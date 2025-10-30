Este es el calendario deportivo del fin de semana

Cada semana vamos a informar a nuestros lectores del amplio menú a degustar en diferentes deportes y competiciones de ámbito nacional de los equipos de la Comunidad Valenciana.

Baloncesto

En la actualidad hay cinco competiciones masculinas diferentes en la pirámide: La primera es la Liga ACB, la segunda es la Primera FEB, la tercera la Segunda FEB, la cuarta es la Tercera FEB y la quinta que se trata de la Primera División. En competición femenina, tenemos la Liga Femenina, la Liga Femenina Challenge, Liga Femenina 2 y la 1ª División Fem.

Euroliga masculina: El Valencia Basket recibe este jueves 30 de octubre al Dubai Basketball (20:30h, Roig Arena, Deportes por M+). Consulta AQUÍ la previa.

Liga ACB: Valencia Basket – San Pablo Burgos, el domingo 2 de noviembre a las 18:00 horas en el Roig Arena.

Así va la clasificación

Primera FEB: Palencia – HLA Alicante, viernes 31 de octubre a las 21:00 horas en el Pabellón Municipal de Palencia.

Así va la clasificación

Segunda FEB: Amics Castelló – CB Zaragoza, domingo 2 de noviembre a las 12:00 horas en el Pabelló Ciutat de Castelló.

Maderas Sorlí Benicarló – Basket Sant Antoni, sábado 1 de niviembre a las 20:00 horas en el Pabellón Municipal de Banicarló.

Proinbeni UPB Gandía – Sol Girnonés Bisbal Bàsquet, sábado 1 de noviembre a las 19:00 horas en el Pabellón Municipal de Gandía.

Club Esportiu Bàsque Llíria – Lobe Huesca La Magia, sábado 1 de noviembre a las 18:30 horas, en el Pabellón Pla del Arc de Llíria.

Así va la clasificación

Tercera FEB: En el Grupo EA estos son los emparejamientos: Fundació Caixa Rural Vila-real - Cemalu Aldaia, sábado 1 de noviembre a las 18:00 horas; BC Peñíscola – Topsurface NB Paterna, sábado 1 de noviembre a las 19:00 horas; CB Jovens Almàssera – The Fitzgerald El Pilar, sábado 1 de noviembre a las 19:15 horas; CB Tabernes Blanques – Fernando Gil CB Puerto Sagunto, sábado 1 de noviembre a las 20:15 horas; Amics Castelló B – CB Morvedre, domingo 2 de noviembre a las 18:45 horas; Socage Jovens L’Eliana – Halal Food Quality Uixó Bàsquet, domingo 2 a las 19:30 horas y Picken Claret – Ricasa Godella (19 de noviembre a las 21;00 horas).

Así va la clasificación

En el Grupo EB: CMG Hidráulica NB Torrent (sábado 1 de noviembre, 19:00 horas); Serfigroup Benidorm – Personalhome Adesavi (sábado 1, a las 19:30 horas); Luventum Alicante – Rigalli Alginet (domingo 2, a las 12:30 horas); CB Jorge Juan Castelló Since 1907 – CB Estudiantes Cartagena (domingo 2, 17:30 horas); ESET Ontinet – Velabasket CB Sueca (domingo 2, a las 18:30 horas); CBI Elche – C.A. Montemar (domingo 2, a las 18:45 horas).

Así va la clasificación:

Primera División Masculina (Liga Foster's Hollywood):

Así va la clasificación del Grupo A:

La jornada del Grupo A. / FEB

Así va la clasificación del Grupo B

La jornada del Grupo B. / FEB

Liga Endesa Femenina: Valencia Basket – MoviStar Estudiantes (domingo 2, a las 12:15 horas en el Roig Arena)

Así va la clasificación

Liga Femenina Challenge: Nissan Al-Qazeres – La Cordá de Paterna NB (sábado 1, a las 18:00 horas); Fustecma NBF Castelló – Osés Construcción (sábado 1, a las 19:30 horas, en el Pabellon Municipal Grapa de Castellón).

Así va la clasificación

Liga Femenina 2: Picken Claret - Elsamex CB Andratx (domingo 2 a las 16:00 horas en el Pabellón de la Universitat de València).

Así va la clasificación

Primera División Femenina Liga Foster's Hollywood):

Así va la clasificación del Grupo A.

La jornada del Grupo A. / FEB

Así va la clasificación del Grupo B.

La jornada del Grupo B. / FEB

Balonmano

Liga Nexus Energía ASOBAL: No hay jornada este fin de semana por compromisos internacionales. La Selección nacional afrontará dos compromisos amistosos ante Suecia para continuar con la preparación de cara al próximo EHF EURO 2026.

Liga Guerreras Iberdrola: La novena jornada deja estos enfrentamientos para los equipos de la Comunidad Valenciana: Atticgo BM Elche – Rocasa Gran Canaria (sábado 1 a las 19:30 horas en el Pabellón Esperanza Lag de Elche); Caja Rural Aula Valladolid – BM. Morvedre (sábado 1 a las 19:00 horas) y Elda Prestigio – Super Amara Bera Bera (sábado 1 a las 18:00 horas en el Pabellón Ciudad de Elda Florentino Ibáñez).

Así va la clasificación

División de Honor Oro Femenina: En la quinta jornada el Grupo USA Handbol Mislata recibe en el Pabellón de La Canaleta, el sábado a las 20:00 horas, al AD Carballal, en el duelo de colistas de la clasificación.

Así va la clasificación

División de Honor Plata Masculina: Octava jornada, con el duelo provincial entre el BM Servigroup Benidorm y el Fundación Agustinos Alicante aplazado hasta el 19 de noviembre. Así pues solo entrará en acción este fin de semana el Fertiberia Puerto Sagunto que recibe, el sábado a las 18:30 horas, al Confia Base Oviedo.

Así va la clasificación

División de Honor Plata Femenina, Grupo C: Handbol Sant Quirze – Atticgo BM. Elche (sábado 1 a las 19:00 horas); Handbol Onda - KH-7 BM. Granollers Atletic (sábado 1 a las 19:00 horas en el Pabellón Polideportivo Víctor Cabedo); Club Handbol Palautordera Salicru – Levante UDBM Marni (sábado 1 a las 16:30 horas).

Así va la clasificación

Primera División masculina, Grupo E

Horarios del Grupo E. / RFEBM

Así va la clasificación.

Rugby

División de Honor: El Huesitos La Vila afronta la quinta jornada a domicilio. El conjunto alicantino visita, el domingo 2 de noviembre la las 12:30 horas, al Silicius Alcobendas Rugby.

Así va la clasificación

División de Honor Élite Masculina: En la sexta jornada de la competición el Valencia RC visita al Recoletas Salud Fénix (sábado 1 a las 16:00 horas) en partido de la zona media de la tabla, mientras que FibraValencia Les Abelles recibe en el Polideportivo Quatre Carreres (domingo 13:00 horas) al colista Complutense Cisneros Zeta.

Así va la clasificación

División de Honor B Masculina, Grupo B: En la cuarta jornada el líder CAU Valencia viaja hasta la cancha del colista, el RC Sitges (sábado 1 a las 17:00 horas).

Asi va la clasificación.

División de Honor B Femenina: En esta categoría milita el Rugby Turia. No hay jornada este fin de semana.

Así va la clasificación

Voleibol

Superliga Masculina: Segunda jornada con los siguientes encuentros para los equipos de la Comunidad Valenciana: Servigroup Playas de Benidorm - Pamesa Teruel Vb, sábado 1 de noviembre a las 17:00 horas en el Palau L'Illa de Benidorm; Léleman Conqueridor Valencia - Bus Leader San Roque, sábado 1 a las 19:00 horas en el Polideportivo Nou Moles.

Así va la clasificación.

Superliga 2 Masculina: En el Grupo B: CV GEMAVI Vinaròs - Club Natació Sabadell, sábado 1 a las 18:00 horas en el Pabellón Polideportivo de Vinaroz; Club Volei Roquetes - CV Mediterráneo Castellón, sábado 1 a las 19:30 horas y Arona Spring in Motion - UBE L'Illa Grau, sábado 1 a las 19:30 horas. En el Grupo C: Duelo autonómico entre Familycash Xátiva Voleibol - Club Voleibol Almoradí, sábado 1 a las 19:00 hiras en el Pabellón Municipal Voleibol de Xàtiva; Michelín Mintonette Almería - Conqueridor Valencia, sábado 1 a las 17:00 horas;

Así va la clasificación del Grupo B

Así va la clasificación del Grupo C.

Superliga 2 Femenina: En el Grupo B: Grau Élite Cementos - Vallbona Protegim, sábado 1 a las 17:00 hras en el Pabellón Pablo Herrera. En el Grupo C: Algar Surmenor - Camporrosso Finestrat Medsur,sábado 1 a las 19:00 horas; duelo autonómico entre el CV Paterna Liceo - Servigroup Playas Benidorm, domingo 2 de noviembre a las 11:30 horas en el Pabellón Municipal Viña del Andaluz y Fedes Ascensores La Laguna - Grupo Renovak CV Sant Joan, sábado 1 a las 19:00 horas.

Así va la clasificación del Grupo B.

Así va la clasificación del Grupo C.

1ª División masculina, Grupo C. Consulta la clasificación y los horarios de la jornada.

La jornada en Primera División Masculina Grupo C. / RFEVB

1ª División Femenina, Grupo C Subgrupo B. AD Voleibol Rivas - Ahora Vóley Xátiva, sábado 1 a las 19:30 horas.

Así va la clasificación.

Hockey hierba

División de Honor B Masculina: Sin jornada este fin de semana. En el Grupo 1 compite el Universitat d'Alacant – Atlético San Vicente.

Así está la clasificación.

El CD Giner de los Ríos y el CH Carpesa militan en el Grupo 2 de esta categoría de plata del hockey español. De momento el Carpesa figura al frente de la clasificación del grupo.

Así está la clasificación.

División de Honor B Femenina: No hay competición este fin de semana. En el Grupo 1 juegan el CH Xaloc y el CD Giner de los Ríos.

Así está la clasificación.

En el Grupo 2 están encuadrados el Valencia CH, líder de la clasificación en estos momentos, y el Universitat d'Alacant – Atlético San Vicente.

Así va la clasificación.

Fútbol sala

Primera División: En la octava jornada de competicion, el Servigroup Peñíscola juega este sábado 1 de noviembre, a las 20:00 horas, en la cancha del Noia Portus Apostoli. Mientras que el Family Cash Alzira recibe también el sábado, pero a las 16:00 horas, al ATP Iluminación Ribera Navarra, en el duelo de colistas de la clasificación.

Así va la clasificación.

Segunda División: El Levante UDFS recibe al Leganés FS este sábado 1, a las 17:30 horas., en el Pabellón Polideportivo Municipal de Paterna.

Así va la clasificación.

Segunda División Femenina: En el Grupo 2 juega el Feme Castellón, que visita el sábado a las 18:00 horas al Lainco Esportiu Rubí FS.

Asíva la clasificación.

Segunda División B: En el Grupo 2, FS Picassent recibe este sábado a las 18:00 horas en el pabellón Municipal de Picassent al Entrerríos Automatización.

Así va la clasificación.

En el Grupo 3, el Canet FS juega en casa frente al Les Corts EF ‘A’ (sábado, 18:00 horas, Pabellón Municipal de Canet d'en Berenguer); duelo autonómico entre Ye Faky FS y CFS Bisontes de Castellón (sábado 1, a las 18:00 horas, pabellón Municipal de Cocentaina); Nunsys El Pilar – Covisa Manresa (sábado 18:15, pabellón Colegio El Pilar); el CFS Futsal Ibi Jypal Hogar visita la cancha del Cerezo Futsal Lleida (sábado, 20:00 horas).

Así va la clasificación.

Grupo 4: CD Sporting La Nucía - Club Inter Movistar FS (sábado, 17:30 en el Pabellón Municipal Camilo Cano de La Nucía).

Así va la clasificación.

Otros eventos deportivos

- Motor: El Circuit Ricardo Tormo está acogiendo hasta el viernes 31 de octubre los entrenamientos oficiales de la pretemporada de la ABB FIA Formula E. Acceso gratis a la Tribuna de Boxes, ver cómo trabajan los equipos y disfrutar de dos Pit Walk este jueves 30 de 12:15 a 13:15 horas y el viernes 31 de 13:00 a 13:45 horas.

- Vela: El mar de València se llena de velas y emoción con la llegada del «Windsurfer Valencia Mar Festival», que se celebra del 31 de octubre al 2 de noviembre de 2025, en la dársena del puerto de Valencia.

Windsurfer Valencia Mar Festival. / FDM VALENCIA

- Atletismo: Campeonato Autonómico de Clubes de Campo a Través 2025 / Castellón (domingo 2 de noviembre).

XLIV Cross Ciutat Castelló - Circuito Autonómico de Campo a Través 2025 / Castellón (domingo 2 de noviembre), organizado por le Club de Atletismo FACSA Playas de Castellón, que se celebrará el próximo domingo 2 de noviembre en el Parque Guitarrista Manuel Babiloni, junto al Auditorio y Palacio de Congresos de Castellon.

El acto ha contado con la presencia de la Concejala de Deportes, Maica Hurtado, junto a representantes del Club Atletismo FACSA Playas de Castellón, entidad organizadora del evento, así como de destacados atletas internacionales como Thierry Ndikumwenayo, olímpico y actual campeón de España de 5.000 metros, y Rodrigue Kwizera (Burundi), triple vencedor del circuito mundial de cross. También ha participado el vicepresidente de la Federación de Atletismo de la Comunidad Valenciana, Manuel Ripollés. / PLAYAS DE CASTELLÓN

10 Km y 5 Km Villa de Almoradí / Almoradí – Alicante (2 de noviembre).

11ª Pujada a la Penya Migjorn, Xixona (Alicante), sábado 1 de noviembre.

5K Associació de Festes de la Mare de Déu del Roser, IV Circuit Carreres Populars Ciutat de la Vall D'Uixó (Castellón) 2025, sábado 1 de noviembre de 2025.

X Trail de Buñol (Valencia), domingo 2 de noviembre.

VII Bèrnia Moscatell Trail, Xaló (Alicante), CTM 25/26, domingo 2 de noviembre.

Dinomania Marxa a Peu 13k y Dinomania Trail 25k, València, Cinctorres (2 de noviembre).

Volta a peu Santa Cecilia, Cullera, domingo 2.

10K Oliva Nova, en Oliva, domingo 2.

15K i 5K Vila de Massamagrell, domingo 2.

- Ajedrez: Benidorm Chess Open 2025 hasta el 2 de noviembre

- Ciclismo: Trofeo Pista San Vicente Cree en Ti (IV Copa Alicante Murcia), domingo 2. en San Vicente del Raspeig (Alicante).