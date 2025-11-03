La natación valenciana acude al Campeonato de España con 48 nadadores

La Federación de Natación de la Comunitat Valenciana acudirá con 48 nadadores al Campeonato de España de piscina corta, que se celebrará en la piscina del C.N. Barcelona del 13 y el 16 de noviembre. En esta prestigiosa cita se reunirán 638 nadadores, cuando en la pasada edición compitieron 725 deportistas.

La FNCV estará presente con 48 nadadores de 12 clubes, cantidad que representa el 7,5 % del total de participantes del campeonato. A nivel de equipos, el FERCA, con 11 inscritos, será el club valenciano más numeroso de la competición, siendo el undécimo más masivo a nivel nacional.

Ángela Martínez lidera la expedición

Las principales bazas valencianas de cara a las medallas serán la olímpica Ángela Martínez (KZM), el mundialista Nacho Campos (Nados) y la internacional argentina Martina Barbeito (Nados).

En clave internacional, el campeonato servirá de selectivo para el Europeo de piscina corta que se celebra en diciembre en Lublin (Polonia). Con 7 nadadores ya seleccionados, se completará el equipo con las plazas vacantes, siempre que realicen las mínimas establecidas por la RFEN.

La ilicitana Ángela Martínez buscará ratificar sus mínimas en las pruebas de 800 y 1.500 libre, las cuales ya superó en la pasada temporada. El mismo objetivo perseguirá Nacho Campos, que acredita una marca inferior a la mínima en los 100 libre, además de aspirar a la de 200 libre y a formar parte de los cuartetos de relevos.

La Liga Master se pone en marcha / SD

Empieza la Liga Máster

Por otra parte, el próximo fin de semana del 8 y 9 de noviembre dará comienzo la liga autonómica máster, que se desarrollará en cuatro jornadas a lo largo de la temporada. La natación máster valenciana arrancará con fuerza la nueva temporada, pues en la primera jornada de la liga se han inscrito nada menos que 854 nadadores de 45 clubes repartidos en cinco sedes: Castelló, L'Alcúdia, Xàtiva, Nazaret (València) y Petrer.

El Club Valenciano de Natación defiende el título de liga logrado en la pasada temporada, ante el Mediterráneo Valencia y la Universidad Politécnica, segundo y tercero, respectivamente. Por otro lado, damos la bienvenida al Club Thiar Horadada, que esta temporada se incorpora a la FNCV procedente de la federación murciana, y a los equipos recién creados: Nadamás Almàssera y Llebeig Xàbia.