El vigente campeón del mundo de peso ligero de la UFC, Ilia Topuria continúa su idilio con la moda al protagonizar la última campaña de Adolfo Domínguez, tras haber colaborado con MR.AB, la firma de Rafael Medina, en una colección cápsula.

La firma gallega Adolfo Domínguez quiere demostrar su resistencia a las modas pasajeras con una colección en la que pone a prueba la "durabilidad y la impermeabilidad de las prendas" frente al paso del tiempo, asegura la marca este martes en un comunicado.

La campaña bajo el lema 'Impermeable', es un nuevo capítulo de la serie 'Sé más viejo' (2018). "Desde 1976 toda nuestra ropa es impermeable a las modas y a cambiar por cambiar", detallan desde la marca, y el luchador español-georgiano representa su espíritu.

Una colección que subraya la esencia de la marca de moda de autor, "que ha sabido mantener durante cinco décadas un modelo de vestir basado en la atemporalidad, la durabilidad y la sostenibilidad de su propuesta".

El deportista luce un traje sastre con chaqueta de cuello mao en distintos colores y siempre bajo el agua, bien sea de lluvia, en un tren de lavado de coches, en una bañera de agua helada o sumergido en el mar.