La Fundación Deportiva destina más de 215.000 euros a la renovación del césped artificial del polideportivo de Marxalenes

La Fundación Deportiva Municipal (FDM) ha invertido 215.715 euros en el suministro e instalación del césped artificial del campo de fútbol 7 y fútbol 11 del polideportivo de Marxalenes. “Continuamos avanzando con la revitalización de la red de instalaciones deportivas en nuestros barrios, impulsando inversiones vitales para mejorar la experiencia deportiva en la ciudad”, ha explicado la concejala de Deportes y presidenta de la FDM, Rocío Gil. “Los campos de fútbol de Marxalenes fueron los primeros que se construyeron con hierba artificial de toda Valencia en el año 2003, por lo que era justo acometer esta inversión para continuar dando vida a la instalación y al vecindario”, ha insistido la edil.

La actuación ha posibilitado la colocación de césped artificial de última generación, que cumple con las características y propiedades establecidas en la normativa europea para campos de césped artificial de uso exterior UNE-EN 15330-1, así como en el pliego de condiciones técnicas armonizadas del IBV. En este sentido la altura de la fibra del césped instalado es de 60 mm monofilamento y de polietileno. Asimismo, la estructura del soporte se ha realizado con tejido de polipropileno o poliéster, reforzado con fibras adicionales para mejorar la estabilidad dimensional, y el caucho utilizado es reciclado.

Para garantizar la calidad del producto y la seguridad de los usuarios, una vez instalado el césped se realizará un ensayo, a través de un laboratorio acreditado por ENAC, que identificará el tipo de césped instalado y el cumplimiento tanto de las características técnicas como de sus funciones.

Renovación césped artificial poliesportiu Marxalenes. / SD

El campo de fútbol de Marxalenes está ubicado en la calle Sant Pancraç, en el distrito de la Saïdia, en una parcela de 7.862 metros cuadrados, en los que se distribuyen un campo de fútbol 11, con unas dimensiones de 107 x 56 metros, y otro de fútbol 7. Construido en 2003, la última vez que se renovó el césped fue en 2014. La instalación está gestionada por el club Històrics València y es utilizada por 447 futbolistas de la escuela del club.

El césped artificial se ha convertido en el pavimento más aconsejable para multitud de superficies deportivas al aire libre, sobre todo en los grandes campos, ya que desde su implantación a finales del siglo pasado, ha evolucionado y adquirido mejoras en sus propiedades tanto en la función técnica como en la deportiva. Sin embargo, dado que su vida útil es de 10 años, era aconsejable su sustitución.