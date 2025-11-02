El CAU, más líder mientras La Vila cae en Alcobendas

El CAU Valencia se impuso a domicilio al Rugby Club Sitges (3-45) en partido correspondiente a la cuarta jornada de la División de Honor B del rugby nacional. El equipo valenciano se mantiene en el liderato del Grupo B de la categoría. Victoria contundente del conjunto rojinegro en campo del colista, merced a su superioridad en todas las líneas y facetas del juego.

El CAU dominó

En la primera mitad, el CAU puso enseguida tierra de por medio evidenciando el porque de la clasificación de ambos equipos. Buena defensa, decisiones acertadas, potencia de la delantera y velocidad en ataque en la línea de tres cuartos para ir sumando puntos en el electrónico del campo Pins Vens catalán. Pese a los intentos ofensivos del Sitges, conjunto muy voluntarioso, el CAU no estaba para sustos pese a ser Halloween. Al descanso, (3-33).

En la reanudación, el ritmo del partido decayó. Como también lo hizo el juego del CAU que, aunque mantuvo su superioridad sobre el césped, estuvo impreciso a la hora de continuar sumando puntos con tanta facilidad como en el primer tiempo. El Sitges, por su parte, no cejó en su empeño de lograr al menos un ensayo. Pero ante la imposibilidad de acercarse a la línea de veintidós rojinegra, al menos se mantuvo firme en defensa para que el marcador final no registrara unos dígitos mayores. Al final, (3-45).

Derrota de La Vila

El Huesitos La Vila encajó su segunda derrota de la temporada en su exigente salida al campo del Silicius Alcobendas. No pudo prolongar su gran racha de inicio tras firmar una justa derrota ante un rival que mandó en el campo desde el inicio de partido. El equipo que dirige Falu Quirelli no se encontró cómodo desde el inicio y el equipo local endosó un duro 24-0 de inicio que dejó muy tocado al conjunto vilero.

Los ensayos de Pandelo y Matamoros junto a las siempre eficientes patadas de Güemes recortaron distancia y dieron esperanza al Huesitos al descanso del encuentro. Todavía no había nada perdido, pero a los pocos minutos de la reanudación, el Alcobendas terminó de decantar el encuentro con varios ensayos que dejaron noqueado al equipo de Falu pese a su entrega en el campo.

El equipo es consciente de que no estuvo a su mejor nivel pero ya tiene todos los sentidos puestos en el encuentro del próximo domingo en el Pantano ante el Ciencias de Sevilla que además será retransmitido por Movistar. “Sabíamos de la dureza del partido, ellos empezaron bien aprovechando sus oportunidades, bien plantados y aprovechando nuestros errores. A nosotros nos faltó eficacia, fueron superiores y nosotros no tuvimos nuestro día. Nos faltó intensidad defensiva y algo de chispa en ataque. No nos cabe otra que seguir trabajando y pensar en el partido del domingo que es una final para nosotros”, destacó Falu al final del encuentro.