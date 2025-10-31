Agenda deportiva del programa 'Punt a punt' del fin de setmana

Estos son los contenidos del programa deportivo radiofónico Punt a punt que dirige el periodista Lluís Urrutia para este fin de semana:

Este sábado, a partir de las 12:00 horas empezará el matinal de fútbol femenino con los partidos de Primera División, Levante-Tenerife desde el Ciudad de València, y en Segunda, Valencia CF - Fundación Albacete. Ya por la tarde, a partir de las 14:00 horas el programa continuará con fútbol de Primera con el Villarreal - Rayo Vallecano desde el estadio de la Cerámica y el Real Madrid - Valencia que se juega a las 21:00 horas.

Entrenament del València CF / SD

Además, el debut como local del conquistador de voleibol, el partido de balonmano femenino entre la Elda Prestigio y el Super Amara Bera Bera y todo el deporte de la Comunidad Valenciana.

El domingo 2 de noviembre, también desde las 12:00 de mediodía, el programa Punt a punt incluirá, entre otros, la jornada del fútbol regional con atención especial al partido de Segunda Federación entre el Torrent y el Valencia Mestalla, a las 14:00 horas estará en el Ciudad de València para el partido Levante-Celta, a las seis y media en el Camp Nou para el Barcelona-Elche, a Castalia para el Castellón-Málaga y viviremos en directo desde el Roig Arena una nueva jornada de Liga ACB con el Valencia Basket - Burgos.

Entrenament del Llevant UD / SD

Rugby, voleibol y pelota valenciana también tendrán su espacio este fin de semana en Punt a punt.