COMUNITAT DE L'ESPORT
Test rápido a César Sempere
El deportista alicantino forma parte de la historia del rugby nacional e internacional
César Sempere, todo un reFERente en el mundo del rugby. Tras su retirada ha seguido vinculado a este deporte.
Color favorito
Azul
Comida y bebida que más te gustan
Carne y vino
Escritor preferido
Carlos Ruiz Zafón
¿Cuál es el libro que más te ha gustado o impactado?
La sombra del viento
Actor preferido
Luis Zahera
Película
Ufff muchas
Prefieres ir al cine o ver las películas en casa
Dependiendo del momento, pero prefiero en casa.
¿Qué tipo de música te gusta?
Flamenco y carnaval de Cádiz
Cantante favorito
El Barrio
Deporte favorito
Los buenos equipos que hacen deporte
Deportista admirado
Muchossss
Viajar con amigos o familia
Viajo mucho con mi mujer, pero no tanto como me gustaría.
Destino favorito
Islas Fiji
Algún hobby o pasatiempo
Trading
Qué te hace feliz o te relaja
El silencio
