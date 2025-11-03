Gabriele Lumachi, en Open A, y Francisco Vázquez, en el B, ganan el Benidorm Chess Open

Concluyó la quinta edición del Benidorm Chess Open con la victoria del Maestro Internacional italiano Gabriele Lumachi en el Open A. Por su parte, el español Francisco Vázquez consiguió el triunfo final en el Open B. Además, el sábado, el Gran Maestro noruego Kjetil Lie se proclamó ganador del Halloween Chess Superblitz. Cerro así el torneo internacional de ajedrez, organizado por el Club de Ajedrez Caballo Blanco y Tour-Sports, desarrollado en los salones del Hotel Meliá Benidorm, que en este 2025 se significó con un récord de participación con un total de 416 ajedrecistas procedentes de 31 países del mundo.

Ganadores

En el Open A, Gabriele Lumachi, Maestro Internacional italiano, se adjudicó el título de campeón del Torneo A en una última ronda de infarto en la que tuvo que ganar en la mesa tres contra el MF español Sergi Mingarro. Además, debía esperar a que cayera el MF armenio Sargis Manukyan en la mesa 1 frente al MF Ezra Paul Chambers, de la federación de Burundi. A la postre, el cuadro de honor lo formaron Lumachi, Chambers y Manukyan; cuarto acabó el español Luis Marcos Medarde.

En el caso del torneo Open B, los dos primeros puestos en la clasificación final fueron para los hermanos españoles Vázquez González. Francisco superó a Jesús, cerrando ambos con 7,5 puntos de 9 posibles. Por su parte, Ferrán Reig acabó tercero.

Por su parte, el Gran Maestro noruego Kjetil Lie logró el triunfo en el Halloween Chess Superblitz, que tuvo una participación de 119 ajedrecistas en esta competición de partidas relámpago a 3+2. El italiano Andrea Favaloro fue segundo y el rumano Felix-Antonio Llinca fue tercero; el español Juan Alberto Gómez fue cuarto.

En cuanto el ‘Memorial Emilio Pellicer’, el británico H. James Passkett se impuso, segundo fue el ucraniano Vladyslav Larkin, y tercero fue el venezolano José Manuel Díaz. El español Miguel Ruiz hizo un cuarto puesto.

“Estamos muy satisfechos con el desarrollo del torneo en este 2025. La quinta edición nos ha dejado un un récord de participación desde que comenzamos con más de 400 ajedrecistas, representando a 31 países. Además, ha sido una gran muestra de esta disciplina como deporte inclusivo, habiendo competido 25 jugadores invidentes frente a jugadores videntes. Y entre ellos un hito, dado que cinco jugadores procedían de la federación polaca. Ya nos centramos en trabajar para mejorar y proponer una gran experiencia para 2026 en el Benidorm Chess Open”, valoró el director del torneo, Alfonso Vilches.

Deporte experiencial

Julen Arizmendi, Gran Maestro desde 2004, fue figura principal en el marco del perfil experiencial para los ajedrecistas del Benidorm Chess Open 2025. Arizmendi impartió a los largo del torneo internacional de ajedrez tres masterclass (dos clases magistrales abiertas y una exclusiva para jugadores de la ONCE).

Este torneo internacional de ajedrez, organizado por el Club de Ajedrez Caballo Blanco, con la colaboración de la Federación de Ajedrez de la Comunidad Valenciana, contó este 2025 con un total de 416 ajedrecistas procedentes de 31 países del mundo. Además, es un evento garante que refuerza la disciplina ajedrecística como deporte inclusivo, pues cuenta con la participación de 25 ajedrecistas invidentes para afrontar este torneo de carácter internacional disputando partidas frente a jugadores videntes; cinco de ellos proceden de la Federación de Polonia.

En cuanto a la amplia representación de jugadores procedentes de hasta 31 países, el registro de inscritos se significó con ajedrecistas de Gales, Polonia, Italia, Alemania, China, Austria, Andorra, India, Armenia, Inglaterra, Colombia, Bélgica, Irlanda, Suecia, Israel, Argentina, Escocia, Francia, Nueva Zelanda, Burundi, Hungría, Rumania, Noruega, Países Bajos, Singapur, Uzbekistán, Sudáfrica, República Checa, Venezuela, Ucrania y España.

Respecto a la procedencia de españoles, las regiones representadas fueron Andalucía, Aragón, Baleares, Canarias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Madrid, Comunidad Foral de Navarra, Comunidad Valenciana, Galicia, Región de Murcia, País Vasco y Principado de Asturias.

Sobre el Benidorm Chess Open

El Benidorm Chess Open es un torneo consolidado y de gran atractivo en el circuito nacional de ajedrez. En la edición de este año, se mantuvo el inestimable apoyo del Hotel Meliá Benidorm y del Ayuntamiento de Benidorm. Como colaboradores la Diputación Provincial de Alicante y principalmente la Direcció General d'Esport de la Generalitat Valenciana.