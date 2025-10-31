FORMACIÓN
La Nucía acoge curso provincial de mantenimiento de instalaciones deportivas
Durante esta formación los asistentes conocieron de primera mano las instalaciones de La Nucía, Ciudad del Deporte
D. LL.
LA NUCÍA
La pasada semana la Ciutat Esportiva Camilo Cano, acogió una sesión formativa dedicada al funcionamiento de instalaciones deportivas. Un curso convocado por la Diputación de Alicante que reunió a varios jefes de mantenimiento y encargados de áreas de Deportes de diversos municipios de la provincia.
Durante esta formación los asistentes conocieron de primera mano las instalaciones de La Nucía, Ciudad del Deporte, así como el funcionamiento del día a día y mantenimiento de estas. Sergio Villalba, concejal de Deportes recibió al grupo y les acompañó en la visita junto a Pepe Brotons, director del Estadi Olímpic. Tras la visita, la parte teórica del curso prosiguió en l’Edifici dels Esports.
- Aston Martin anuncia al nuevo 'sustituto' de Fernando Alonso
- Valencia Basket - Dubai Basketball: la Euroliga, en vivo y en directo
- Valencia Basket - Dubai: horario y dónde ver el partido de Euroliga en directo
- El sueño de Panach: un central con alma de defensa y cabeza de centrocampista
- Condicionantes del sorteo de la segunda ronda de la Copa del Rey
- Horario y dónde ver el Real Madrid-Valencia
- Javi Guerra no se entrena con el grupo a dos días del partido contra el Real Madrid
- El Benfica de Otamendi accede a las semifinales de la Copa de la Liga