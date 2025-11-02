Un bronce para la historia. Un tercer puesto para el recuerdo. La Comunidad Valenciana se colgó la medalla de bronce tras firmar un gran Campeonato de España de Selecciones Autonómica Sub-18. Y lo ha hecho tras remontar ante los anfitriones, Cantabria, y logrando un trabajado empate para lograr imponerse en la tanda de los shoot outs.

Comenzaba ganando Cantabria con un primer tanto anotado por Félix Cagigas tras una rápida jugada. En el segundo parcial, reaccionaba el equipo de la Federación de Hockey de la Comunidad Valenciana con dos anotaciones que revertían el resultado. Máximo Elespe ponía el empate parcial mientras que su compañero, Mario García dibujaba el 1 a 2. Sin embargo, antes del descanso, el conjunto cántabro replicaba la remontada y lograba el 3 a 2, con sendas dianas marcadas por Pedro Pellón y Aquiles Cubas.

En la segunda parte, la Selección FHCV tuvo el empate con un stroke y con cuatro ocasiones de penalty corner consecutivas, pero el buen desempeño del portero local y de la defensa cántabra, mantenían la diferencia mínima. Llegaría, acto seguido, el cuarto tanto de Cantabria, obra de Félix Cagigas nuevamente.

La Comunidad Valenciana se cuelga el bronce en el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas Sub-18 / SD

A seis minutos del final, la Comunidad Valenciana obró la remontada heroica gracias al acierto de IMR y al olfato goleador de Alberto Hoyos que firmaron las tablas in extremis, forzando así la tanda de shoot outs que decidiría el tercer puesto.

En los lanzamientos decisivos, el equipo dirigido por Sergio Tafalla se impuso por 4 a 1 gracias a los goles de Iván Pérez, IMR, Gabriel Cones y Máximo Elespe, y el buen hacer del portero Gabriel García que le dieron un destacado bronce a la Comunidad Valenciana.

El equipo valenciano masculino inició su competición nacional con un destacado empate 2 a 2 ante Madrid (y caer en los shoot outs), donde posteriormente venció a Andalucía por 3 a 1 y perdió en semifinales ante Cataluña por 3 a 0 tras un gran encuentro.

Hugo García, MVP del CESA Sub-18

La entrega de premios confirmó el tercer puesto para la Selección FHCV Sub-18 masculina y el premio al mejor jugador para Hugo García. El equipo campeón fue Cataluña que superó a Madrid por 2 a 0.

Hugo García, MVP del CESA Sub-18 / SD

Por su parte, la selección femenina de la Comunidad Valenciana finalizó en la séptima posición tras empatar 1 a 1 ante Galicia y ganar en los shoot outs.