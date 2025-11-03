La segunda jornada empieza a dibujar la Superliga

Aunque todavía es muy pronto, la Superliga ha empezado a reflejar ya desde sus inicios la tendencia de los equipos en su segunda jornada. La clasificación actual de la máxima competición del voleibol español es prácticamente un recuerdo de la tabla del año pasado y ofrece algunos indicativos de cómo va a ser la temporada 2025-2026.

Buen arranque de temporada

El Léleman Conqueridor ha arrancado con buen pie a pesar del tie break en el debut de la competición. Ese quinto set hizo que los valencianos no compartan actualmente liderato con el resto, pero fue una muestra de garra que el equipo viene ofreciendo desde temporadas anteriores. Los cinco puntos logrados entre la victoria ante UC3M Voleibol Leganés, y el pasado fin de semana en casa contra Bus Leader San Roque, han situado al equipo como cuarto mejor equipo de la tabla.

Los de Zanini mantienen la estela de CV Guaguas, Conectabalear CV Manacor y Grupo Herce Soria, que han conseguido hacer pleno de puntos en estas primeras dos jornadas. Si hacemos la comparación con el transcurso de lo ocurrido hace tan solo un año, se puede apreciar que los cuatro primeros equipos que pelearon durante las 22 jornadas de la temporada pasada se repiten. El vigente campeón ya ha recuperado su posición habitual y empieza desde pronto a comandar la Superliga. Será una de las temporadas más exigentes por el título, con muchas plantillas reforzadas y el nivel de la competición cada vez más elevado.

El Léleman Conqueridor ha tenido un calendario relativamente asequible para este arranque. La primera jornada se inauguró ante un recién ascendido, que acabará dando mucha guerra con jugadores como Adrián Banco. Mientras que la segunda jornada ante un Bus Leader San Roque dejó evidente que el conjunto grancanario todavía tienen muchas piezas por acoplar en su renovada y prometedora plantilla.

Próxima cita

La próxima cita pasa por medirse a Cisneros La Laguna en el Pabellón Juan Ríos Tejera. Los tinerfeños ocupan la penúltima plaza todavía sin puntuar, aunque tuvieron un duro inicio ante CV Guaguas en el estreno de la Superliga. Tampoco lo tuvo fácil en la segunda ronda con Conectabalear CV Manacor. El calendario de Cisneros ha sido posiblemente uno de los más duros, enfrentándose de inicio a los favoritos de esta Superliga. Y ahora les llega un sólido Léleman Conqueridor. Los locales tratarán de reengancharse a la competición aprovechando el factor pista y los valencianos no pueden dejarse llevar por los primeros resultados.

La Superliga se prevé bastante igualada por la parte de arriba y un tropiezo te deja descolgado en cualquier momento. Muestra de ello es que las dos primeras jornadas ya ponen a los principales candidatos en lo alto de la tabla y no es casualidad después del rendimiento que han dado esos equipos en los últimos años. El Conqueridor ha asumido el reto de luchar en esa pugna por el liderato y las sensaciones de las dos primeras jornadas auguran una intensa pelea de poder a poder.