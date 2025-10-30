CICLISMO / MULTIDEPORTE
Torrent acoge el IV Clínic Inclusivo de Ciclismo Paralímpico y Multideporte
La jornada se desarrollará el sábado 8 de noviembre, a las 10:00 horas, en las instalaciones del AQA Parc Central de Torrent
El sábado 8 de noviembre, a las 10:00 horas, el AQA Parc Central de Torrent acoge el IV Clínic Inclusivo de Ciclismo Paralímpico y Multideporte. Una jornada donde deporte, inclusión y emoción se unen para inspirar y transformar vidas.
El evento organizado por Activate Sports y Unlimited Wheels, será presentado por la periodista Paloma del Río, pionera y leyenda de las transmisiones deportivas en RTVE, y contará con la presencia del longevo campeón del mundo y olímpico Ricardo Ten, referente internacional tanto en natación como en ciclismo paralímpico y leyenda del deporte valenciano.
Durante la jornada se desarrollarán charlas-coloquio, actividades multideporte inclusivas y la Eco-Ruta Solidaria (12:15 horas), abiertas a todas las edades y capacidades, en una mañana cargada de valores, inspiración y emoción. La idea es hacer llegar la actividad física absolutamente a todos.
Apoyo institucional
El IV Clínic Inclusivo cuenta con el apoyo institucional de la Generalitat Valenciana, a través de la Dirección General de Deporte, la Diputación de Valencia, el Ayuntamiento de Torrent, el Ayuntamiento de Valencia, la Fundación Deportiva Municipal de Torrent, la Fundación Deportiva Municipal de Valencia, Comunitat de l’Esport, el Comité Paralímpico Español, la Federación de Deportes Adaptados de la Comunitat Valenciana (FESA) y la FCCV ( federación de ciclismo de la comunidad Valenciana).
Inscríbete aquí https://forms.gle/Pu1BCnqevydZua9y7
- El Valencia Basket, campeón en casa
- Un Valencia Basket con sello de Estados Unidos
- Maracena – Valencia CF: horario y dónde ver el partido de Copa del Rey
- Duelo de estilos ante el campeón de la Euroliga en el Roig Arena
- Libertad VCF asegura que con una reforma de Mestalla el club se ahorraría más de 200 millones
- Inscripciones Medio Maratón Valencia 2026: así es el nuevo sistema por sorteo para conseguir dorsal
- El truco sencillo para saber si una llamada es SPAM sin contestar
- Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich 2025: Búscate y descarga tu foto