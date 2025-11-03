El Duatlón de Valencia abre inscripciones

El Circuito Mediterránea Triatlón 2026 calienta motores. A las clásicas pruebas de València, Castellón y Alicante que conforman el circuito organizado por la Federación de Triatlón de la Comunitat Valenciana se une el València Duatlón by MTRI, una prueba que se celebrará el sábado 21 de febrero y que en 2026 cumplirá su tercera edición y que se ha consolidado con éxito como el gran aperitivo invernal antes de la trilogía triatleta valenciana. Este martes 4 de noviembre la organización abre inscripciones para el Duatlón, el hermano pequeño de los triatlones del circuito popular de triatlón, que llegó para quedarse en 2024. La Federació de TRICV sigue firme en su apuesta por el deporte de las transiciones, y en esta tercera edición, seguirá consolidando la prueba de duatlón, fijando un límite de plazas de 1.200 duatletas.

Una prueba ideal para iniciarse en las transiciones / TRICV

Dos modalidades

La III edición del València Duatlón by MTRI incluirá 2 formatos: supersprint y doble supersprint, la posibilidad de disputar el primero de ellos de forma individual o por parejas, y además el Duatlón Familiar, que en la pasada edición sorprendió a todos con 200 parejas inscritas. Recordemos que la modalidad permite a un adulto disfrutar del deporte acompañado de niños desde 5 a 13 años. Los participantes en la prueba de supersprint tendrán que recorrer 1,5 kms de carrera a pie, 6 de ciclismo y 1 de carrera a pie. En el caso del doble supersprint, repetirán las distancias.

Apertura de inscripciones

Este martes 4 de noviembre a las 17.00h se abren las inscripciones a través de la plataforma RockTheSport, con los siguientes tramos de precio:

SUPERSPRINT INDIVIDUAL 19€ / 24€

SUPERSPRINT PAREJAS 38€ / 48€

Y teniendo en cuenta la tarifa única del Duatlón Familiar, 15€, que es la única distancia a la que no le afectará el nuevo tramo de tarifa.

Los participantes recibirán un regalo del partner técnico, además de su medalla finisher al llegar a la meta, junto con el avituallamiento postmeta y servicio de masajes.

