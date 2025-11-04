El Medio Maratón Valencia abre el plazo para inscribirse en el sorteo de dorsales

Este martes, 4 de noviembre a las 11:00 horas se ha abierto el plazo para inscribirse al sorteo de dorsales para la edición de 2026 del Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonzo Zurich. La prueba, organizada por la SD Correcaminos estrena este año un nuevo sistema de inscripción en dos fases. La primera, reservada a los corredores inscritos para la pasada edición celebrada este 26 de octubre ya ha concluido y ahora, se abre el plazo para el público en general. Cabe recordar que, con el objetivo de premiar la fidelidad de los participantes, los inscritos en 2025 han dispuesto de 4 días para inscribirse de forma preferencial a la prueba.

Empieza el 'ballot'

A partir de este martes 4 de noviembre y hasta las 11:00 horas del día 14 de noviembre, se abre un periodo de inscripción para optar a un dorsal para la prueba a través de sorteo. Así, el 30 de octubre, se abrió un periodo de 4 días –se cerró el 3 de noviembre– en el que todas las personas que tenían dorsal para 2025 han podido inscribirse y tener su plaza asegurada para 2026. En total, 12.599 corredores han decidido repetir de cara al próximo año, de los que el 69 por ciento son de la Comunitat Valenciana, el 14 por ciento del resto de España y el 17 por ciento procedente del extranjero.

Esto supone que durante el periodo de fidelidad se han cubierto el 50 por ciento de las 25.000 plazas de venta al público general y que el otro 50 por ciento se cubrirá a través del sorteo. Para apuntarse al 'ballot' (sorteo) hay que hacerlo a través de la web de la carrera (www.mediomaratonvalencia.com).

De forma individual o en grupos de hasta 3 personas

Aquellos que deseen apuntarse al ballot (término con el que en el mundo runner se denomina internacionalmente al sistema de sorteo de dorsales), pueden hacerlo de manera individual o en grupos de hasta tres personas, en cualquier caso todos tienen las mismas posibilidades de conseguir un dorsal, también independientemente del momento en el que registran al sorteo. El sorteo se realizará ante notario una vez termine el periodo de registro y se comunicará a todos los participantes a partir del 18 de noviembre. Los no agraciados (siempre que la demanda de dorsales sea mayor a la oferta disponible) pasarán a ocupar un orden correlativo en la lista de espera, de forma que puedan conseguir una plaza si los corredores ya inscritos se dan de baja por lesión o seguro en el futuro.

Instrucciones para apuntarse al sorteo

En la web oficial del Medio Maratón Valencia se explica así el sistema de sorteo.

Iniciamos este sistema de sorteo con la intención de ayudar a los corredores que quieren participar en la prueba, con transparencia y claridad, y continuando con nuestros esfuerzos para evitar malas prácticas. Por este motivo, hemos aplicado algunas reglas que debes tener en cuenta:

No puedes solicitar entrar en este sorteo si ya estás inscrito en la carrera.

No permitimos duplicados ni de datos personales ni de correo electrónico. Sólo se acepta una participación por persona.Para los registros en grupo (máximo tres personas) deben registrarse diferentes correos electrónicos, uno por cada participante / participación.

(máximo tres personas) deben registrarse diferentes correos electrónicos, uno por cada participante / participación. En caso de que durante el proceso de inscripción al sorteo aportes datos personales de terceros, te asegurarás de tener su consentimiento previo para que sus datos puedan ser tratados por la Organización de la carrera, con la finalidad de gestionar el sorteo y, en su caso, posterior inscripción, quedando a disposición de la Organización la autorización.

Si ya te habías inscrito en el sorteo (ya sea de forma individual o como parte de un grupo anterior), y ahora completas un nuevo registro (ya sea individual o en un grupo diferente), el registro o registros anteriores quedarán automáticamente cancelados. Esto asegura que solo tienes una única oportunidad en el sorteo, la del registro más reciente.

en el sorteo, la del registro más reciente. Los datos que indiques desde el inicio serán los datos con los que realizaremos el registro. No se permiten cambios (salvo peticiones muy razonables como los errores tipográficos o el cambio de numeración de pasaporte por estar caducado).

(salvo peticiones muy razonables como los errores tipográficos o el cambio de numeración de pasaporte por estar caducado). Realizaremos controles mediante herramientas de detección de IP, patrones de datos o software de duplicidad y en caso de detectar posibles infracciones, anularemos tu participación.

mediante herramientas de y en caso de detectar posibles infracciones, anularemos tu participación. Con el fin de asegurar el interés por participar en la prueba, al hacer la solicitud de incorporación a el sorteo se realizará una retención de 5 euros en tu tarjeta de crédito durante 15 días. Pasado este periodo, el importe se liberará automáticamente. Esto significa que no te cobraremos nada por el registro en el sorteo. Si antes de esos 15 días realizas la inscripción, abonarás el importe íntegro porque el desbloqueo lo realiza automáticamente la entidad financiera al final de ese plazo.

en tu tarjeta de crédito durante 15 días. Pasado este periodo, el importe se liberará automáticamente. Esto significa que no te cobraremos nada por el registro en el sorteo. Si antes de esos 15 días realizas la inscripción, abonarás el importe íntegro porque el desbloqueo lo realiza automáticamente la entidad financiera al final de ese plazo. Si eres agraciado en el sorteo y no utilizas el código de inscripción en el plazo establecido, el código y la solicitud se cancelarán automáticamente.

Si finalizas el registro podrás revisar el número de participación en el sorteo y el estado en el que te encuentres o darte de baja.

Un sistema que también se utilizará en el Maratón Valencia

Con este nuevo sistema de inscripción, que también se aplicará en el caso del Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich, la organización ha buscado un sistema más equitativo, evitando los colapsos que se producían en años anteriores en los que se veían perjudicados los corredores y corredoras que no podían conectarse a la hora en la que se abrían las inscripciones o que por tener peor conexión a internet, no podían acceder a tiempo. De esta forma, todos los que lo deseen disponen de 10 días para inscribirse al sorteo sin prisas.