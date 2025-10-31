Agenda deportiva del programa 'Punt a punt' del fin de setmana
El programa de À Punt Ràdio ofrecerá el sábado los partidos de Primera División Villarreal - Rayo Vallecano a las 14:00 horas y el Real Madrid - Valencia a las 21:00 horas
Estos son los contenidos del programa deportivo radiofónico Punt a punt que dirige el periodista Lluís Urrutia para este fin de semana:
Este sábado, a partir de las 12:00 horas empezará el matinal de fútbol femenino con los partidos de Primera División, Levante-Tenerife desde el Ciudad de València, y en Segunda, Valencia CF - Fundación Albacete. Ya por la tarde, a partir de las 14:00 horas el programa continuará con fútbol de Primera con el Villarreal - Rayo Vallecano desde el estadio de la Cerámica y el Real Madrid - Valencia que se juega a las 21:00 horas.
Además, el debut como local del conquistador de voleibol, el partido de balonmano femenino entre la Elda Prestigio y el Super Amara Bera Bera y todo el deporte de la Comunidad Valenciana.
El domingo 2 de noviembre, también desde las 12:00 de mediodía, el programa Punt a punt incluirá, entre otros, la jornada del fútbol regional con atención especial al partido de Segunda Federación entre el Torrent y el Valencia Mestalla, a las 14:00 horas estará en el Ciudad de València para el partido Levante-Celta, a las seis y media en el Camp Nou para el Barcelona-Elche, a Castalia para el Castellón-Málaga y viviremos en directo desde el Roig Arena una nueva jornada de Liga ACB con el Valencia Basket - Burgos.
Rugby, voleibol y pelota valenciana también tendrán su espacio este fin de semana en Punt a punt.
- Aston Martin anuncia al nuevo 'sustituto' de Fernando Alonso
- Valencia Basket - Dubai Basketball: la Euroliga, en vivo y en directo
- Valencia Basket - Dubai: horario y dónde ver el partido de Euroliga en directo
- El sueño de Panach: un central con alma de defensa y cabeza de centrocampista
- Condicionantes del sorteo de la segunda ronda de la Copa del Rey
- Horario y dónde ver el Real Madrid-Valencia
- Javi Guerra no se entrena con el grupo a dos días del partido contra el Real Madrid
- El Benfica de Otamendi accede a las semifinales de la Copa de la Liga