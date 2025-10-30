El sábado 8 de noviembre, a las 10:00 horas, el AQA Parc Central de Torrent acoge el IV Clínic Inclusivo de Ciclismo Paralímpico y Multideporte. Una jornada donde deporte, inclusión y emoción se unen para inspirar y transformar vidas.

El evento organizado por Activate Sports y Unlimited Wheels, será presentado por la periodista Paloma del Río, pionera y leyenda de las transmisiones deportivas en RTVE, y contará con la presencia del longevo campeón del mundo y olímpico Ricardo Ten, referente internacional tanto en natación como en ciclismo paralímpico y leyenda del deporte valenciano.

Durante la jornada se desarrollarán charlas-coloquio, actividades multideporte inclusivas y la Eco-Ruta Solidaria (12:15 horas), abiertas a todas las edades y capacidades, en una mañana cargada de valores, inspiración y emoción. La idea es hacer llegar la actividad física absolutamente a todos.

Apoyo institucional

El IV Clínic Inclusivo cuenta con el apoyo institucional de la Generalitat Valenciana, a través de la Dirección General de Deporte, la Diputación de Valencia, el Ayuntamiento de Torrent, el Ayuntamiento de Valencia, la Fundación Deportiva Municipal de Torrent, la Fundación Deportiva Municipal de Valencia, Comunitat de l’Esport, el Comité Paralímpico Español, la Federación de Deportes Adaptados de la Comunitat Valenciana (FESA) y la FCCV ( federación de ciclismo de la comunidad Valenciana).

Inscríbete aquí https://forms.gle/Pu1BCnqevydZua9y7