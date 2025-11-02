Importante victoria del Servigroup Peñíscola FS en Noia (1-2)

El Servigroup Peñíscola sumó este sábado tres importantes puntos en su visita al Noia Portus Apostoli y vuelve a la senda del triunfo tras la derrota del pasado fin de semana en casa. El conjunto peñiscolano se impuso por 1-2 en un partido muy igualado, que se resolvió en los instantes finales con los gallegos atacando de cinco. +3 en una pista donde nadie ganaba desde el pasado mes de febrero, cuando el propio Peñíscola lo hizo por 2-5.

El equipo de Santi Valladares firmó una sólida primera mitad, en la que llevó la iniciativa y dispuso de las mejores ocasiones, aunque sin acierto en la finalización ante un inspirado Schütt. El 0-1 llegó en el minuto 16, cuando Elías remató una jugada de estrategia con un potente disparo lateral. Apenas dos minutos después, el Noia igualó el marcador con un tanto de Ismael, que anotó en la acción posterior en la que Gio había detenido un lanzamiento de 10 metros.

En la reanudación, el Servigroup Peñíscola volvió a adelantarse gracias a un gol de Diego Sancho en el minuto 22. El internacional español firmó el 1-2 con una gran acción individual de pívot. A partir de ese momento, el conjunto local asumió el control del balón y buscó el empate con continuas incorporaciones del portero al ataque.

Los peñiscolanos supieron defender con orden y solidez, con un Gus muy seguro bajo palos. En los últimos minutos, el Noia apostó por el juego de cinco, pero el marcador no se movió. El tramo final del encuentro estuvo marcado por varias acciones revisadas a través del soporte de vídeo arbitral y por un ambiente muy tenso, que obligó a que la expedición peñiscolana fuese escoltada por las fuerzas de seguridad a la salida del Pabellón Agustín Mourís.

Con esta victoria, el Servigroup Peñíscola suma su tercer triunfo de la temporada y se sitúa en la 13.ª posición con 9 puntos, a uno de la séptima plaza y con cuatro de ventaja sobre el descenso. El próximo compromiso será el sábado que viene en el Municipal ante el líder, ElPozo Murcia.

Servigroup Peñíscola: Gus, Cristian, Elías, Saladié y Sancho —cinco inicial—; Quintela, Juanqui, Flores, Rosental, Víctor Pérez, Pablo Muñoz, Araya, Juanico y Gio.

Goles: 0-1 Elías (min. 16), 1-1 Ismael (min. 18), 1-2 Sancho (min. 22).