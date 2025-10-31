FUNDACIÓN TRINIDAD ALFONSO
Así se presenta noviembre de 2025 para el Proyecto FER
Aunque la intensidad ha decaído, todavía quedan competiciones importantes antes de cerrar el año para los deportistas inmersos en el Proyecto FER, impulsado por Juan Roig a través de la Fundación Trinidad Alfonso
El año 2025 ya se adentra en su recta final. Aunque el calendario deportivo está lejos de la intensidad de semanas y meses anteriores, todavía propone citas muy interesantes en las que el Proyecto FER será protagonista.
2 de noviembre: Copa del Mundo de triatlón en Viña del Mar Chile
Tras la apoteósica medalla de plata obtenida en la gran final de las Series Mundiales, celebrada el domingo 19 de octubre en Australia, David Cantero todavía no da por finalizada la temporada. El exitoso triatleta valenciano (Aldaia, 23 años) aún afrontará tres pruebas, tres Copas del Mundo, antes de que concluya 2025. Las dos primeras se celebran en Chile: este domingo 2 de noviembre, en Viña del Mar; el domingo 9, en San Pedro. La tercera y última se desarrollará en la ciudad brasileña de Florianópolis el 15 de noviembre.
6-9 de noviembre: Campeonato del Mundo de beach sprint en Turquía
Todavía no ha transcurrido un mes desde la celebración del Campeonato de Europa, y ya asoma por el calendario el evento culminante de la temporada: el Campeonato del Mundo. Va a celebrarse en el mismo escenario que acogió el certamen continental, Turquía. El embajador FER va a ser, de nuevo, Ander Martín (Torrevieja, 25 años). El remero alicantino viene de conseguir una fantástica medalla de plata en la prueba individual del Europeo. Ahora, el deportista alicantino dispone de una nueva oportunidad para para llegar a la cima, a la cumbre internacional. Vuelve a ser el elegido para la prueba individual masculina. Además, el joven remero Marco Liarte, también de Torrevieja, afrontará la modalidad del doble masculino en categoría Júnior.
13-16 de noviembre: Campeonato de España de natación en piscina corta en Barcelona
Vuelven las brazadas, los saltos al agua, la lucha contra el crono, los virajes… Regresan el crol, la braza, la espalda y la mariposa. La natación española se sumerge en una nueva temporada. Y el primer gran evento del incipiente curso se celebra desde el jueves 13 hasta el domingo 16, en Barcelona. Es el Campeonato de España en piscina corta. Aunque no sea el torneo de referencia, esta competición siempre es interesante por representar un examen serio, porque permite extraer las primeras conclusiones y porque, además, en este caso, es clasificatoria para el Campeonato de Europa, previsto en Polonia entre el 2 y el 7 de diciembre. El Proyecto FER desplaza a la piscina catalana a los deportistas Ángela Martínez, Nacho Campos y Alba Herrero.
14-15 de noviembre: Gran Prix de judo en Zagreb
Nuevo torneo internacional de judo. Oportunidad para dos yudocas muy jóvenes del Proyecto FER: Adriana Rodríguez y Aitana Díaz. Ambas aspiran a plantarse en el bloque final de un gran torneo internacional.
19-21 de noviembre: Campeonato de Europa junior de taekwondo en Suiza
Casi un mes después de competir en el Mundial absoluto, en China, Violeta Díaz y Jairo Agenjo regresan a los tapices. Cabe recordar que, en el certamen universal absoluto, tanto Jairo como Violeta obtuvieron resultados idénticos: superaron dos combates y cayeron en el tercero, en la ronda de octavos de final. Ahora, en el Europeo Júnior, se perfilan como claros aspirantes al podio; incluso, al oro. En este Campeonato de Europa, también competirá Iván Lysenko.
22-23 de noviembre: Campeonato de España sub-19 de bádminton en Huelva
Llega el momento clave de la temporada para los dos jóvenes jugadores de bádminton del Proyecto FER, Mateo Fernández Rey y Miguel Payá. Cabe recordar que ambos son Sub-19 de primer curso. Sus principales opciones de podio pasan por el torneo de dobles masculino, en el que formarán pareja.
28-30 de noviembre Grand Slam de judo en Abu Dabi
Turno para uno de los Grand Slam clásicos del judo internacional. Ayumi Leiva buscará su sexta medalla internacional del año tras los bronces en los Grand Slam de París y Bakú, y las platas de los Grand Slam de Uzbekistán y Kazajistán, y del Grand Prix de Perú. Mientras, la joven Adriana Rodríguez ha sido seleccionada para este Grand Slam. Será el segundo de su carrera deportiva, tras el disputado en Georgia durante el mes de marzo.
29-30 de noviembre: Campeonato de España absoluto de judo en Madrid
Como es habitual en los últimos años, el judo ofrece el Campeonato de España a finales de año. Participarán Aitana Díaz y Luis Barroso.
