David Cantero suma un nuevo éxito

Sólo dos semanas después de su histórica medalla de plata en la gran final de las Series Mundiales, en Australia, David Cantero confirmó este domingo su condición de estrella. El deportista FER conquistó la medalla de bronce en la Copa del Mundo celebrada en Viña del Mar, en Chile. Fue tercero, a cuatro segundos del segundo (el portugués Joao Nuno Batista) y a cinco, del primero (el brasileño Manoel Messias). La prueba se resolvió al sprint.

Así fue la competición

La prueba estuvo marcada por un mar agitado que complicó la natación y por un circuito ciclista técnico y exigente. La carrera se fracturó en tres grupos: David Cantero y Sergio Baxter en el primero; Izan Edo y Antonio Serrat en el segundo; y David Castro en el tercero.

Durante el segmento en bici, el grupo cabecero fue perdiendo algo de ventaja sobre los perseguidores, pero logró mantener una ligera diferencia al llegar a la segunda transición. Sergio Baxter, muy activo, se bajó a correr con apenas diez segundos de margen sobre el grupo principal.

En la carrera a pie, el brasileño Manoel Messias ofreció una auténtica exhibición, imponiéndose al sprint ante el portugués João Nuno Batista y el español David Cantero, que firmó un brillante tercer puesto tras una actuación impecable.

En esta ocasión, David (Aldaia, 23 años) no dinamitó la carrera a pie. No pudo exprimir su especialidad. A diferencia de pruebas precedentes, el triatleta valenciano no consiguió desembarazarse de sus rivales en el último segmento. Por ello, todo se resolvió en los últimos metros, en los últimos segundos. Con el bronce en Viña del Mar, Cantero alcanza su quinto podio en Copas del Mundo. Con anterioridad, había obtenido sendos oros en las Copas del Mundo de Valencia de 2023 y 2024, y sendas platas en Tánger, en 2023, y en Tongyeong, Corea del Sur, en 2024.

El resto de españoles también completaron un papel destacado: Izan Edo fue octavo, Antonio Serrat undécimo, Sergio Baxter decimosexto, y David Castro cerró en la 43.ª posición.

Temporada espectacular

El bronce firmado en Chile representa otro distintivo a una temporada sencillamente espectacular y marcada por sus seis top-10 en las seis Series Mundiales afrontadas en 2025: noveno en Abu Dabi, sexto en Alghero, octavo en Hamburgo, décimo en Francia, sexto en Weihai, y, sobre todo, segundo y medalla de plata en Australia, en la gran final del curso. Como conclusión de este ramillete de tesoros, David ocupó la quinta plaza en la general de su primer Campeonato del Mundo Absoluto, una conquista al alcance de muy pocos debutantes.

Próximas citas

Cantero todavía no da por finalizada la temporada. Todavía afrontará dos Copas del Mundo más. La siguiente volverá a desarrollarse San Pedro de Atacama (Chile) este próximo fin de semana. Para el sábado 15 de noviembre, quedará la Copa del Mundo en la ciudad brasileña de Florianópolis. Nuevas opciones para ampliar su incipiente condición de leyenda.