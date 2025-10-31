La Nucía acoge curso provincial de mantenimiento de instalaciones deportivas

La pasada semana la Ciutat Esportiva Camilo Cano, acogió una sesión formativa dedicada al funcionamiento de instalaciones deportivas. Un curso convocado por la Diputación de Alicante que reunió a varios jefes de mantenimiento y encargados de áreas de Deportes de diversos municipios de la provincia.

Durante esta formación los asistentes conocieron de primera mano las instalaciones de La Nucía, Ciudad del Deporte, así como el funcionamiento del día a día y mantenimiento de estas. Sergio Villalba, concejal de Deportes recibió al grupo y les acompañó en la visita junto a Pepe Brotons, director del Estadi Olímpic. Tras la visita, la parte teórica del curso prosiguió en l’Edifici dels Esports.