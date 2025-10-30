El Gran Maestro Julen Arizmendi y sus masterclass en el Benidorm Chess Open.

Julen Arizmendi, Gran Maestro desde 2004, es figura principal en el marco del perfil experiencial para los ajedrecistas del Benidorm Chess Open 2025. Arizmendi imparte tres masterclass a lo largo del torneo internacional de ajedrez, que tiene lugar en el Hotel Meliá Benidorm hasta el próximo domingo 2 de noviembre. El Gran Maestro ya ha completado dos clases magistrales abiertas entre el pasado lunes y este miércoles y el próximo sábado realizará una exclusiva para jugadores de la ONCE.

El Benidorm Chess Open ofrece un programa completo en clave experiencial más allá del ámbito puramente deportivo. En ese sentido, durante el torneo los ajedrecistas asisten a conferencias, análisis de partidas, simultáneas con el Gran Maestro, y cuenta con la opción de disfrutar de visitas turísticas.

Este torneo internacional de ajedrez, organizado por el Club de Ajedrez Caballo Blanco, con la colaboración de la Federación de Ajedrez de la Comunidad Valenciana, cuenta con un total de 416 ajedrecistas procedentes de 31 países del mundo. Además, es un evento garante que refuerza la disciplina ajedrecística como deporte inclusivo, pues cuenta con la participación de 25 ajedrecistas invidentes para afrontar este torneo de carácter internacional disputando partidas frente a jugadores videntes; cinco de ellos proceden de la Federación de Polonia.

La competición se desarrolla hasta el próximo 2 de noviembre como Open A SUPRA 1800 y Open B SUB 2000, siendo válido para ELO FIDE y regido por las normas internacionales. El Benidorm Chess Open repartirá 25.510 euros en premios. En esta quinta edición hay tres novedades principales vinculadas con la competición del Open A: se retransmitirán unas 40 partidas por internet, con tableros electrónicos, y se podrán seguir en las principales plataformas de retransmisión de ajedrez a nivel mundial.

Participación

En clave inclusiva, veinte de los veinticinco ajedrecistas invidentes son españoles y cinco llegan a la Ciudad del Turismo desde la Federación de ajedrez de jugadores ciegos y deficientes visuales de Polonia. Y este hecho es un hito, pues la delegación polaca no participa de otros torneos que no sean exclusivos en la modalidad para ciegos.

En cuanto a la amplia representación de jugadores procedentes de hasta 31 países, el registro de inscritos revela que llegarán ajedrecistas de Gales, Polonia, Italia, Alemania, China, Austria, Andorra, India, Armenia, Inglaterra, Colombia, Bélgica, Irlanda, Suecia, Israel, Argentina, Escocia, Francia, Nueva Zelanda, Burundi, Hungría, Rumania, Noruega, Países Bajos, Singapur, Uzbekistán, Sudáfrica, República Checa, Venezuela, Ucrania y España.

Respecto a la procedencia de los jugadores españoles, las regiones representadas serán Andalucía, Aragón, Baleares, Canarias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Madrid, Comunidad Foral de Navarra, Comunidad Valenciana, Galicia, Región de Murcia, País Vasco y Principado de Asturias.

Sobre el Benidorm Chess Open

El Benidorm Chess Open es un torneo consolidado y de gran atractivo en el circuito nacional de ajedrez, que se desarrolla del 25 de octubre al 2 de noviembre de 2025 en el Hotel Meliá Benidorm.

El torneo cuenta con una bolsa de premios especiales y en exclusiva para ajedrecistas federados por la Comunidad Valenciana, que asciende a un total de 3.000 euros, repartidos en cinco premios en cada Open de lentas, por tanto un total de diez.

En la edición de este año, continúa el inestimable apoyo del Hotel Meliá Benidorm y del Ayuntamiento de Benidorm. Como colaboradores la Diputación Provincial de Alicante y principalmente la Direcció General d'Esport de la Generalitat Valenciana.