Ana, Natalia i Patri arrasen en l'anada de semifinals de la Copa Caixa Popular
L’equip que representa a Rafelbunyol seguix sense conéixer la derrota en la Copa i està un pas més prop d'aconseguir la final
La Copa Caixa Popular de raspall femení Pro continua tenint un equip clarament dominador. Ana, Natalia i Patri (Rafelbunyol) van donar un gran pas este diumenge en l'anada de semifinals guanyant a Àngela, Júlia i Marina (Orba) en el trinquet de Castelló per 25-00. El trio de Rafelbunyol va tornar a deixar clar que no concediran ni un mínim error i que el seu objectiu no és un altre que guanyar el títol.
“La veritat és que ha anat molt bé la partida. Tal vegada ens esperàvem que fora un poc més disputada perquè en la partida de fase regular ens van fer algun joc. Però estic molt satisfeta i veurem que oferix la tornada de semifinals”, explicava Patri després de finalitzar la partida. La puntera es va mostrar “molt orgullosa i contenta” amb el debut que està fent i “espera arribar a més”.
Pel que fa a la partida, el trio no va tindre realment oposició en el trinquet de Castelló. En tan sols mitja hora es van desfer dels seus rivals amb una ‘sabatera’ incontestable. El trio d'Orba coneixia la dificultat de la partida i després de ficar-se en semifinals (amb una gran actuació dimecres passat), no va poder plantar cara en l'anada de semifinals.
Ana manté en la mirada les ganes d'emportar-se esta Copa i està molt ben protegida amb una Natalia a la qual no se li resistix cap quinze. Patri ha trobat un bon equip on demostrar el seu talent entre les millors i la trajectòria de l'invicte equip de Rafelbunyol fins ara és incontestable.
Castelló dona la sorpresa a Pro2
També es va jugar en el trinquet de Castelló l'anada de semifinals entre els equips de Ian i Alejandro (Barxeta) contra Terrades, Momparler i Javier (Castelló). Els locals van donar la sorpresa davant un dels equips favorits de la Copa Caixa Popular de raspall Pro2. El trio, que arribava amb la baixa de Marín, i després de superar l'eliminatòria prèvia, es va imposar 25-15 a casa i part amb avantatge per a estar en la gran final.
L'aparició de Terrades II en el trio no sembla haver suposat un contratemps en estos últims dos partits perquè s'ha adaptat a la perfecció. La resta va destacar en una partida que era molt complicada de gestionar, amb un trinquet poc habitual i davant un experimentat Ian que ha sigut dels millors jugadors del campionat. Va costar molt desembossar una partida en la qual els blaus van començar fent el dau i amb complicacions van portar el marcador al 10-15.
La parella de Barxeta va tindre Val per a igualar a 15 però una volea de Momparler va aconseguir evitar un joc que va ser clau. El trio va aconseguir trencar des de la resta però ací no s'acabava la partida. Ian i Alejandro no es donaven per perduts i van fer el propi per a retallar distàncies (15-20). Els rojos passaven novament al dau i recuperaven la condició de favorits. No obstant això, Terrades II descarregava des del fons del resto per a donar el quinze decisiu al seu equip i sumar la primera victòria de les semifinals.
“En este trinquet és una partida molt dura. Pense que no tots ens hem trobat a gust ni hem pogut desplegar tot el nostre joc però ens hem pogut acoblar per a guanyar. Crec que Álex Terrades ha fet una molt bona actuació. Ian i Alejandro han fet una gran fase regular i la volta en el trinquet del Genovés serà molt diferent. Hem colpejat primer, hem d'anar amb la menor pressió possible i afrontar la partida de la millor manera”, explicava Momparler. La tornada serà el pròxim 7 de novembre en el trinquet del Genovés a partir de les 18:30 hores
