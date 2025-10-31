Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Test rápido a César Sempere

El deportista alicantino forma parte de la historia del rugby nacional e internacional

César Sempere.

César Sempere. / FERUGBY

Lidia Martínez

Valencia

César Sempere, todo un reFERente en el mundo del rugby. Tras su retirada ha seguido vinculado a este deporte.

Color favorito

Azul

Comida y bebida que más te gustan

Carne y vino

Escritor preferido

Carlos Ruiz Zafón

¿Cuál es el libro que más te ha gustado o impactado?

La sombra del viento

Actor preferido

Luis Zahera

Película

Ufff muchas

Prefieres ir al cine o ver las películas en casa

Dependiendo del momento, pero prefiero en casa.

¿Qué tipo de música te gusta?

Flamenco y carnaval de Cádiz

Cantante favorito

El Barrio

Deporte favorito

Los buenos equipos que hacen deporte

Deportista admirado

Muchossss

Viajar con amigos o familia

Viajo mucho con mi mujer, pero no tanto como me gustaría.

Destino favorito

Islas Fiji

Algún hobby o pasatiempo

Trading

Qué te hace feliz o te relaja

El silencio

