Los resultados del fin de semana

Baloncesto

Euroliga masculina: El Valencia Basket 80 - 78 Dubai Basketball. Taylor y Moore lideran la sufrida victoria ante el Dubai

Liga ACB: Valencia Basket 100 - 82 San Pablo Burgos. El Valencia Basket suma la quinta victoria y ya es líder en solitario

Así va la clasificación

Primera FEB: Palencia 59 - 79 HLA

Así va la clasificación

Segunda FEB: Amics Castelló 90 - 76 CB Zaragoza

Maderas Sorlí Benicarló 75 - 78 Basket Sant Antoni

Proinbeni UPB Gandía 91 - 71 Sol Girnonés Bisbal Bàsquet

Club Esportiu Bàsque Llíria 84 - 87 Lobe Huesca La Magia

Así va la clasificación

Tercera FEB: En el Grupo EA, Fundació Caixa Rural Vila-real 87 - 57 Cemalu Aldaia; BC Peñíscola 74 - 97 Topsurface NB Paterna; CB Jovens Almàssera 86 - 88 The Fitzgerald El Pilar; CB Tabernes Blanques 64 - 101 Fernando Gil CB Puerto Sagunto; Amics Castelló B 38 - 44 CB Morvedre; Socage Jovens L’Eliana 85 - 70 Halal Food Quality Uixó Bàsquet y Picken Claret – Ricasa Godella (19/11/2025 - 21:00 horas).

Así va la clasificación

En el Grupo EB: CMG Hidráulica NB Torrent 89 - 61 Decprocon Carolinas ; Serfigroup Benidorm 82 - 67 Personalhome Adesavi; Luventum Alicante 66 - 119 Rigalli Alginet; CB Jorge Juan Castelló Since 1907 - CB Estudiantes Cartagena 87 - 79; ESET Ontinet 87 - 90 Velabasket CB Sueca; CBI Elche 90 - 72 C.A. Montemar.

Así va la clasificación

Primera División Masculina (Liga Foster's Hollywood):

Así va la clasificación del Grupo A

Resultados, grupo A. / FBCV

Así va la clasificación del Grupo B

Resultados, grupo B. / FBCV

Liga Endesa Femenina: Valencia Basket 84 - 61 MoviStar Estudiantes. Valencia Basket 'tumba' a Estudiantes en 20 minutos y sigue creciendo

Así va la clasificación

Liga Femenina Challenge: Nissan Al-Qazeres 75 - 69 La Cordá de Paterna NB; Fustecma NBF Castelló 61 - 63 Osés Construcción.

Así va la clasificación

Liga Femenina 2: Picken Claret 94 - 77 Elsamex CB Andratx.

Así va la clasificación

Primera División Femenina Liga Foster's Hollywood):

Así va la clasificación del Grupo A.

Resultados, grupo A. / FBCV

Así va la clasificación del Grupo B

Resultados, grupo B. / FBCV

Balonmano

Liga Nexus Energía ASOBAL: No hay jornada este fin de semana por compromisos internacionales. La Selección nacional afrontó dos compromisos amistosos ante Suecia para continuar con la preparación de cara al próximo EHF EURO 2026. España se impuso 30-34 en el primer amistoso ante la selección sueca, esgrimiendo pegada ofensiva; mientras que cayó en el segundo por 34-31.

Liga Guerreras Iberdrola: Atticgo BM Elche 15 - 25 Rocasa Gran Canaria; Caja Rural Aula Valladolid 34 - 26 BM. Morvedre y Elda Prestigio 27 -31 Super Amara Bera Bera .

Así va la clasificación

División de Honor Oro Femenina: Grupo USA Handbol Mislata 30 - 29 al AD Carballal.

Así va la clasificación

División de Honor Plata Masculina: Octava jornada, el duelo provincial entre el BM Servigroup Benidorm y el Fundación Agustinos Alicante se aplaza hasta el 19 de noviembre. Así pues solo entró en acción este fin de semana el Fertiberia Puerto Sagunto 28 - 21 Confia Base Oviedo.

El Fertiberia mantiene su condición de invicto en Port de Sagunt

Así va la clasificación

División de Honor Plata Femenina, Grupo C: Handbol Sant Quirze 20 - 29 Atticgo BM. Elche; Handbol Onda 27 - 28 KH-7 BM. Granollers Atletic; Club Handbol Palautordera Salicru 23 - 24 Levante UDBM Marni.

Así va la clasificación

Primera División masculina, Grupo E

Resultados, grupo E. / RFEBM

Así va la clasificación.

Rugby

El CAU, más líder en DHB, mientras La Vila cae en Alcobendas en División de Honor

División de Honor: Silicius Alcobendas Rugby 46 - 19 Huesitos La Vila

Así va la clasificación

División de Honor Élite Masculina: Recoletas Salud Fénix 21- 15 Valencia RC; FibraValencia Les Abelles 31 - 22 Complutense Cisneros Zeta.

Así va la clasificación

División de Honor B Masculina, Grupo B: RC Sitges 3 - 45 CAU Valencia

Asi va la clasificación.

División de Honor B Femenina: En esta categoría milita el Rugby Turia. No hay jornada este fin de semana.

Así va la clasificación

Voleibol

Superliga Masculina

Superliga Masculina. / RFEVB

El Servigroup Benidorm hace historia con su primera victoria en la Superliga

El Léleman Conqueridor estrena la Superliga en Nou Moles con victoria

Superliga 2 Masculina:

Grupo B

Resultados y clasificación del Grupo B de Superliga 2 Masculina. / RFEVB

Grupo C

Resultados y clasificación del Grupo C de Superliga 2 Masculina. / RFEVB

Duelo autonómico en el que el Familycash Xàtiva voleibol vendió cara su derrota contra el segundo clasificado: CV Almoradí por 1-3 (16-25/19-25/27-25/23-25). Los alicantinos dominaron en los dos primeros sets, en los que el joven equipo setabense no logró encontrar su lugar en la cancha. Sin embargo, los de Xàtiva se llevaron el tercer set, y a punto estuvieron de forzar el tie-break en el cuarto, que cedieron por la mínina (23-25).

Superliga 2 Femenina:

Grupo B:

Resultados y clasificación del Grupo B de Superliga 2 Femenina. / RFEVB

Grupo C

Resultados y clasificación del Grupo C de Superliga 2 Femenina. / RFEVB

El Servigroup Playas de Benidorm cae en Paterna en un duelo autonómico muy disputado

El Servigroup Playas de Benidorm sufrió este domingo su segunda derrota de la temporada y la primera sin puntuar, tras caer por 3-1 (25-13, 24-26, 25-20, 25-23) ante el CV Paterna Liceo en un intenso duelo autonómico correspondiente a la quinta jornada del Grupo C de la Superliga 2 Femenina.

El conjunto de Noelia Santacreu no logró encontrar su mejor versión en un partido donde el equipo local se mostró más efectivo y contundente en ataque, mientras que las benidormenses acusaron la falta de pegada y la irregularidad en recepción, pese a disponer de opciones para haber forzado el tie-break. “Ha sido un partido muy duro. Paterna ha estado más sólido y eficaz en ataque, mientras que nosotras no hemos tenido la contundencia necesaria para rematar los puntos. Aun así, el equipo ha luchado hasta el final y seguimos en buena línea de trabajo. Este tipo de partidos también nos ayudan a crecer y mejorar", destacó Santacreu.

La derrota deja al Servigroup Playas de Benidorm en la cuarta posición con 9 puntos, en una clasificación que sigue muy apretada en la parte alta.

El próximo compromiso será el sábado 8 de noviembre a las 19:30 horas en el Palau d’Esports l’Illa de Benidorm, en plenas Fiestas Patronales, frente al CDU Atarfe, colista del grupo, que llega de estrenar su casillero tras vencer en el tie-break al Clínica Inmuv Descubre Fuentes (3-2).

1ª División masculina, Grupo C.

Resultados y clasificación del Grupo C de 1ª División masculina. / RFEVB

1ª División Femenina, Grupo C Subgrupo B.

Resultados y clasificación Grupo C Subgrupo B de 1ª División Femenina. / RFEVB

Hockey hierba

División de Honor B Masculina: Sin jornada este fin de semana. En el Grupo 1 compite el Universitat d'Alacant – Atlético San Vicente.

Así está la clasificación.

El CD Giner de los Ríos y el CH Carpesa militan en el Grupo 2 de esta categoría de plata del hockey español. De momento el Carpesa figura al frente de la clasificación del grupo.

Así está la clasificación.

División de Honor B Femenina: No hay competición este fin de semana. En el Grupo 1 juegan el CH Xaloc y el CD Giner de los Ríos.

Así está la clasificación.

En el Grupo 2 están encuadrados el Valencia CH, líder de la clasificación en estos momentos, y el Universitat d'Alacant – Atlético San Vicente.

Así va la clasificación.

Fútbol sala

Primera División Masculina: Noia Portus Apostoli 1 - 2 Servigroup Peñíscola; Family Cash Alzira 4 - 3 ATP Iluminación Ribera Navarra.

Importante victoria del Servigroup Peñíscola FS en Noia.

El Alzira FS logra la primera victoria con una remontada que roza la épica.

Así va la clasificación.

Segunda División Masculina: El Levante UDFS 4 - 4 Leganés FS.

Así va la clasificación.

Segunda División Femenina: Lainco Esportiu Rubí FS. 3 - 0 Feme Castellón

Asíva la clasificación.

Segunda División B Masculina: En el Grupo 2, FS Picassent 5 - 3 Entrerríos Automatización.

Así va la clasificación.

En el Grupo 3: Canet FS 5 - 4 Les Corts EF ‘A’ ; Ye Faky FS 6 - 3 CFS Bisontes de Castellón; Nunsys El Pilar 2 - 2 Covisa Manresa; Cerezo Futsal Lleida 2 - 2 CFS Futsal Ibi Jypal Hogar

Así va la clasificación.

Grupo 4: CD Sporting La Nucía 7 - 2 Club Inter Movistar FS.

Así va la clasificación.

Bádminton

TOP 10 Iberdrola: En el Grupo A (2ª jornada), CB San Fernando Valencia 2 - 5 Astures; Alicante Intercity 4 - 3 Recreativo IES La Orden .

Así va la clasificación.

Eventos

El Cross Ciutat de Castelló cierra su 45ª edición con un éxito total de participación y el mejor nivel competitivo.

Así quedó el Bendidorm Chess Open 2025.