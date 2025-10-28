En menos de un año, Paula Soria experimentó las dos caras del deporte

Durante 2024, Paula Soria (Orihuela, cumplirá 33 años en enero) disfrutó de unos días únicos, irrepetibles, con su participación en los Juegos Olímpicos de París en la modalidad de vóley-playa junto a la jugadora ya retirada Liliana Fernández. Eran sus primeros Juegos, por lo que esos momentos permanecerán, para siempre, en su retina y memoria. Once meses después, llegó la fatalidad.

Lesión

El pasado 25 de junio, la deportista FER sufría una lesión de gravedad en su rodilla izquierda. Un mal gesto, un mal apoyo en la arena tras, curiosamente, un remate ganador le provocaba una luxación de la rótula y una rotura parcial del ligamento lateral interno. Pese a que evitó el quirófano, la temporada había finalizado antes de lo previsto. Era el primer contratiempo físico de consideración en toda su trayectoria deportiva. Y para más ironías y paradojas, la embajadora FER padecía esta desgracia en el Pro Tour Challenge de Polonia, el torneo que, en 2024, le había asegurado el pasaporte olímpico gracias a una medalla de bronce alcanzada con Liliana Fernández. "La lesión llegó cuando atravesaba uno de mis mejores momentos. En lo físico, estaba pletórica, sin dolores. Y en lo técnico, seguía con la dinámica de 2024 y había progresado mucho. Como decía antes, las dudas y los miedos son inevitables. Aunque, cuando regrese, necesitaré un tiempo, ¿por qué no pensar en que volveré a ser la mejor Paula?", destacó la deportista en declaraciones a la web de Proyecto FER.

Lenta recuperación

Ahora, cuatro meses después de la desdicha, Paula Soria ya ha dejado atrás lo peor y, aunque todavía no está plenamente recuperada, ya empieza a atisbar el final de la pesadilla. "Desde hace semanas, hago vida normal. Ni cojeo ni llevo muletas. En lo puramente deportivo, ya llevo un tiempo con actividad en el gimnasio. Ahora bien, todavía no estoy donde me gustaría. Sobre todo, porque el cartílago no acaba de recuperarse y me está dando algunos problemas. Mejoro, pero más lenta de lo que quisiera, señaló Paula.

Objetivo: marzo 2026

La deportista alicantina espera estar en plenitud para marzo de 2026, instante en que arrancará la nueva temporada internacional del vóley-playa, en la que seguirá formando pareja con la madrileña Belén Carro. "La idea es llegar a marzo totalmente recuperada. Pero ese momento aún queda lejos. Si miro a marzo y me ve cómo estoy ahora, me agobio, porque repito, aún queda un camino por recorrer. Aunque la cabeza mire al futuro, hay que ir paso a paso, ser paciente y celebrar las mejoras que voy notando semana tras semana".

"He de agradecer a todo mi círculo de confianza, tanto a mi familia como al gran equipo que me rodea (entrenador, preparadores físicos y fisios). Y especialmente, a mi pareja, a Remi, que ha sido taxista, cocinero, psicólogo, enfermero y muchas cosas más, el apoyo recibido en los malos momentos", concluyó