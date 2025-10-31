Thierry Ndikumwenayo y Rodrigue Kwizera encabezan el cartel del XLV Cross Ciutat de Castelló

El Parque Guitarrista Manuel Babiloni, junto al Auditorio de Castellón, será este domingo 2 de noviembre el escenario del XLV Cross Ciutat de Castelló, la prueba de campo a través más veterana de la Comunidad Valenciana y una de las más antiguas de España. La competición se disputará entre las 9:30 y las 13:30 horas, con un total de 13 carreras y recorridos que oscilarán entre los 900 y los 7.200 metros, según la categoría, organizada por el Club de Atletismo FACSA Playas de Castellón.

En esta edición, el Cross será además Campeonato Autonómico de Clubes, tanto en categoría federada como escolar, lo que servirá para decidir los equipos clasificados para el Campeonato de España de Cross por Clubes desde la categoría Sub-16 hasta absoluta. De este modo, Castellón volverá a convertirse en epicentro del atletismo valenciano con la presencia de más de 1.200 atletas de todas las edades, desde Sub-8 hasta Máster.

Participación

En el apartado deportivo, la categoría masculina absoluta promete un espectáculo de primer nivel con la presencia de los dos dominadores de las últimas cinco ediciones. El internacional español Thierry Ndikumwenayo, campeón de España de 5.000 metros y bronce europeo, se medirá al burundés Rodrigue Kwizera, triple vencedor del circuito mundial de cross y ganador en Castellón en 2020, 2021 y 2023. Junto a ellos estarán Sergio Paniagua, Ciro Martín —actual campeón de España sub23 de cross— y Mohamed Reda Sebie, que completan un cartel de auténtico lujo.

En categoría femenina, la lucha también se prevé muy abierta. Destacan la internacional puertorriqueña Alejandra Negrón, las españolas Blanca Fernández, Laura Méndez y Beatriz Álvarez, además de la etíope Likina Amebaw, una de las grandes favoritas al triunfo. Completan la nómina de aspirantes las promesas Sub-23 Nara Elipe, Elia Saura y Claudia Corral.

Todo apunta a una edición de altísimo nivel para un Cross que, con 45 años de historia, sigue siendo un referente nacional del atletismo de campo a través.