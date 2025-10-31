El Horneo Eón destituye a Fernando Latorre

Fin a la etapa de Fernando Latorre en el banquillo del Horneo Eón Alicante. El equipo de balonmano ha comunicado a última hora de este miércoles la destitución del técnico, que abandona la entidad después de cerca de tres años en el banquillo. Su lugar será ocupado por Roi Sánchez.

Los malos resultados cosechados en el inicio de liga, donde solo se ha ganado un partido de siete, han hundido al equipo alicantino en la tabla clasificatoria hasta el punto de ser colista.

Con la intención de buscar una reacción, la dirección deportiva encabezada por Abraham Rochel ha tomado la decisión de poner fin a la "era Latorre" en el Horneo Eón Alicante. La decisión llega en una semana sin liga, motivo que permitirá al nuevo técnico contar con un mayor margen a la hora de hacerse al equipo.

Además, el cuerpo técnico también abandonará junto a Latorre la disciplina del conjunto alicantino. De esta forma, se pone fin a la etapa de uno de los técnicos más importantes en la breve historia del Eón, que alcanzó su mayor momento de gloria el pasado 17 de mayo, con el ascenso a la Asobal.

El club, a través del comunicado, ha querido "agradecer su profesionalidad, labor y entrega desde que llegó en la temporada 2023/24. En especial, la consecución de lograr el soñado ascenso a la Liga NEXUS ENERGÍA ASOBAL el pasado 16 de mayo de 2025 en Burgos. Por lo que su nombre siempre irá ligado a nuestro club".

Nuevo entrenador

Roi Sánchez se convierte en el nuevo entrenador del Horneo EÓN Alicante para esta temporada 2025-2026. El técnico gallego (1984, Vigo), que firma para dos campañas más, ha estado al frente del UBU San Pablo Burgos desde la 2023 hasta el pasado mes de junio.

Roi Sánchez se convierte en el nuevo entrenador del Horneo EÓN Alicante. / HORNEO EÓN ALICANTE

Sánchez, cuenta con experiencia nacional e internacional al haber dirigido al TVB Stuttgart (21-22) y haber sido parte del cuerpo técnico del TSV Hannover – Burgdorf (13-17) de la Bundesliga alemana. Además, ha sido técnico del Barça B, entrenador asistente y de porteros del Barça.

En cuanto a su palmarés, Roi Sánchez cuenta con 2 Ligas ASOBAL, 2 Copas del Rey, 2 Copas ASOBAL, 2 SuperGlobe, 2 participaciones en la EHF Final Four y un ascenso a la Liga ASOBAL en la 2010/2011.

El nuevo entrenador del Horneo EÓN Alicante, reconoce sentir “mucha ilusión, responsabilidad y muchas ganas de afrontar este reto y lograr los objetivos”. “El club tiene mucha ilusión en esta temporada, al ser la primera en ASOBAL. Así que, estoy deseando llegar para preparar desde ya el partido del viernes frente a Cangas”, asegura Sánchez.