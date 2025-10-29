“El deporte sufrió y era necesario ponerlo en marcha cuanto antes”

Lleva más de dos décadas en la gestión deportiva, en la Fundación Deportiva Municipal, en el Valencia CF, en el Levante UD, pero casi con toda seguridad nunca habrá vivido un año tan complicado como el último tras la dana…

Ha sido el año más intenso y más complicado. Así es. Es un año que nos ha marcado a todos los que lo hemos vivido. Y lo hemos vivido con la mayor intensidad para poder dar el mejor servicio y sobre todo, ayudar en nuestro caso al deporte, que es en lo que hemos estado volcados.

Se cumple un año de aquel 29 de de octubre. Con frentes abiertos por todas partes, hay que tomar las primeras decisiones, con quién reunirte, qué hacer o qué ir a visitar. ¿Cómo fueron esos días?

Obviamente, en los primeros días el deporte no era lo más importante, hubo que esperar, yo creo que unos diez días más o menos para poder incluso contactar con todos los ayuntamientos e incluso empezar a visitar las zonas. Entonces, en un principio lo que hicimos fue intentar tener un primer diagnóstico de lo que había pasado en el tema deportivo, pero los primeros contactos fueron telefónicos prácticamente. Porque no nos daba tiempo a acceder a todos los municipios. Y luego sí que unos días después ya contratamos unos técnicos, nos dividimos en tres zonas y ya fueron por todas las zonas, de acuerdo con los ayuntamientos, con los técnicos de deporte, concejales de deporte, nosotros mismos, todos visitamos algunas zonas para hacernos una primera foto real de lo que había pasado y a partir de ahí hicimos un estudio. Con las fichas de todos los ayuntamientos ya sabíamos aproximadamente cuáles habían sido los daños y podíamos hacer una primera valoración.

Jorge Valero

Después de esto y de los primeros contactos con los clubes y las federaciones, ¿cuáles son las principales preocupaciones que os trasladaban y las que tenía a su vez después de esta primera foto de la situación que ya tenían?

Bueno, ahí, además de entrar en contacto con todas las instalaciones municipales y privadas y el Circuit Ricardo Tormo, que es nuestro, enseguida nos dimos cuenta. En la dana había hasta creo que 103 ayuntamientos. De deportes nos reportaron daños creo que 48 y de esos 48, hicimos como cuatro grupos. Había de menos de medio millón, de medio millón y un millón, de más de un millón, y sobre todo los más graves, que eran los de más de cinco millones de euros, que eran 12, que eran los que estaban prácticamente arrasados y estaban todos en L’Horta Sud. Y ahí fue muy importante también la figura del Consorci Esports Horta, que es una entidad deportiva que viene funcionando ya bastantes años y que agrupa a 18 ayuntamientos de esa zona, entre los cuales están los más afectados. En los que tenían menos daños era más fácil enseguida, porque no eran daños completos, era digamos como una tormenta grande y había opciones más o menos rápidas y visualizaban de poder actuar. En los que estaban completamente devastados, ahí sí que eran problemas mucho más importantes de incluso decisiones estratégicas de cómo se podía rehacer.

Luis Cervera recibió a SUPER en su despacho / F. Calabuig / Francisco Calabuig

Pero bueno, eso fue la parte del diagnóstico, con un informe de 1000 folios donde estaban las fichas de todos los ayuntamientos, que fue la base que luego le pasamos al Consejo Superior de Deportes, lo compartimos con el resto de instituciones, con la Diputación, con los mismos ayuntamientos para que todo el mundo tuviera una primera valoración de por dónde iban los daños. Nos salían sobre 106 millones de euros en total. Y por otro lado, inmediatamente claro, notamos pues la toda la solidaridad, la gente, las ganas de ayudar de todas las federaciones de clubes, de todo el deporte nacional e internacional. La verdad que el deporte sacó lo mejor de sí mismo en esta tragedia. Y ahí, pues enseguida vimos la necesidad de ayudar a coordinar todas estas ayudas. Y hubo un primer deporte, que es el fútbol, que tiene unos recursos que no tienen otros deportes, que enseguida se movilizó. Ahí fue importantísimo el trabajo de la Federación de fútbol de la Comunidad Valenciana. También con Salva Gomar, que enseguida, con el Presidente de la Federación Española, en ese momento el recién nombrado Rafa Louzán, se montó una reunión de coordinación de fútbol, especialmente, y en la que estuvieron el Valencia CF, el Villarreal, el Levante. Bueno, todo conjunto con las instituciones y ahí enseguida se vio claro que todos querían ayudar y nosotros lo que hicimos fue intentar coordinar cuáles eran los diferentes campos en los que se podía actuar y además con un criterio de aprovechar al máximo el dinero de la inversión para por lo menos, poner en práctica cuanto antes la instalación. Es decir, si se podía hacer el el terreno de juego y el mínimo de los vestuarios no hagamos todo porque todo iba a tardar mucho más. Bueno, pues lo del fútbol ha funcionado muy bien y prácticamente el cien por cien de los campos se han reconstruido a día de hoy. Están, si no todos, queda alguno, pero está proyectado con lo cual el fútbol digamos que ha salvado al fútbol en este caso.

Luis Cervera ha vivido uno de sus años más difíciles / F. Calabuig / Francisco Calabuig

Entiendo que el reto era un poco ir recuperando la actividad deportiva sin necesidad de estar al cien por cien. Todo también por lo que es el deporte en sí, por una cuestión de salud y bienestar…

Claro, ahí te das cuenta de lo importante que es el deporte para la población. Estamos hablando de una de actividad que practica el 57% de las personas en la Comunitat Valenciana. Y es una cifra que sigue creciendo, pero porque cada vez más, sobre todo la población adulta está incorporando el deporte como una herramienta de salud y de bienestar social. Y la ausencia de deporte ante esta situación, claro... la gente estaba demandando volver cuanto antes a a disponer de espacios para hacer deporte. Y unas de las conclusiones es lo importante que es el deporte hoy en día para para todos.

En estas visitas a las localidades, a distintas instalaciones, a campos de fútbol y demás, ¿qué es lo que más le sorprende? Porque también había instalaciones, campos de fútbol por ejemplo, que eran escombreras prácticamente. Ya no solo es que hay que reconstruirlo, sino que es que además están haciendo una función, como los pabellones que estaban acogiendo a voluntarios, miltares, etcétera, que estaban dedicados a otra función totalmente ajena al deporte...

Claro, es que hubo instalaciones que la dana las dañó y hubo instalaciones que las dañó la emergencia porque se utilizaron de acopio de materiales. Por supuesto, en los campos hubo visitas a Sedaví, Alfafar o Paiporta, con tres o cuatro filas de coches. Bueno, pues ahí no podías más que prever o planificar, pero lo primero era que retiraran todo y que los pusieran a disposición, y luego muchos pabellones que se utilizaron para el acopio de materiales, de voluntarios, del propio Ejército. Y bueno, pues todo eso, al final son instalaciones que obviamente no están preparadas para eso y hubo que ayudar a recuperar también. Sí, también lo contemplamos en los informes.

Llegaba el momento de la coordinación también con otras instituciones, con el CSD, con el Ministerio Territorial… ¿Fue todo lo ideal que podía haber sido esta coordinación para agilizar esta reconstrucción?

A ver, nosotros a nivel de comunicación con el Consejo Superior de Deportes, sí, enseguida hablamos y nosotros les propusimos hacer un grupo de trabajo para el deporte. Lo que pasa que enseguida nos dijeron que bueno, pues que no iban a ser ellos, sino que iba a ser el Ministerio de Política Territorial el que lo iba a coordinar. Entonces nosotros continuamos hablando con ellos, pero luego al final todas las ayudas de ellos venían de su Ministerio de Política y Territorial, que al final juntó las ayudas del deporte junto con el resto. Y ahí luego yo creo que utilizaron las valoraciones nuestras porque se las dimos. Las valoraciones que ellos han hecho en cuanto al deporte, la verdad que estuvieron bien en las municipales, lo que pasa que luego a la hora de la reconstrucción se dio el dinero, pero el dinero ese no ha venido acompañado de un procedimiento, de una ley que abrevie o simplifique la contratación, con lo cual el problema está en esos ayuntamientos para reconstruir la parte deportiva, no es tanto del dinero, sino de la lentitud a la hora de la contratación, porque estamos utilizando la Ley, se está utilizando la propia Ley de Contratos Ordinaria para un procedimiento tan extraordinario como es la dana. Entonces eso nos lleva a una situación en la que aún va a tardar. Pero bueno, ahí lo que ocurrió en los ayuntamientos es que las ayudas privadas han funcionado muy bien, no solamente las del fútbol, sino otras muchas que han habido, como el programa de la Fundación Trinidad Alfonso, extraordinario. El Alcem-se ha sido eso, ha sido el el primero, el más rápido y bueno, qué os voy a decir ya de la Fundación Trinidad Alfonso, todo lo que hace, pero es que en este caso también ha dado un un ejemplo total. Pero también MotoGP, que ayudó a Cheste y Chiva con la recaudación del Gran Premio que se hizo al final en Montmeló, cuando se canceló. Federaciones que han aportado un montón de material a colegios. Bueno, pues desde la Federación de boxeo con la sala de boxeo de Sedaví o el pabellón de de Sedaví, ahora la ACB que también está haciendo el pavimento. Ayudas ha habido muchas, y sobre todo las ayudas que los ayuntamientos querían, que ya no es el dinero, porque el dinero lo tiene que tramitar y los ayuntamientos no tenían estructura técnica ni administrativa suficiente para tramitar todo este dinero, sino que lo que querían es que fueran y se lo hicieran.

Eso era lo deseable, pero ¿se ha podido hacer así o se ha reforzado también con temas técnicos y administrativos a los ayuntamientos o federaciones para para ayudar en esta gestión?

A ver, ahora mismo, en los municipios, los campos de fútbol se ha podido solucionar por el fútbol. El Villarreal o el Valencia o la Federación Española o la Valenciana han construirlo prácticamente el cien por cien entre todos. Luego los ayuntamientos han intentado aplicar la emergencia. Ha habido un gran debate sobre lo que es el concepto de emergencia en la contratación, en algunos casos se ha dejado, en otros no dependiendo de la circunstancia. Los que lo han podido aplicar en algún caso concreto la han utilizado y han podido reconstruir de manera rápida. Luego han utilizado pequeños contratos menores, que eso sí que sabes que lo puedes hacer. Digamos que se ha ido un poco parcheando. Pero lo que es hacer un proyecto completo de reconstrucción de un polideportivo, que eso ya son varios millones de euros, eso es lo que decía, que si utilizamos el dinero que les han dado, pero con la Ley de Contratos, se nos va a ir a varios años. Entonces ahora mismo todos tienen algo hecho, pero también los que han tenido concesionarios privados, de piscinas o de instalaciones, han intentado reequilibrar, o sea, negociar para reequilibrar la concesión. Y con eso permitir que el el privado que gestiona la instalación pública pueda invertir y pueda reparar la instalación. Ahí el ejemplo, por ejemplo, de SUMA de Alfafar, que no solamente lo ha reconstruido sino que lo ha hecho mejor que estaba, ha dejado un complejo extraordinario, de los mejores que puedes encontrar ahora mismo.

Se creó una plataforma que ponía en contacto a entidades privadas y públicas para ver las necesidades que había. ¿Cómo valora este punto de encuentro en el deporte?

Ha funcionado bien como punto de encuentro en algunos casos, todo lo que ha sido poner de acuerdo, comunicar y demás ha funcionado bien. Y luego pues ahora estamos sobre todo haciendo una labor más ya de asesoramiento concreto en algunos ayuntamientos, que con el dinero que les han dado, pues están decidiendo si algunos iban a Tragsa, que es la opción que les daba el Estado, o si lo hacían por medios propios. Y a partir de ahí, pues tramitando el resto del proyecto de obra que han presentado al Ministerio. Creo que tenían plazo aún de presentarlo. Las memorias descriptivas creo que tienen hasta febrero y a partir de ahí pues el tiempo que tarde para que todo el sector de la construcción, pues también, obviamente, se ha incrementado muchísimo la demanda y no es fácil en muchos casos con los proveedores.

No sé si tienen datos de qué porcentaje falta aún para acabar la reconstrucción en el deporte...

Exacto no, porque en muchos casos se ha ido poniendo en marcha no el polideportivo entero, pero sí algunas algunas unidades concretas. Y en algunos casos, lo que nosotros estamos intentando es animar a que se haga lo necesario para poder empezar la actividad cuanto antes.

Luego lo que sí ha habido es mucha colaboración, muchísima entre los ayuntamientos del área, facilitando las federaciones con los calendarios, el uso de los colegios también en los casos que han podido. Tienen instalaciones, entonces en algunos casos que a lo mejor no se estaban utilizando, ahora sí que se ha facilitado por la Conselleria de Educación que se puedan utilizar las instalaciones de los colegios en aquellos municipios que no disponen. Digamos que se ha ido solucionando con bastante buena relación, ha sido muy importante lo del Consorcio. Y en ese aspecto las instalaciones municipales llevan esa línea ahora mismo, no están todavía del todo, a algunas les va a costar más, pero tienen parte hecha por la coordinación de las ayudas privadas también.

Además del Consorci Esports Horta, en los primeros días se reunió la Mesa de Actividad Física y del Deporte, que entiendo que una de las prioridades que también tendría era recuperar la actividad deportiva en los colegios, ya no solo a nivel de clubes que puedan utilizar sus instalaciones, sino para recuperar el material deportivo, reparar instalaciones que se hubieran visto perjudicadas y que se volviera a la normalidad deportiva también en los recintos escolares.

Sí, nosotros enseguida convocamos a nuestro órgano consultivo, por así decirlo, que es la Mesa de la Actividad Física y el Deporte, en la que está la Fundación Trinidad Alfonso, el Colegio de licenciados, todas las federaciones con Confedecom, la Federación de Entidades Privadas de Instalaciones Deportivas, la Asociación de Gestores, todos son un poco los que en cualquier tema nos hacen de órgano consultorio. En este caso los convocamos enseguida y todos aportaron opciones, posibilidades y sobre todo, cómo canalizar la gran ayuda que el deporte ha tenido y luego hemos intentado que llegue a la mayor gente posible, al margen luego de las ayudas que ha habido de a Generalitat por el tejido asociativo, el CSD también otra ayuda hacia las entidades. Y bueno, más todas las federaciones que han ido intentando ayudar a cada uno de sus deportes.

Llegó el primer gran evento que se vio afectado, en este caso con el Gran Premio de la Comunitat Valenciana de MotoGP. Hace unos años, València acogió dos grandes premios en un contexto de pandemia. Fue el circuito que dio un paso adelante y justamente ahora se quedaba sin su carrera. Era absolutamente imposible, sin accesos, sin instalaciones en buen estado, hacer el Gran Premio. ¿Cómo se gestionó ese cambio a Barcelona?

Bueno, como todo, en los primeros días estábamos todos un poco en shock, pero enseguida nos dimos cuenta que era imposible llevarlo a cabo y de acuerdo con Dorna, lo primero fue cancelar el Gran Premio y a partir de ahí se buscó una solución con el circuito de Cataluña que llevó a cabo la prueba, que fue solidaria con València. A partir de ahí el gran reto era reconstruir el circuito porque el circuito ha tenido casi unos 13 millones de euros de año. Se salvó la pista y las gradas, pero todo lo demás, todo lo que fueron los accesos, las canalizaciones, los exteriores, todo eso prácticamente desapareció y ahí hemos estado volcados. De hecho estamos volcados para llegar a tiempo, que se va a llegar, con toda la reconstrucción y como siempre decimos, que la única ilusión que tiene esto es reconstruirlo mejor que está, aprovechar y que quede mejor, que quede una instalación más moderna, con medidas antidanas, las que se pueden aplicar. Y en ese caso estamos volcados para llegar ahora. Al CSD le solicitamos ayuda, en este caso todavía no nos ha llegado nada, seguimos en conversaciones, pero sí que hemos reclamado que, al igual que a otros circuitos, pues haya unas ayudas específicas para el Circuit Ricardo Tormo.

Entiendo que ya no hay problema para organizar este Gran Premio, pero no está al cien por cien aún todo como estaba. ¿Queda mucho trabajo?

Queda trabajo, pero prácticamente va a llegar, en instalaciones va a llegar perfectamente, casi con toda seguridad.

¿Esto retrasa el resto de proyectos que tenían a corto y medio plazo en el Circuito, con remodelaciones, ampliaciones, etcétera?

Alguno puede ser, pero también se ha aprovechado por otro lado, y ha habido zonas que se han mejorado y se han adecuado de una manera distinta, con lo cual más o menos esperemos que no porque claro, este año ha sido 13 millones de euros que ha habido que sacar de recursos propios que hemos dedicado y que van a tener una importancia. Sin contar los accesos, acordaos que los accesos fue el puente de entrada más otros por detrás. Esos fueron reconstruidos por la Conselleria. Infraestructuras, que se portó ahí magníficamente, bueno, como todos los compañeros de la Generalitat y yo creo que en ese aspecto prácticamente todas las instalaciones van a estar en unas condiciones buenas, incluso algunas renovadas respecto a años anteriores.

Antes hablaba de la Fundación Trinidad Alfonso, de su programa Alcem-se, de las ayudas que ha hecho en todo este tema. El primer gran evento que se tuvo que cancelar fue el de MotoGP y el primer gran evento que siguió fue el Maratón. ¿Cómo valoró lo que quizá era un símbolo de lo que debe intentar el deporte, el seguir adelante?

Claro, es que el deporte sufrió muchísimo, pero es que era necesario ponerlo en marcha cuanto antes. Y en ese aspecto valoramos de una manera extraordinaria que se pudiera llevar a cabo.

Además, la gente lo necesitaba, la gente lo estaba pidiendo porque era algo que en la vida se echa de menos. Ha sido cuando no has podido hacer deporte porque lo tenemos todos incorporado en un hábito de salud y social. Y en ese aspecto, que se pudiera poner en marcha el Maratón fue una grandísima noticia que apoyamos entre todos. Y les felicitamos, además, pues tuvo una magnífica organización, como siempre.