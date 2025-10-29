El deporte valenciano ha vivido un duro año de reconstrucción y solidaridad

El 29 de octubre de 2024 la provincia de València sufrió la mayor tragedia de su historia. Pueblos, barrios, casas, infraestructuras de todo tipo: puentes, carreteras, colegios, polideportivos, campos de fútbol... todo quedó arrasado. El deporte quedó seriamente dañado. Muchos clubes se quedaron sin instalaciones, sin material...lo perdieron todo. La sociedad reaccionó con prontitud para intentar que miles de niños y niñas, jóvenes, adultos... pudieran retomar lo antes posible sus vidas, su actividad deportiva. Liderando ese movimiento social estuvo la Fundación Trinidad Alfonso presidida por Juan Roig que no escatimó en medios y ayudas para reconstruir el deporte valenciano tras la DANA. Así, puso en marcha el plan 'Alcem-se Esport' gracias al programa de mecenazgo del empresario y mecenas valenciano. Clubes y Federaciones se volcaron también para ayudar a los más afectados. En medio del dolor, del desastre, el caos, surgía la solidaridad y la esperanza para devolver poco a poco la sonrisa al deporte valenciano.

Alcem-se Esport

El programa 'Alcem-se Esport' impulsó el regreso a la actividad deportiva de 254 clubes y centros educativos afectados por la DANA con ayudas que llegaron a 42.000 niños y niñas de 45 localidades distintas que poco a poco pudieron ir retomando sus entrenamientos con material deportivo renovado.

En total, 194 clubes de 37 disciplinas diferentes recibieron tales ayudas, dirigidas al reemplazo de su equipamiento deportivo, y al transporte y alquiler de nuevas instalaciones, en caso de haber sido necesario. Además, 60 colegios han visto restituidos los materiales inmovilizados y tangibles de sus respectivos espacios deportivos para acelerar el regreso a la actividad física de sus escolares.

Clubes de 37 disciplinas recibieron la ayuda de la Fundación Trinidad Alfonso / SD

A través de ‘Alcem-se Esport’, Juan Roig inició la donación de cuatro millones de euros de su patrimonio personal con el objetivo de recuperar el ecosistema deportivo valenciano tras el arrasador paso del temporal. Además, el Villarreal CF se sumó al proyecto con otros dos millones paraacelerar la reconstrucción de los campos de fútbol damnificados de la provincia. Gracias al club groguet, cinco instalaciones de este deporte están siendo recuperadas para resultar operativas en una primera fase del plan de actuación, que se extenderá hasta el mes de marzo. Al mismo tiempo, se valoran nuevos emplazamientos para próximas intervenciones con el fin de completar la aportación.

El Valencia Basket se volcó con los clubes de baloncesto afectados

Valencia Basket se unió a la Fundación Trinidad Alfonso para colaborar en el objetivo de este plan de ayudas directas y finalistas con el objetivo de acelerar la vuelta a la normalidad deportiva en las localidades afectadas. Valencia Basket se encargó directamente de las ayudas a los clubes de baloncesto damnificados. De esta manera, son numerosas las entidades que se beneficiaron de la recepción de nuevo material deportivo y de las ayudas para desplazamientos y alquiler de pistas en las que poder continuar con la actividad. En total, 14 clubes recibieron la ayuda del Valencia Basket.

El Valencia Basket colaboró con los clubes afectados entregando material / VBC

El baloncesto se paralizó, se suspendieron partidos y en el regreso a la Fonteta, se celebró un gran homenaje a todas las víctimas y afectados.

Emoción en la Fonteta / VBC

L'Alqueria del Basket, centro de operaciones

L'Alqueria del Basket cambió su función habitual para convertirse en centro de operaciones del ejército y las fuerzas de seguridad que colaboraron en la reconstrucción. En las primeras horas de la catástrofe, además, las instalaciones de l'Alqueria sirvieron de refugio a cientos de afectados que habían perdido sus casas y necesitaban un techo bajo el que cobijarse. Tras finalizar la tarea de dar alojamiento a las personas afectadas por la DANA que no podían volver a sus casas y dotarlas de recursos durante más de tres días, L'Alqueria del Basket se convirtió en base de operaciones para todas las unidades del ejército externas a Valencia que se desplazaron para colaborar en las zonas afectadas. Con capacidad para hasta 300 personas, la instalación sirvió de centro de operaciones.

L'Alqueria del Basket acogió al ejército / VBC

El Aspar Team se movilizó

El Aspar Team también puso en marcha una gran campaña para ayudar a los afectados. A través de la plataforma de GoFundMe, recibieron más de 2.300 donaciones, además de las aportaciones directas que recibimos de equipos del Mundial, de pilotos, de patrocinadores del equipo, o de instalaciones como el Rocco’s Ranch, se consiguió alcanzar los 300.000 euros. Además el equipo valenciano liderado por Jorge Martínez Aspar contactó con un comercio local de muebles de Algemesí y con la multinacional de electrodomésticos Cecotec para organizar cómo hacer llegar la ayuda a familias de Algemesí y Guadassuar. Con paquetes de entre 1.000 y 1.500 euros en cada uno de los establecimientos, más de 220 familias de estas dos localidades recibieron ayudas.

Un Gran Premio lejos de Cheste pero con el corazón en València

Entre las instalaciones deportivas que se vieron afectadas destacó el Circuit Ricardo Tormo que tan sólo unas semanas después de la DANA debía albergar el Gran Premio de la Comunitat Valenciana. Aunque el asfalto del circuit apenas se vio afectado, la instalación quedó aislada, todos los accesos habían desaparecido arrasados por la riada. Además, los aparcamientos también habían quedado destruidos. El año en el que se celebraba el 25 aniversario del Gran Premio e iba a ser toda una gran fiesta, la prueba tuvo que ser cancelada. En su lugar, el Mundial celebró su última cita en Montmeló, un Gran Premio que fue bautizado como el GP Motul de la Solidaritat y en el que toda la recaudación, que alcanzó 1,6 millones de euros, fue donado al Circuit Ricardo Tormo para iniciar su reconstrucción. El mundo del motor se volcó con todo tipo de iniciativas solidarias. En Barcelona hubo ocho pilotos valencianos, el Aspar Team al completo, 20 comisarios de Cheste y representación del Circuit Ricardo Tormo, además de política e institucional de València. La Senyera, además, lució más que nunca tanto en la pista como en los podios después de un emotivo acto de homenaje a las víctimas de la dana.

El consejo de administración del Circuit, presidido por el director general de Deportes, Luis Cervera, solicitó la ayuda del Consejo Superior de Deportes para ejecutar los trabajos de reconstrucción. Las obras en el acceso principal comenzaron a mitad de enero con la reconstrucción del puente sobre el barranco de Sechara, posteriormente se instaló de nuevo el vallado y se reconstruyeron los accesos. El plan también incluía trabajos en los aparcamientos P1, P2, P3, P7, P9, P18 y P19 así como la escuela de Seguridad Vial y el Parking de autobuses, para que estuvieran operativos a partir del mes de marzo.

Los pilotos valencianos vivieron un Gran Premio muy emotivo en Montmeló / CRT

Solidaridad sobre ruedas

El Circuit Ricardo Tormo fue el escenario el 22 de noviembre de un emotivo acto en el que Solidaridad Sobre Ruedas (SoSR) entregó 80 vehículos, 40 motos y 40 coches, a afectados por la DANA. La entrega marcaba el inicio de un ambicioso objetivo por el que se ha logrado ayudar a más de 500 familias afectadas y contó con la presencia de destacadas personalidades del deporte como Carlos Sainz, bicampeón mundial de rallyes y leyenda del Dakar, y Jorge Martínez "Aspar", icono del motociclismo español y valenciano.

Solidaridad Sobre Ruedas / SD

El Maratón Valencia más solidario

Tan sólo un mes después de la catástrofe, València daba una lección de resiliencia al mundo celebrando la edición más especial y emotiva del Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich. La prueba se volcó con los afectados por la DANA destinado cerca de 1.000.000 euros a través de su campaña 'Valencia corre X Valencia' para ayudar a las localidades y personas afectadas por la dana del 29 de noviembre en la reconstrucción de las zonas y de sus vidas.

Las donaciones se recibieron principalmente por tres líneas. La primera, con la aportación de la propia organización de la prueba que se comprometió a donar 3 euros por cada uno de los llegados a la meta el pasado 1 de diciembre, que fueron un total 28.590 participantes. Sin embargo, la SD Correcaminos hizo un esfuerzo adicional para alcanzar una ayuda superior, incrementando esta cifra inicial hasta los 227.000 euros.

A estos, se unieron las aportaciones de corredores y simpatizantes de la prueba a través del dorsal cero que alcanzaron los 205.000 euros en una plataforma que registró donaciones realizadas de forma individual, transferencias aportadas por otros clubes de running de todo el mundo e incluso touroperadores del evento.

Y la tercera línea se completó con la donación de New Balance. La marca deportiva de la prueba se ha volcado con lo ocurrido en la provincia de Valencia y se ha comprometido a donar una cantidad en total superior a 600.000 euros.

El Maratón fue un homenaje a todos los afectados y víctimas / F. Calabuig / Francisco Calabuig

En el conjunto de donaciones realizadas a través de la plataforma, además, hay que destacar los 15.062 euros donados por HOSBEC, que centralizó las aportaciones del sector hotelero; los 28.590 euros (un euro por finisher) donados por Patatas Meléndez, patrocinador de la prueba; los 4000€ en premios de la campaña 'Los comercios también corren', que este año se decidieron sumar a 'Valencia corre X Valencia', así como los 3000 euros de los premios del Running Fallero, que la Fundación Trinidad Alfonso optó esta edición por donar a las seis comisiones de la Junta Central Fallera de Valencia que se vieron afectadas en las pedanías de la ciudad.

El Maratón Valencia se convirtió también en un gran homenaje a todas las víctimas y afectados. Numerosos corredores y corredoras corrieron enarbolando con emoción la senyera. Una gran bandera presidió la salida.