Raúl Calleja: “Los gestores turísticos están buscando diferenciarse con oferta deportiva y wellness”

La llegada de SPORTCITIES a Valencia supone una importante evolución de la ciudad en el contexto deportivo vinculado tanto al sector empresarial como turístico. Valencia volverá a situarse en el epicentro del deporte y la innovación urbana con la celebración de SPORTCITIES Expo&Summit 2025, el mayor encuentro profesional del ecosistema de instalaciones deportivas, urbanismo activo, tecnología y turismo deportivo de la Península Ibérica.

Una voz autorizada al respecto es Raúl Calleja, Director de FIS (Franchise Innovation Summit), cofundador de Show2be, experto en marketing ferial y retail y cuenta con más de 20 años de experiencia ayudando a comunidades B2B a crecer. Speaker TeCh, IA, Innovation & Sales, Calleja pone ahora su conocimiento al servicio de Sportcities, el evento profesional que se celebrará en Valencia los próximos 19 y 20 de noviembre.

1. SPORTCITIES se define como un “evento B2B con impacto territorial”. Más allá de lo institucional, ¿cómo se traduce esto en oportunidades comerciales reales para una empresa de equipamiento deportivo que decida participar como expositor, y si aún está a tiempo?

SPORTCITIES conecta directamente a la industria del equipamiento deportivo con quienes toman decisiones de inversión, de compra o de prescripción, tanto del ámbito público como del privado. Lo hacemos desde un enfoque 100% profesional y orientado a negocio. Participar como expositor no es solo estar presente: es formar parte del lugar donde se están definiendo los próximos proyectos de instalaciones deportivas, venues deportivos, parques biosaludables, gimnasios, espacios turísticos activos o mobiliario urbano... En SPORTICITIES hará negocio, generará leads, se generarán oportunidades reales y se cerrarán acuerdos, entre quienes estén, porque hemos visto que hay mucho mucho interés en administraciones municipales, responsables de centros deportivos, hoteles, parques y mobiliario urbano activo,….es acudir a buscar soluciones y productos.

2. El Summit “Ciudades en Movimiento” será el núcleo estratégico del evento. ¿Qué perfiles de visitante profesional deberían marcarlo en su agenda y qué tipo de decisiones se toman realmente en este espacio?

El Summit reúne a alcaldes, técnicos municipales, arquitectos urbanos, operadores de instalaciones, inversores y consultores del sector. En ese foro no se habla en abstracto: se presentan casos reales, modelos replicables y soluciones listas para implementar. El visitante encontrará respuestas concretas a retos de renovación, financiación o gestión de instalaciones. Y el expositor podrá mostrar cómo su producto o servicio encaja en proyectos que se están activando para este año 2026. Será el lugar donde se toman decisiones.

3. En un contexto donde muchas ferias parecen repetirse en contenidos, ¿qué mecanismos tiene SPORTCITIES para asegurar que lo que se diga en sus cinco foros aporte visión práctica y aplicabilidad inmediata?

Cada uno de los cinco foros ha sido diseñado en colaboración directa con expertos del sector y pensando en lo que necesita el visitante profesional para tomar decisiones.

FITNESS4CITIES habla de negocio real, digitalización y rentabilidad en espacios fitness urbanos.

SPORTAINTMENT Venues pone el foco en la multifuncionalidad de grandes recintos y cómo convertirlos en centros de ingresos sostenibles.

SPORTECH LAB es pura innovación aplicada: IA, BIM, sensórica, interoperabilidad, gamificación… pero siempre con casos reales y soluciones listas para desplegar.

SPORTFRIENDLY CITIES conecta a administraciones con ideas y proveedores para transformar el espacio público desde el deporte.

HOSPITALITY & EDUCATIONAL HUB une el turismo activo y el deporte como motor económico en hoteles, resorts y campus.

Todo lo que se presenta tiene un foco claro: que quien asista salga con ideas accionables, proveedores con los que hablar, y proyectos que pueda adaptar a su realidad en 2026. Queremos inspirar, pero sobre todo activar.

4. En el foro FITNESS4CITIES se habla de modelos híbridos, experiencia de usuario y digitalización del entrenamiento. ¿Qué puede esperar un operador de gimnasios o centros wellness al asistir a estas sesiones y con qué tipo de soluciones o proveedores podrá encontrarse?

Fitness4Cities es el espacio donde el fitness se reencuentra con la experiencia cliente, con espacios y con la ciudad. Un gestor encontrará estrategias para captar, fidelizar y monetizar mejor su base de usuarios, aplicando tecnología, diseño eficiente y modelos híbridos físico-digitales. Y podrá interactuar con proveedores de equipamiento conectado, plataformas de gestión, arquitectos especializados en espacios fitness, soluciones de IA, gamificación o automatización. Todo pensado para dar pasos reales en 2026.

5. Desde el punto de vista de la tecnología aplicada, el foro SPORTECH LAB promete novedades. ¿Qué tipo de soluciones tecnológicas disruptivas —desde IA hasta sensórica— estarán presentes y en qué grado de madurez se encuentran para su implementación en 2026?

En SPORTECH LAB vamos a ver soluciones listas para desplegar: sensores que permiten mantenimiento predictivo, BIM aplicado a gestión y reforma de espacios, apps de gestión de usuarios y gamificación, mobiliario urbano activo con conectividad. También veremos innovaciones en fase avanzada, que pueden pilotarse con visión de escalado. Este espacio es el punto de conexión entre startups, integradores, fondos de inversión y administraciones que quieren innovación con retorno.

6. Uno de los grandes desafíos del sector sigue siendo la interoperabilidad entre sistemas. ¿SPORTCITIES facilitará algún tipo de marco de trabajo o acuerdo sectorial para avanzar en la integración de software, hardware y mobiliario inteligente?

Sí, de hecho estamos impulsando mesas de trabajo y acuerdos de buenas prácticas en torno a interoperabilidad, APIs abiertas, normalización de datos y ciberseguridad. Queremos facilitar un marco donde las soluciones puedan integrarse y evolucionar sin generar dependencia. Para un expositor, esto es clave: que su producto esté pensado para convivir en un ecosistema más amplio. En SPORTCITIES promovemos ese diálogo técnico con visión comercial.

7. El turismo activo y deportivo sigue creciendo. ¿Qué papel juega el foro HOSPITALITY & EDUCATIONAL HUB en conectar oferta y demanda entre destinos, alojamientos y marcas proveedoras de instalaciones y equipamiento?

Este foro es la puerta de entrada al canal hotelero, resort, camping y destinos turísticos activos. Los gestores turísticos están buscando diferenciarse con oferta deportiva y wellness: equipamiento, pistas, zonas biosaludables, servicios wellness. SPORTCITIES les ofrece proveedores cualificados, soluciones listas para integrar y contactos clave. Si tu marca quiere estar en el radar del sector hospitality, este es el lugar.

8. El concepto de SPORTAINTMENT propone recintos multifuncionales que combinan eventos, deporte y entretenimiento. ¿Qué tipo de soluciones de equipamiento o diseño se están explorando para maximizar la rentabilidad de estos espacios?

Hablamos de estadios, arenas o centros deportivos que ya no solo son sedes de partidos, sino plataformas de experiencia. En SPORTAINTMENT exploramos cómo se diseñan, financian y operan estos espacios híbridos. Veremos soluciones de acústica, iluminación inteligente, graderíos móviles, señalética digital, tecnología para fan engagement o equipamiento versátil. Es un espacio donde arquitectura, tecnología y negocio se cruzan con una visión de rentabilidad 360°.

Claudia Arce

9. La colaboración público-privada es una palanca clave, pero a menudo poco clara para muchas empresas. ¿SPORTCITIES abordará cómo estructurar proyectos de CPI, licitaciones o consorcios de forma más accesible para la industria?

Totalmente. En el foro SPORTFRIENDLY CITIES dedicamos un bloque específico a compra pública, CPI y PPP. No solo con teoría, sino con ejemplos reales de ayuntamientos que ya han estructurado estos modelos con éxito. Queremos que las empresas del sector pierdan el miedo a este canal y lo vean como una vía viable para escalar su negocio. SPORTCITIES será el espacio donde se entiendan los mecanismos y se generen contactos con quien decide.

10. Finalmente, para una empresa que esté valorando participar en el showroom y ser parte de la comunidad expositiva: ¿qué argumentos de retorno comercial y generación de leads destacarías, y qué herramientas ofrece SPORTCITIES para maximizar esa visibilidad y conexión con potenciales compradores?

SPORTCITIES es un instrumento comercial para las empresas. Además del tráfico cualificado, y de acceso al 100% de los leads interesados en conocer proveedores y soluciones, ofrecemos herramientas como el Pack de Marketing y Comunicación, espacios para participar en las mesas y dar pitch comerciales, acceso a la plataforma de acreditaciones, invitaciones ilimitadas, y presencia en soportes promocionales. Y si el expositor quiere mostrar producto en vivo, puede optar al espacio TRYALL: una zona experiencial donde los visitantes prueban, interactúan y dejan feedback. Aquí no se viene solo a mirar… se viene a decidir. Y eso es clave para generar ventas.