El alicantino Ander Martín, subcampeón de Europa: "Que el Beach Sprint esté en los JJOO es histórico"

El reciente proclamado subcampeón de Europa de remo de mar, el torrevejense Ander Martín, ha afirmado que la inclusión del Beach Sprint en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles'28 es un "paso histórico" para una disciplina que combina "espectáculo, intensidad y accesibilidad".

Martín, de 25 años, ultima su preparación para el Campeonato del Mundo que se disputa del 6 al 9 noviembre en Antalya (Turquía) y, a falta de unos días, en una entrevista con EFE ha explicado que tiene una meta "muy clara" a largo plazo: los Juegos Olímpicos de 2028 donde, por primera vez, estará presente la modalidad de remo de mar 'beach sprint'. "Para el deporte es un paso histórico porque el Beach Sprint combina espectáculo, intensidad y accesibilidad, algo que puede enganchar a mucha gente", ha asegurado este deportistas que hace apenas tres semanas se alzó con la medalla de plata en el Campeonato de Europa.

Ander Martín, esperanza para España

El remero torrevejense es la gran esperanza para España en esta modalidad y, para él supone un "sueño y una motivación enorme no solo ir sino competir por estar en lo más alto". "Sería el mejor de los agradecimientos para toda esa gente que está detrás de mí", añade.

Martín ha reconocido que el anuncio olímpico ha "beneficiado" a esta modalidad porque "hay más medios interesados, más apoyo institucional y más gente que quiere probarlo", lo cual es "clave para poder estar centrado en los objetivos e invertir el tiempo que se requiere". "Estamos en una fase donde hay que consolidar la base, formar entrenadores y crear una estructura que permita que ese crecimiento sea sostenible", ha apuntado.

De momento, esta promesa del deporte entrena sin descanso para el campeonato mundial de remo Beach Sprint 2025 de Antalya (Turquía), un reto que afronta con "muchísima ilusión y con los pies en el suelo". "El Mundial", ha continuado, "es el gran objetivo del año, y lo afronto con ganas de dar mi mejor versión. Quiero llegar afinado, sin margen para los errores que cometí en el campeonato europeo, con un enfoque que ahora está en los detalles y en mantener la cabeza fría en las situaciones decisivas".

Según ha relatado, los entrenamientos están siendo "muy intensos y también más específicos" para "pulir aspectos técnicos, sobre todo las transiciones y la salida en playa, que son clave en el Beach Sprint". "Después del europeo analizamos todo y hemos hecho pequeños ajustes para llegar más sólidos al mundial ya que la base física ya está, ahora se trata de afinar".

Preguntado por el nivel de esta modalidad deportiva en nuestro país, Martín reconoce que "siempre ha sido bastante alto" porque cada vez más deportistas jóvenes y clubes "se van sumando, señal de que seguirá creciendo". "España tiene posibilidad de estar entre las potencias de esta disciplina si trabajamos con una estructura clara y continuidad", ha opinado Martín, que ha definido la disciplina como una modalidad de remo de mar "muy explosiva" que también necesita ese punto de resistencia.

Explicando el Beach Sprint

En Beach Sprint, el remero sale corriendo desde la playa, se sube al bote, rema un recorrido corto haciendo un zig-zag entre boyas con un giro de 180 grados en la tercera para volver lo más rápido posible a la orilla y entrar corriendo a meta. Se disputan varias rondas con muy poca recuperación entre ellas, en una modalidad nacida como una forma de hacer el remo más dinámico y accesible que ahora se está expandiendo por todo el mundo.

Para Ander Martín, el Beach Sprint es la "versión más intensa y espectacular del remo" dado que "en pocos minutos lo das todo, no hay margen de error". "Además, las condiciones del mar y la playa añaden un componente técnico y físico muy diferente al remo clásico en agua plana: Es adrenalina pura", ha recalcado.