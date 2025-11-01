El Alzira FS logra la primera victoria con una remontada que roza la épica

En la octava jornada de liga, el Family Cash Alzira FS ha logrado este sábado la primera victoria de la temporada y los primeros puntos tras una remontada que ha rozado la épica. Con el triunfo por 4-3 sobre el Ribera Navarra, reduce a dos puntos la diferencia con su predecesor en la clasificación que se queda con cinco unidades.

La falta de acierto volvía a pasar factura al Family Cash Alzira FS, que podía haber conseguido más goles. Si además le sumamos los errores defensivos el problema era mayor. Ya al primer minuto, después de un primer intento de Lechero, Mykytiuk no fallaba ante el ex portero de Ribera Navarra, Pereira. El jugador murciano seguía siendo el principal estilete de los alzireños que se topaban una y otra vez con Raúl Giménez. Y de nuevo en otra llegada, a los 4 minutos Joao no erraba para los navarros. Aún así el Family no se rendía y ha seguido percutiendo la portería de Giménez por medio de Lechero, Rubi, Pablo Ibarra o Yunii que obligaba a Raúl Giménez a rechazar con la cara.

Por fin a los 12 minutos Rubi desviaba el tiro de Dickson para lograr el 1-2. A uno para el descanso Rubi lograba empatar de doble penalti, pero la alegría solo duraba medio minuto por el gol de Pablo Otero (2-3).

Segunda parte

A la salida de vestuarios, el Family embestía como un ciclón. A los 10 segundos Dickson realizaba un tiro cruzado desviado a córner que ha acabado con el empate de Cola. El partido se había convertido un toma y daca en ambas porterías con los dos porteros del año pasado de Ribera Navarra en la pista. Pablo García pudo adelantar a los ribereños en el minuto 12 pero el balón se estrellaba en el palo. En pleno aluvión, en una contra, Pablo Ibarra era arrollado cuando encaraba el área y segundos después Yunii cabeceaba al palo un pase en largo de Pereira.

Los tudelanos arriesgaron con portero jugador y a dos minutos para el final Yunii ponía toda su fuerza para fusilar el 4-3. Pereira se erigió como el otro gran protagonista de los alzireños con dos paradas a Terry. A 58" para la conclusión no pudo detener otro disparo del brasileño pero el empate era anulado por falta en el saque tras una larga revisión en el VIR. Los locales aguantaron el arreón final navarro para éxtasis de jugadores y público.

El próximo sábado, el Family Cash jugará en Valdepeñas a las 20:00, contra sus ex, Álex Naranjo y Gustavao, después de lograr su primera victoria de la temporada.