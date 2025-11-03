Marta y Blanca Ferrando se proclaman campeonas de la Copa de España ILCA 4.

El Real Club Náutico de Valencia ha brillado este fin de semana, de la mano de sus regatistas. Lo hace en tres puntos diferentes de España. En la población barcelonesa de Vilanova i la Geltrú, las hermanas Blanca y Marta Ferrando han conquistado la Copa de España ILCA, tanto en Absoluto, Sub-18 y Sub-16. En el RCN de Vigo y en el marco de la XXVI Semana del Atlántico Ciudad de Vigo, primera prueba de la Optimist Excellence Cup, Pablo López se subía al podio con una brilla tercera plaza en Optimist A, mientras que en Dénia, con la Copa del Canal en juego, el Crosswind de Vicente Iranzo y Pablo Aleixandre se hacía con la primera plaza mientras que el Oui, de Toni Garcés, concluyó segundo de los ORC 1-2.

Marta Ferrando revalida el título de campeona de la Copa de España ILCA

La Copa de España no ha podido tener mejor resultado para los regatistas del RCNV. Marta Ferrando lograba revalidar el título que logró en Tenerife en 2024. En esta edición, en aguas de Vilanova i la Geltrú lograba el triunfo en Sub-16. En su casillero, con una buena regularidad en líneas generales tras cerrarse 9 pruebas (6 de Ronda Clasificatoria y 3 en Series Finales), destacan parciales de 5 (1), 4 (2), 1 (5) y 2 (9F), sumando así 124 puntos y concluyendo en el puesto 14 de la general absoluta.

Su hermana, Blanca Ferrando, vigente campeona del mundo ha superado la tercera plaza de Tenerife y ahora se hace con la Copa de España, tanto en Absoluto como en Sub-18. Sus parciales le permitieron llegar a la última sin la necesidad de competir: 1-2-2-2-3-6-(20)-3-5, cerrando su participación con 24 puntos por 43 del catalán Iker Múgica, segundo y campeón en categoría masculina, los mismo que ha obtenido el gallego Alejandro Pérez.

La expedición de la FVCV ha contado, además de las hermanas Ferrando, con Maria Stapiñska y Romina Vicent Ros como representantes del RCN de Valencia. Stapiñska ha cerrado su participación con una brillante cuarta plaza en Sub-16, mientras que Vicent lo hace en el puesto 25 de la misma categoría.

Pablo López, suma y sigue en la clase Optimist

En aguas de gallegas de Vigo y con la emblemática regata Semana del Atlántico Ciudad de Vigo, primera prueba de la Optimist Excellence Cup, Pablo López ha vuelto a demostrar su buen nivel. López venía de brillar en casa con el Trofeo València Vela Infantil. En el RCN de Vigo ha firmado una trabajada tercera plaza en Optimist A (segundo en Sub-13).

Destaca en la cita viguesa la quinta plaza de Raquel Sanchis en Sub-16 Femenino, mientras que Lucia Hoyo lo hace dos puestos por detrás. Atia Hoyo, por su parte, finaliza cuarta en Sub-13.

La expedición del RCN de Valencia a la regata de Optimist ha estado compuesta por 14 regatistas que han logrado realizar un buen papel en Vigo tras tres jornadas y nueve pruebas completadas. Junto a López, Sanchis y las hermanas Hoyo el equipo lo han formado Nicolás Cortina, Lucia Pascual, Almudena Basterra, Adriana Cortina, Alejandro Masmano, Raquel Sanchis, Noa López, Paula Basterra y Silvia Sierra, todos ellos bajos las ordenes de los técnicos del RCNV: Javier Dusmet y Ángel Poveda.

Crosswind se trae a València la Copa del Canal

El RCN de Dénia ha impulsado de nuevo y con fuerza la Copa del Canal. Regata de la clase Crucero que une Dénia y el club Es Nàutic, Sant Antoni de Portmany, Eivissa. Este 1 de noviembre el club dianense ponía la regata en marcha, con 56 millas de recorrido y un viento muy flojo en la largada, lo que obligó al comité de regatas a aplazar la salida casi 1 hora. Con 4 nudos de intensidad y viento del Norte, las embarcaciones iniciaron la travesía a Sant Antoni de Portmany, aunque ya en el ecuador de la prueba el viento llegó más alegre hasta registrarse 8 nudos de intensidad.

El Crosswind, liderado por Pablo Aleixandre, fue el más rápido en completar el recorrido. Su llegada a Sant Antoni de Pormany se produjo a las 19.52 horas, invirtiendo un tiempo de 7h.56'10". Tras el barco del RCN de Valencia llegó el gandiense Sister III, con 2 minutos de diferencia, y después lo hizo el Oui, con 10 minutos sobre el primero.

Tras obtenerse los tiempos compensados, el Crosswind se hace con el triunfo final en ORC 1-2, mientras que Oui, ambos del RCN de Valencia, se queda con la segunda plaza. El podio en esta clase se cierra con el Sister III. Adrenalin (CN Sant Antoni) logra la victoria en la flota ORC 3-4, clase en la que el Reti, de Xavier Santamaria, bajo la grímpola del RCN de Valencia, logran una meritoria y trabajada 5ª plaza.