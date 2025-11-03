El Cross Ciutat de Castelló cierra su 45ª edición con un éxito total de participación y el mejor nivel competitivo

Castellón ha vuelto a vivir una gran jornada de atletismo con la celebración del XLV Cross Ciutat de Castelló, que ha reunido a más de 1.500 atletas y a un numeroso público que ha llenado el Parque Guitarrista Manuel Babiloni bajo un clima inmejorable. La cita, organizada por el FACSA Playas de Castelló, ha recuperado todo su esplendor tras la suspensión del pasado año por la DANA, consolidándose una vez más como referente del campo a través autonómico y nacional.

El XLV Cross Ciutat de Castelló ha sido además una cita decisiva en el calendario atlético, ya que ha acogido el Campeonato Autonómico de Clubes, tanto en categoría federada como escolar, puntuable para la clasificación al Campeonato de España de Cross por Clubes. De esta forma, los mejores equipos de la Comunidad Valenciana han competido no solo por los títulos autonómicos, sino también por obtener una de las codiciadas plazas para representar a la región en el nacional, que se disputará dentro de dos semanas en los alrededores de los yacimientos de Atapuerca (Burgos), una de las sedes más emblemáticas del campo a través español.

Imágenes del XLV Cross Ciutat de Castelló / FRANCISCO FALOMIR ARIAS

ÉXITO DEPORTIVO

Las competiciones han comenzado a las 10:00 de la mañana, con las categorías escolares para, a partir de las 10:55, comenzar con los Masters, Sub18 y Sub20, tanto en categoría masculina como femenina. A las 12:00 se dio la salida a las pruebas estrella: las categorías Absoluto y Sub23 de categoría femenina y a las 12:40, Sub23 y Absoluta en categoría masculina, ambas debían completar los 7.200 m del recorrido mas largo. La matinal se cerraba con la disputa de la categoría sub16, la más numerosa, tanto en masculina como femenina.

A las 12:00 comenzaban la disputa de las categorías reina, la Absoluta y Sub23, masculina y femenina. En primer lugar tomaban la salida la categoría femenina, que tras los 7.200 m de recorrido disputado, era ganada por Beatriz Álvarez, del Diputación de Valencia C.A., que superaba por cinco segundos a Alondra Yairet, del FACSA Playas de Castellón, y en 7 segundos a Laura Domene, del Metaesport Riba-Roja Turia.

Imágenes del XLV Cross Ciutat de Castelló / FRANCISCO FALOMIR ARIAS

A continuación se disputaba la categoría masculina, que tras un par de vueltas en las que los corredores permanecieron agrupados, se destacaron el trío formado por Rodrigue Kwizera, Thierry Ndikumwenayo y Miguel Ángel Martínez, que llegarían en ese orden hasta la línea de meta en la que tras un apretado y emocionante sprint, se impuso Kwizera por delante de Ndikumwenayo, entrando ambos en el mismo tiempo, 11 segundos por delante de Miguel Ángel Martínez.

La clasificación absoluta por clubes masculina has estado dominada por el C.A. FACSA Playas de Castellón, seguido por el Atletisme Crevillente y el Metasport Riba-roja Turia. La categoría femenina la ha ganado el Metasport Riba-roja Turia, seguido por el C.A. Safor Teika.

DECLARACIONES DE MAICA HURTADO Y ANTONIO ESCRIG

La Concejala de Deportes del Ayuntamiento de Castellon, Maica Hurtado, que ha estado presente en el desarrollo de las diferentes pruebas y ha entregado los trofeos en las categorías absolutas femenina y masculina ha declarado que "es un éxito de organización coordinar un evento como este, con 1.500 participantes de todas las categorías y 13 pruebas. Nosotros, como Ayuntamiento, nos ponemos a disposición del Club y de la Federación para facilitar los medios necesarios que garanticen el éxito del Cross Ciutat de Castello". Además, la concejala también ha destacado que "el Cross Ciutat de Castelló no es solo un evento deportivo, sino que sirve para poner el nombre de Castellón como capital del deporte en lo mas alto, disfrutando de los valores del atletismo en un mañana como esta y en un escenario inigualable".

Por su parte, Antonio Escrig, presidente del Club de Atletismo FACSA Playas de Castellón, ha destacado que "para nosotros es un privilegio organizar el Cross Ciutat de Castelló, que alcanza este año su 45ª edición, convirtiéndose en una de la pruebas más veteranas del calendario autonómico y nacional. Un evento en el que nos seguiremos esforzando año tras año". Además, Escrig también ha indicado que "esta edición ha sido un éxito de participación, con 1.500 inscritos entre todas las categorías, siendo puntuable para el Circuito de Cross de la Comunitat Valenciana, siendo además el Campeonato de Clubes en categoría Federado y Escolar y para el Circuito Municipal de Cross".