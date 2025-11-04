Mario Vega impartió un curso de Muaythai en el pabellón Muixara de La Nucía

El pabellón Muixara de La Nucía acogió el pasado sábado un curso de Muaythai a cargo del prestigioso entrenador Mario Vega, uno de los mejores entrenadores a nivel mundial. 140 deportistas procedentes de toda España disfrutaron de la sesión práctica sobre el tapiz instalado en el pabellón nuciero. Una formación que también contó con la presencia de la nuciera y pentacampeona mundial Eva María Naranjo.

La apertura del curso contó con la presencia de Sergio Villalba, concejal de Deportes quien agradeció “tener aquí en La Nucía a una figura y un referente a nivel mundial de este deporte. Además, hay que destacar la gran labor formativa y de espíritu deportivo que viene realizando el Club de Muaythai La Nucía desde hace muchos años”. Este curso fue organizado por el Club Deportivo Muay Thai Seua Yang La Nucía y la Federación Valenciana de Kickboxing, Muay Thai y otras disciplinas (FKMCV) con la colaboración de la concejalía de Deportes del Ayuntamiento de La Nucía.

Muaythai con Mario Vega

El curso de Muay Thai con Mario Vega fue una oportunidad única para los 150 deportistas que asistieron el pasado sábado. El pabellón Muixara se adaptó con un tapiz sobre la superficie para poder impartir esta formación meramente práctica con doble sesión: mañana y tarde. Hubo participantes procedentes de diferentes puntos de la geografía española: Bilbao, Jerz de la Frontera, Albacete, Murcia, Madrid, Comunidad Valenciana… El Club Deportivo Muay Thai Seua Yang La Nucía estuvo representado por una gran cantidad de miembros que disfrutaron “en casa” de este curso para aprender y perfeccionar las técnicas aplicadas al combate del Muay Thai.

Mario Vega

El canario Mario Vega, uno de los mejores entrenadores a nivel mundial de Muay Thai. Vega tiene su escuela Kaewsamrit Canarias, de donde han salido campeones de España, de Europa y del mundo. Actualmente vive en Tailandia en Kho Samui, donde está impartiendo clases en la escuela Chor - Ratchawat, siendo jefe de peleadores profesionales. Para su primer curso en España en su tour 2025 Mario Vega eligió La Nucía, Ciudad del Deporte. Además esta formación contó con la ayuda de la “nuciera” Eva María Naranjo, pentacampeona mundial de artes marciales y referente en la formación de jóvenes valores.