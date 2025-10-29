La Nucía acogerá un Internacional y un Nacional de Taekwondo en 2026

La Real Federación Española de Taekwondo ha presentado su calendario de eventos 2026 en “La Nucía, Ciudad del Deporte”. Un calendario con once eventos nacionales e internacionales y de diferentes modalidades: combate, hapkido, freestyle, poomsae... Dos de los eventos más multitudinarios en inscripciones se realizarán en La Nucía: Open Internacional de España (10-17 abril) y Campeonato de España por Clubes (4-8 diciembre).

En esta visita, Jesús Castellanos ha estado acompañado por Bernabé Cano, alcalde de La Nucía y Sergio Villalba, concejal de Deportes.

La Nucía: referente nacional de taekwondo

En 2026 La Nucía volverá a ser sede de dos de los eventos que más participantes alberga en el calendario deportivo de la RFET (Real Federación Española de Taekwondo). El primero de ellos será el Open Internacional de España, que será del 10 al 17 de abril. Un evento que en esta edición 2025 reunió a 1.400 deportistas de 50 países diferentes. Será la sexta vez que La Nucía acoja esta competición ya que también fue sede en 2013 (XI Open Internacional de Taekwondo), 2022 (XIX), 2023 (XX), 2024 (XXI) y 2025 (XXII).

Del 4 al 8 de diciembre de 2026 será el Campeonato de España por Clubes, un torneo que siempre reúne a grandes estrellas del taekwondo español representando a sus clubes: los olímpicos de París 2024 Cecilia Castro, Adriana Cerezo, Adrián Vicente y Javier Pérez y varios medallistas y campeones mundiales como Joan Jorquera, Dani Quesada, Iván García o el ilicitano Hugo Arillo han competido en La Nucía durante este campeonato.

2025

La Real Federación Española de Taekwondo ya ha demostrado su confianza en La Nucía Ciudad del Deporte en este año, y prueba de ello es el multitudinario Open Internacional celebrado el pasado mes de abril, o los siguientes eventos que están por celebrarse. Desde la RFET y con la colaboración del Comité Olímpico Español, el 15 de noviembre se ha organizado un Seminario de Actualización para Técnicos y Árbitros. Además, esta federación nacional formará parte de los I Juegos Nacionales de Combate que se celebrarán en La Nucía, la delegación de taekwondo competirá el 16 de noviembre. Por último, en el puente de diciembre el pabellón Camilo Cano acogerá una vez más el Campeonato de España por Clubes.