el nivel del Leganés. No importa que fueran ‘rookies’ en la categoría, importa la plantilla que han elegido y realmente es muy buena. Nosotros tuvimos cosas buenas pero también malas, y eso es algo característico de todos los equipos en el inicio de la temporada”.

Javi Monfort prepara los brazos para la defensa / Léleman Conqueridor Valencia

Segunda jornada y debut en casa

La segunda jornada será en Valencia ante un rival que sufrió la pasada campaña y que no ha empezado con buenas sensaciones. Bus Leader San Roque se medía a Conectabalear CV Manacor y debutó con derrota en la primera jornada tras caer 0-3 (22-25/20-25/14-25). Los rojinegros se encomendaron a los 17 puntos de Jonás Ponzio pero pocas pinceladas más pudieron dejar en su estreno.

Retos y sorteos de la mano de FibraValencia

El primer partido en Nou Moles de competición oficial contará con grandes sorpresas de la mano de FibraValencia, uno de los nuevos patrocinadores del Léleman Conqueridor. En las redes sociales de ambas entidades se pueden conseguir durante la semana hasta 5 entradas dobles para el partidazo del sábado. Mientras que el 1 de noviembre, en uno de los cambios de set, se hará un sorteo especial entre los asistentes para llevarse una televisión, una camiseta oficial y hasta un año de fibra gratis si superan el reto FibraValencia.