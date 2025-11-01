El Servigroup Benidorm hace historia con su primera victoria en la Superliga

El Servigroup Benidorm escribió este sábado una página dorada en su historia al conseguir su primera victoria en la Superliga Masculina de Voleibol, tras imponerse en un apasionante encuentro al Pamesa Teruel VB por 3-2 (25-15, 23-25, 22-25, 25-21, 16-14), en un Palau d’Esports l’Illa de Benidorm que volvió a presentar un ambiente espectacular, con cerca de un millar de aficionados llenando las gradas y disfrutando de un duelo vibrante de más de dos horas de duración.

El conjunto dirigido por Adriano Elías Lamb firmó una actuación memorable, repleta de entrega, garra y carácter competitivo ante uno de los equipos más laureados del voleibol nacional, con siete títulos de Superliga, seis Copas del Rey y nueve Supercopas de España en su palmarés.

El primer set fue una auténtica declaración de intenciones. El Servigroup Benidorm salió a la pista con una intensidad desbordante, dominando desde el primer punto con un juego brillante y efectivo. Con Miguel Ángel Martínez y Valentino Vidoni liderando el ataque, y un gran trabajo de Xavi Fresquet en bloqueo, los locales arrasaron a su rival con parciales de 8-3 y 16-8, cerrando el set con un contundente 25-15 ante un Pamesa Teruel incapaz de frenar el vendaval benidormense.

En el segundo set, el conjunto aragonés ajustó su juego y mejoró notablemente en recepción y ataque. Los visitantes tomaron pequeñas ventajas (6-10, 13-16), pero el empuje local les llevó a igualar el marcador en el tramo final (20-20). Sin embargo, la experiencia de Alfredo Gómez —máximo anotador del encuentro con 29 puntos— y del joven César Irache fue decisiva para que Teruel empatara el partido (23-25).

Una acción del partido entre el Servigroup Benidorm y el Pamesa Teruel VB / cvplayasdebenidorm

El tercer set mantuvo la misma tónica de equilibrio y emoción. El Servigroup Benidorm comenzó mejor (8-5), pero algunos errores en el tramo final y la solidez al saque de Nacho Espelt permitieron al cuadro visitante darle la vuelta al marcador y colocarse por delante (22-25).

Con el marcador adverso (1-2), el conjunto benidormense no se rindió. Con el apoyo incondicional del público, los jugadores de Adriano Lamb ofrecieron una gran versión en el cuarto set, corrigiendo errores y recuperando la eficacia ofensiva. Valentino Vidoni, inconmensurable, sumó 8 puntos en el parcial, bien acompañado por un juego coral que desarboló a los turolenses (25-21).

El set definitivo fue un espectáculo de emoción y nervios a flor de piel. El Servigroup Benidorm tomó ventaja desde el inicio (8-5, 13-10) con un voleibol valiente y preciso. Teruel, tirando de orgullo, logró igualar a 14-14, pero el desenlace fue de película: Alfredo Gómez, hasta entonces infalible, erró el remate que dio la victoria al conjunto benidormense por 16-14, desatando la euforia en las gradas y en el banquillo local.

El Servigroup Benidorm celebró así una victoria histórica que refuerza la confianza del grupo y demuestra que este equipo ha llegado a la Superliga para competir y hacer disfrutar a su afición.

Arnau Caparrós: "Hicimos un primer set espectacular"

Arnau Caparrós, jugador del Servigroup Benidorm: “Estamos muy contentos de lograr nuestra primera victoria en la Superliga, además con nuestra afición. Ha sido un partido muy bonito e intenso. Hicimos un primer set espectacular, luego cometimos errores que complicaron el partido, pero el equipo reaccionó y logramos un premio al trabajo y al esfuerzo de todos.”

Por su parte, David López, jugador del Pamesa Teruel VB, destacó que “ha sido un partido complicado desde el principio. No hemos sabido imponer nuestro juego. Ellos han ido a ganar, con mucha ambición, y nosotros no supimos reaccionar en los momentos decisivos. Benidorm ha demostrado que, aunque sea un recién ascendido, tiene nivel y carácter para competir con cualquiera.”

Adriano Elías: "Estoy muy feliz por los jugadores, por el club y por la afición"

Adriano Elías Lamb, entrenador del Servigroup Benidorm, añadió que "estoy muy feliz por los jugadores, por el club y por la afición. Hemos hecho historia con esta primera victoria en Superliga. El equipo ha mostrado una gran actitud, siempre creyó y luchó hasta el final. Ver el Palau así de lleno nos motiva muchísimo. Esta victoria nos da confianza y nos demuestra que podemos seguir creciendo.”

El Servigroup Benidorm volverá a jugar ante su afición el próximo sábado 8 de noviembre, también en el Palau d’Esports l’Illa de Benidorm, donde recibirá al CV Guaguas, actual campeón de la Superliga y gran favorito al título.